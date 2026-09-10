¿Qué centros comerciales están abiertos mañana, 11 de septiembre, en Barcelona y Catalunya? Estreno de la Roca Village

Este jueves 11 de septiembre se celebra la Diada y es festivo en toda Catalunya. Al no ser una jornada de apertura autorizada en el calendario comercial de la comunidad, surgen las dudas sobre si los supermercados y los complejos comerciales abren o no sus puertas.

Algunos centros abren con restricciones, es decir, solo los locales de ocio y restauración. Otros directamente permanecen cerrados -como en otros festivos- e, incluso, unos pocos cuentan con horarios diferentes.

En el caso de Catalunya, el 11 de septiembre no forma parte de los nueve días festivos en los que los comercios catalanes pueden abrir al público.

Sin embargo, las normativas municipales pueden modificar estas fechas y sustituir hasta dos de ellas en el calendario anual por cualquier domingo o festivo, ya sea de carácter general o local.

Centros comerciales de Barcelona

Esto sucede en Barcelona, donde el calendario de la ciudad permite a los comercios a abrir domingos y festivos entre el 15 de mayo y el 15 de septiembre, ambas fechas incluidas.

Sin embargo, sí abren sus establecimientos de ocio y restauración en sus horarios habituales de domingos y festivos, pero conviene que consultes sus respectivas páginas web para saber cuáles son o para más información.

Los únicos centros comerciales que permanecen abiertos en su horario habitual este día festivo en Barcelona y provincia son el Maremàgnum (que es el único centro comercial de la ciudad con permiso para abrir los 365 días del año) y Ànec Blau (Castelldefels) cuyo Mercadona, no obstante, sí cierra sus puertas.

Abren en horario especial las tiendas de L'Illa Diagonal, Centre Comercial Westfield Glòries, Triangle Centre Comercial, Arenas Plaça Espanya, Diagonal Mar y Triangle Centre Comercial, los seis de 12 a 20 horas.

Diagonal Mar. / MANU MITRU / EPC

Abre por primera vez

No obstante, hay unos grandes almacenes que abren sus puertas por primera vez de forma excepcional el 11 de septiembre. Se trata de la Roca Village, un centro comercial descubierto con calles peatonales, ambiente chic y tiendas de firmas de moda con descuentos.

Tal y como han explicado a EL PERIÓDICO, se trata de una oportunidad para descongestionar el centro urbano de Barcelona en un día festivo de alta afluencia. Además, ofrece una alternativa de ocio, compras y cultura al aire libre.

Centros comerciales de Tarragona

En la provincia de Tarragona, el centro comercial La Fira de Reus cierra sus tiendas, pero sí abre de 11 a 0.00 horas la zona de ocio y restauración.

El Parc Central de Tarragona no abre sus tiendas los domingos y festivos, pero sí lo hacen los establecimientos de ocio y restauración, tal y como informan en su página web. El horario será de 9 a 1.30 de la madrugada.

Centros comerciales de Girona

Los dos centros comerciales principales de Girona cierran. Sin embargo, el Espai Gironès abre restaurantes y zonas de ocio con sus horarios de siempre, disponibles en su web.

El centro la Gran Jonquera Outlet & Shopping informa de que abre sus establecimientos en horario habitual, de 9 a 21 horas, al igual que hace todos los domingos y festivos (excepto el 25 de diciembre), tal y como remarca en su portal.

Centro comercial de Lleida

La mayoría de tiendas del Eix Comercial de Lleida -que se autodefine como el centro comercial al aire libre más grande del sur de Europa- uno de los más largos de Europa, con un total de 3,5 kilómetros de largo- cierran sus puertas el 11 de septiembre.

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Sin embargo, los establecimientos de restauración tienen la potestad de decidir sus horarios de domingos y festivos, por lo que se recomienda revisar el horario de cada uno de ellos en sus horarios particulares.