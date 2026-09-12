Sucesos
Los Bombers trabajan en un incendio de un bloque de pisos en Tarragona en el que no hay afectados
El incendio se ha producido en un bloque de 11 pisos en la calle Pere Martell de Tarragona, por el que no constan afectados.
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Los Bombers de la Generalitat trabajan con 7 dotaciones este sábado en el incendio de un bloque de 11 pisos en la calle Pere Martell de Tarragona, por el que no constan afectados.
Según ha informado el cuerpo en un apunte en 'X', ha quemado la habitación de una vivienda donde no había nadie y tampoco se han encontrado afectados en el agujero de la escalera.
Los efectivos continúan supervisando la seguridad de los residentes.
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