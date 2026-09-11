La Carlos III planteó aplicar a Leonor el programa de deportistas de alto rendimiento, pero la Zarzuela lo rechazó

Tras anunciarse en abril que la princesa Leonor estudiaría Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III, el centro comenzó a abordar cómo compatibilizar su vida académica con una agenda institucional que necesariamente provocará algunas ausencias. Entre las fórmulas que se pusieron sobre la mesa hubo una especialmente singular: aplicarle el programa de apoyo a deportistas de alto nivel y alto rendimiento (DAN/DAR). La propuesta, según ha podido saber EL PERIÓDICO, salió del claustro en una de las reuniones internas celebradas antes del inicio de curso, pero no prosperó.

La Zarzuela descartó la idea, porque tenía claro desde hacía meses que el criterio general con el que los Reyes quieren que su hija afronte esta etapa universitaria es el de la máxima normalidad posible. Nada de un plan académico hecho a medida. Además, consideran que no va a faltar tanto como un deportista de esas características. Aunque ahora viva en Madrid, tras tres años de formación militar en las academias y dos en Gales para estudiar Bachillerato, su agenda institucional no será más amplia. La prioridad es que, siempre que su agenda lo permita, "estudie como el resto de compañeros". También pesa la imagen pública. Un itinerario especial podría alimentar la sospecha de que se le exige menos.

"Leonor tiene las tutorías establecidas para cada asignatura como el resto del estudiantado y no tiene ni tutor personal ni plan académico especial", señala la universidad

Leonor accedió a la Carlos III a través de una vía ordinaria existente desde hace años: la admisión temprana. Al haber cursado el Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College de Gales pudo acogerse al procedimiento de admisión anticipada de la universidad para determinados estudiantes procedentes de sistemas educativos distintos del español.

Leonor, a la entrada al campus de Getafe de la Universidad Carlos III, el lunes. / José Luis Roca

La opción de los deportistas de alto rendimiento resultaba atractiva por las herramientas académicas que ofrece. El programa de la Carlos III permite a los deportistas acreditados tener preferencia al elegir grupo y horario, solicitar un tutor académico que coordine su calendario y cambiar la fecha de exámenes o prácticas cuando coincidan con una competición oficial. La universidad tiene en cuenta incluso el tiempo de desplazamiento cuando la convocatoria es fuera de Madrid. El programa, eso sí, está destinado a deportistas con acreditación oficial —o a determinados medallistas universitarios—, no es un régimen general de flexibilidad.

Es, además, un colectivo reducido en la Carlos III, según fuentes universitarias, porque esta institución no imparte grados como Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o Fisioterapia, titulaciones con una presencia natural de deportistas de alto nivel. Se pueden contar con los dedos de una mano los que han pasado en la última década por esa universidad. Hay más estudiantes de este tipo en la Autónoma, la Complutense y la Rey Juan Carlos, por ejemplo, que sí ofrecen esas carreras.

El ejemplo de los Princesa de Asturias

El problema que hay que resolver con Leonor se parece en sus efectos a los deportistas de alto rendimiento, aunque no en su origen: cómo encajar ausencias y los desplazamientos. El ejemplo más claro este curso llegará en octubre. El jueves 22 está previsto el concierto de los Premios Princesa de Asturias y el viernes 23 la tradicional ceremonia con los galardonados en el Teatro Campoamor, seguidos el sábado 24 con la entrega del premio al Pueblo Ejemplar. Los dos primeros son días lectivos en la Carlos III, pero en Primero de Políticas tienen libre el jueves, como se informó esta semana, así que solo faltará el viernes. Otras citas anuales interfieren menos: el 12 de octubre es festivo, la Pascua Militar se celebra el 6 de enero y los Premios Princesa de Girona suelen caer en julio. A ello pueden sumarse viajes o actos institucionales sin una fecha anual fija.

Ni la universidad ni la Zarzuela han respondido la pregunta sobre si hay una persona designada en cada institución para comunicar esas ausencias previstas. La asistencia no funciona igual en todas las clases. Profesores de la Carlos III explican que en las magistrales (el 25% aproximadamente) la presencia normalmente no es obligatoria, mientras que en los grupos reducidos —donde se concentra buena parte de la evaluación continua— suele exigirse. Cuando un alumno no puede acudir debe justificar una causa de fuerza mayor, por ejemplo médica; de lo contrario, algunas asignaturas pueden penalizar la ausencia en la nota.

Las tutorías

"La princesa Leonor tiene las tutorías establecidas para cada asignatura como el resto del estudiantado y no tiene ni tutor personal ni plan académico especial", señalan fuentes oficiales de la universidad. Cada profesor fija su horario semanal de tutoría en su despacho para todos los estudiantes y, si ese horario resulta imposible, puede acordarse otro.

"Normalidad" ha sido la palabra más repetida en los preparativos de su incorporación. EL PERIÓDICO adelantó el contenido de las reuniones mantenidas por la dirección con los profesores antes de que las clases empezaran el pasado lunes, en las que además de pedirles que trataran a Leonor como a cualquier otro estudiante también se recordó la prohibición del uso de móviles en las aulas. En sus primeros días, fuentes del centro describen un comienzo sin incidencias: de momento, una alumna más.