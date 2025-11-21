El Lexus LBX 2026 simplifica su gama y refuerza el equipamiento desde 33.900 euros

Lexus replantea la estructura de la gama LBX 2026 para que sea más sencillo elegir una versión u otra, ya que llega con siete estilos bien definidos, una variante Elegant revisada y la nueva serie especial LBX Vibrant Edition, manteniendo un precio de acceso desde 33.900 euros.

Desde su lanzamiento en 2023, el Lexus LBX se ha colocado como la puerta de entrada a la marca, con un tamaño pensado para la ciudad pero con un enfoque de calidad alineado con el resto de la gama. Para 2026, la marca ajusta el producto: menos complejidad comercial, más claridad en los acabados y una puesta al día de equipamientos que busca mejorar la experiencia diaria al volante.

Lexus LBX 2026 / Lexus

La nueva gama se ordena ahora en estilos con personalidad propia. En la base se sitúa el LBX sin apellidos, con un precio de acceso de 33.900 euros. Por encima aparece el LBX Urban, orientado a quien prioriza el uso en ciudad y la funcionalidad, y que sirve como escalón de entrada a los estilos con mayor carga de equipamiento. A partir de ahí, la oferta crece con propuestas más orientadas al confort, la imagen o la tecnología: Emotion, Relax, Cool y Omotenashi, este último como tope de gama. Todos mantienen la misma filosofía: un SUV híbrido compacto, ágil en tráfico denso y con los acabados característicos de Lexus.

El protagonista de esta actualización 2026 es el LBX Elegant, que se reposiciona como versión de referencia. Lexus ha ajustado su dotación para concentrarse en lo que más se valora en el día a día: diseño cuidado, seguridad y conectividad. De serie incluye llantas de 18 pulgadas en diseño High Gloss, sensores de aparcamiento, tapicería de cuero sintético Tahara y el cuadro de instrumentos digital Lexus Digital Cockpit de 12,3 pulgadas, que mejora la lectura de la información y permite una configuración más precisa según el tipo de uso.

Lexus LBX 2026 / Lexus

En conectividad, el Lexus System Connect con pantalla táctil de 9,8 pulgadas incorpora Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos. También suma cargador inductivo para smartphones y acceso inteligente Smart Entry, dos elementos que marcan diferencia en un coche pensado para entrar y salir de él varias veces al día en entorno urbano.

A nivel de confort y seguridad, el LBX Elegant mantiene el sistema de reconocimiento facial Driver Monitor, junto con una completa dotación de asistentes de conducción ya conocida en la marca. La carrocería se ofrece en acabado monocolor, con hasta nueve tonos distintos, mientras que el interior permite elegir entre tres ambientes: Black, Dark Coffee y Light Beige. De esta forma, el cliente puede ajustar el coche a su perfil sin complicar la configuración.

Lexus LBX 2026 / Lexus

La otra gran novedad es la serie especial LBX Vibrant Edition, que se posiciona como alternativa más llamativa dentro del SUV urbano. Se diferencia por un enfoque más deportivo: llantas de 18 pulgadas en acabado Black Matte, detalles en negro mate en los paragolpes delantero y trasero, marco de ventanillas en Dark Chrome y una moldura específica con anagrama Vibrant Edition en el pilar C. Además, la pieza que une los faros delanteros también pasa a ser negra mate, reforzando el contraste con el resto de la carrocería.

El LBX Vibrant Edition Black añade el acabado bitono, con techo en negro brillante combinado con tres colores exteriores: Rojo Hollywood, Blanco Santorini o Negro Detroit. Es una configuración pensada para quien busca un crossover urbano más distintivo sin salir del formato compacto del LBX.

Lexus LBX 2026 / Lexus

En el interior se ofrece tapicería de cuero semianilina en color Black, combinada con refuerzos laterales, zonas superiores de los asientos, consola y paneles de puerta en tono Rojo Garnet. El resultado es un ambiente más dinámico dentro de un habitáculo que conserva la ergonomía y el nivel de ajustes típico de Lexus.

En el apartado mecánico, el Lexus LBX 2026 sigue confiando en la tecnología híbrida de la marca. El LBX Vibrant Edition monta el motor 1.5 híbrido de 136 CV, un conjunto ya conocido por su eficiencia en ciudad y por permitir una buena parte de los desplazamientos en modo eléctrico a baja velocidad, especialmente en tráfico denso y recorridos cortos. No se anuncian cambios en la base técnica respecto al resto de la gama, que se mantiene como opción de acceso al mundo Lexus para quienes buscan un coche compacto con etiqueta ecológica y funcionamiento suave.

En España, los precios gama LBX 2026 queda configurada así: