Episodio 485
'Valle Salvaje', avance del capítulo de hoy viernes 11 de septiembre: Escobedo acorrala a Victoria tras las acusaciones de Enriqueta
Don Hernando planta cara a Enriqueta por la Casa Grande, mientras la presión del capitán pone en peligro el secreto de la duquesa.
'Valle Salvaje' emite este viernes 11 de septiembre su capítulo 485 en La 1 a las 17:40 horas, y también está disponible en Netflix. La jornada se complica para Victoria después de que Enriqueta la señale junto a Mercedes ante el capitán Escobedo.
El investigador estrecha el cerco sobre la duquesa y consigue llevarla al límite. La presión de Escobedo hace tambalear a Victoria, que empieza a dudar ante la posibilidad de mantener oculto todo lo ocurrido.
En paralelo, Don Hernando lanza una advertencia directa a Enriqueta: no permitirá que Rafael ceda la Casa Grande. Su postura abre un nuevo choque por el futuro de la propiedad y eleva todavía más la tensión entre ambos.
Con Victoria cada vez más acorralada, la gran incógnita del capítulo será si consigue resistir el interrogatorio o si termina confesando un secreto que podría tener consecuencias decisivas.
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