Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DiadaAmnistíaSorteo LoteríaCae consumo alcoholCrimen ManresaCeuta11 septiembre festivoColon FagedaDetenidos DiadaCaso AndicTráfico Barcelona
instagramlinkedin

Sucesos

Los Bombers trabajan en un incendio de un bloque de pisos en Tarragona en el que no hay afectados

El incendio se ha producido en un bloque de 11 pisos en la calle Pere Martell de Tarragona, por el que no constan afectados.

Imagen de recurso de los Bombers de la Generalitat

Imagen de recurso de los Bombers de la Generalitat / BOMBERS DE LA GENERALITAT / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Europa Press

Europa Press

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los Bombers de la Generalitat trabajan con 7 dotaciones este sábado en el incendio de un bloque de 11 pisos en la calle Pere Martell de Tarragona, por el que no constan afectados.

Según ha informado el cuerpo en un apunte en 'X', ha quemado la habitación de una vivienda donde no había nadie y tampoco se han encontrado afectados en el agujero de la escalera.

Noticias relacionadas

Los efectivos continúan supervisando la seguridad de los residentes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Carlos III planteó aplicar a Leonor el programa de deportistas de alto rendimiento, pero la Zarzuela lo rechazó
  2. ¿Qué centros comerciales están abiertos mañana, 11 de septiembre, en Barcelona y Catalunya? Estreno de la Roca Village
  3. Muere Cristóbal Colón, fundador de La Fageda
  4. Diada de Catalunya 2026, hoy en directo | Última hora de las manifestaciones en el Fossar de les Moreres y de los actos del día 11 de septiembre
  5. Marc (25 años), tras 70 días viviendo en una tienda de campaña en el bosque: 'Cuando vives en un entorno natural ni siquiera te das cuenta pero empiezas a encontrarte mucho mejor
  6. El nombre de niña que se multiplica en Catalunya: su significado en catalán es muy diferente al que tiene en castellano
  7. Jordi Pujol: 'Yo me apago, pero la mayor parte de vosotros sois gente vital, con esperanza y con futuro
  8. Valle Salvaje', avance del capítulo de hoy viernes 11 de septiembre: Escobedo acorrala a Victoria tras las acusaciones de Enriqueta

Los Bombers trabajan en un incendio de un bloque de pisos en Tarragona en el que no hay afectados

Los Bombers trabajan en un incendio de un bloque de pisos en Tarragona en el que no hay afectados

La CUP ve "complicada" la unidad independentista y pide dejar fuera a Aliança Catalana

La CUP ve "complicada" la unidad independentista y pide dejar fuera a Aliança Catalana

El arquitecto israelí Eyal Weizman presenta su trabajo sobre la conducta de Israel en Gaza

Los rincones de El Prat de Llobregat que están ya en la historia del cine

Los rincones de El Prat de Llobregat que están ya en la historia del cine

El rincón de Lleida que ya está en la historia del cine

El rincón de Lleida que ya está en la historia del cine

Un vocal se revuelve contra los bloques del Consejo del Poder Judicial: "Trasladar las instrucciones de un partido al CGPJ es regresista, no progresista"

Un vocal se revuelve contra los bloques del Consejo del Poder Judicial: "Trasladar las instrucciones de un partido al CGPJ es regresista, no progresista"

El Acura Nexera Vision al detalle

El Acura Nexera Vision al detalle

Cambio de hora en España el BOE confirma cuándo será el cambio al horario de invierno