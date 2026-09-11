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Episodio 485

'Valle Salvaje', avance del capítulo de hoy viernes 11 de septiembre: Escobedo acorrala a Victoria tras las acusaciones de Enriqueta

Don Hernando planta cara a Enriqueta por la Casa Grande, mientras la presión del capitán pone en peligro el secreto de la duquesa.

Avance diario de 'Valle salvaje'

Avance diario de 'Valle salvaje' / RTVE

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Carlos Merenciano

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Madrid
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'Valle Salvaje' emite este viernes 11 de septiembre su capítulo 485 en La 1 a las 17:40 horas, y también está disponible en Netflix. La jornada se complica para Victoria después de que Enriqueta la señale junto a Mercedes ante el capitán Escobedo.

El investigador estrecha el cerco sobre la duquesa y consigue llevarla al límite. La presión de Escobedo hace tambalear a Victoria, que empieza a dudar ante la posibilidad de mantener oculto todo lo ocurrido.

En paralelo, Don Hernando lanza una advertencia directa a Enriqueta: no permitirá que Rafael ceda la Casa Grande. Su postura abre un nuevo choque por el futuro de la propiedad y eleva todavía más la tensión entre ambos.

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Con Victoria cada vez más acorralada, la gran incógnita del capítulo será si consigue resistir el interrogatorio o si termina confesando un secreto que podría tener consecuencias decisivas.

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