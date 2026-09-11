Marc (25 años), tras 70 días viviendo en una tienda de campaña en el bosque: "Cuando vives en un entorno natural ni siquiera te das cuenta pero empiezas a encontrarte mucho mejor"

Pasar por una separación y tener que dejar el proyecto al que estabas dedicando toda tu vida puede ser un gran motivo para rendirse y dejarlo todo. Marc Félez paso recientemente por esta situación, pero lejos de tirar la toalla, decidió recomponerse y volver a empezar de cero, construyendo con sus propias manos una cabaña de madera autosuficiente.

Todo el proceso de la construcción de su futuro hogar, de fortaleza mental y de tener que vivir en una tienda de campaña en medio del bosque, Marc lo está documentando en su canal de YouTube 'Marc Félez', con más de 47.000 suscriptores a inicios de septiembre.

70 días en una tienda de campaña

En uno de sus últimos vídeos, Marc, de 25 años, ha decidido explicar cómo lleva 70 días viviendo en una tienda de campaña, sin agua corriente ni electricidad y rodeado de naturaleza. Esto se debe a que el chico está construyendo una cabaña de madera en medio del bosque y no tiene un sitio en el que quedarse durante este proceso de obra.

Marc, para empezar, expone cómo ha llegado hasta donde está: "Hace 10 meses decidí dejar atrás mi vida en Barcelona para empezar de cero en un pequeño pueblo del Bierzo (Castilla y León), en búsqueda de una vida más sencilla y más conectada con la naturaleza. Tras 6 meses restaurando una casa abandonada de hace 200 años, tuve que detener el proyecto debido a mi separación".

No rendirse

A pesar de eso, el joven decidió no rendirse y seguir hacia adelante: "A pesar de haber atravesado una de las etapas más complicadas de los últimos años a nivel personal, sigo enamorado del Bierzo y tengo muy claro que quiero seguir trabajando para conseguir vivir aquí. Por eso he comprado un pequeño terreno en el que voy a construir con mis propias manos una cabaña de madera completamente autosuficiente".

Tras un intenso trabajo de quitar toda la vegetación que imposibilitaba la construcción de la cabaña, Marc empezó a movilizar los materiales necesarios para construir la cabaña. / YouTube / Marc Félez

Pero los inicios nunca son fáciles. "La realidad es que el inicio de este proyecto ha ido mucho más lento de lo que imaginé y llevo tres meses viviendo en una tienda de campaña en un terreno que me han cedido. Jamás imaginé que estos 70 días iban a ser una experiencia tan intensa. Ha habido momentos incómodos y difíciles, pero también ha sido una de las experiencias de las que más he aprendido y que más he disfrutado", expone.

Ubicación del terreno

Según comparte Marc, algunos de los problemas que ha tenido tienen que ver con la ubicación del terreno. Según expone, ha comprado un terreno en una "zona bastante olvidada" y alejada de todo; por eso, tanto el transporte de materiales como el acceso al terreno se convierten en una pesadilla.

Tras un intenso trabajo de quitar toda la vegetación que imposibilitaba la construcción de la cabaña, Marc empezó a movilizar los materiales necesarios para construir la cabaña: "La cabaña se sustenta sobre ocho pilares de hormigón, pero para hacer el hormigón hay que traer aquí un bidón de agua de 1.000 L, al menos 500 L de agua, 2 toneladas y media de mezcla de grava y unos 25 sacos de cemento".

Desconexión con la naturaleza

Actualmente, se encuentra en pleno proceso de construcción y dedica muchas horas al día a construir su vida soñada. Y aunque aún prevé que la obra se extienda unos cuantos meses más, Marc ha conseguido que una vecina le preste su casa para poder vivir en un hogar de verdad, al menos hasta que termine su propia cabaña.

Marc confiesa: "Llevo tres meses viviendo en una tienda de campaña en un terreno que me han cedido". / YouTube / Marc Félez

Finalmente, el joven hace una profunda reflexión: "Cuando llegué aquí empecé a encontrarme muy bien, tanto física como mentalmente. Creo que es un conjunto de muchas cosas. Y es que reflexionando, me he dado cuenta de lo desconectados que vivimos de nosotros mismos y del entorno. Hemos normalizado vivir en edificios gigantes de hormigón y tenemos muy poco contacto con la naturaleza. Cuando vives en un entorno natural, hay muchas cosas de ti que se activan y ni siquiera te das cuenta, pero empiezas a encontrarte mucho mejor".