'Valle Salvaje', avance del capítulo de hoy viernes 11 de septiembre: Escobedo acorrala a Victoria tras las acusaciones de Enriqueta

'Valle Salvaje' emite este viernes 11 de septiembre su capítulo 485 en La 1 a las 17:40 horas, y también está disponible en Netflix. La jornada se complica para Victoria después de que Enriqueta la señale junto a Mercedes ante el capitán Escobedo.

El investigador estrecha el cerco sobre la duquesa y consigue llevarla al límite. La presión de Escobedo hace tambalear a Victoria, que empieza a dudar ante la posibilidad de mantener oculto todo lo ocurrido.

En paralelo, Don Hernando lanza una advertencia directa a Enriqueta: no permitirá que Rafael ceda la Casa Grande. Su postura abre un nuevo choque por el futuro de la propiedad y eleva todavía más la tensión entre ambos.

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Con Victoria cada vez más acorralada, la gran incógnita del capítulo será si consigue resistir el interrogatorio o si termina confesando un secreto que podría tener consecuencias decisivas.