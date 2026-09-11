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Diada de Catalunya 2026, hoy en directo | Última hora de la ofrenda floral a Rafael Casanova, la manifestación y los actos del 11-S

Sigue al minuto las últimas noticias sobre los actos de la fiesta nacional catalana y las repercusiones políticas

Acto solemne de izada de la senyera en la víspera de la Diada Nacional de Catalunya, frente al Parlament, a 10 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). La ceremonia, celebrada en la víspera del 11 de septiembre, da inicio simbólico a los actos institucionales de la fiesta nacional de Catalunya. La edición de este año se vincula al Milenario de las Asambleas de Pau i Treva e incluye actuaciones musicales y culturales. 10 SEPTIEMBRE 2026;DIADA;SEÑERA;PRESIDENT;GENERALITAT;SENYERA;CATALUÑA; Alberto Paredes / Europa Press 10/09/2026. Alberto Paredes

Acto solemne de izada de la senyera en la víspera de la Diada Nacional de Catalunya, frente al Parlament, a 10 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). La ceremonia, celebrada en la víspera del 11 de septiembre, da inicio simbólico a los actos institucionales de la fiesta nacional de Catalunya. La edición de este año se vincula al Milenario de las Asambleas de Pau i Treva e incluye actuaciones musicales y culturales. 10 SEPTIEMBRE 2026;DIADA;SEÑERA;PRESIDENT;GENERALITAT;SENYERA;CATALUÑA; Alberto Paredes / Europa Press 10/09/2026. Alberto Paredes / Alberto Paredes / Europa Press

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Jose Rico

Eduardo López Alonso

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Catalunya celebra este viernes la Diada del Onze de Setembre en un contexto político marcado por el ecuador de mandato del Govern de Salvador Illa y con los partidos independentistas que continúan divididos respecto a su estrategia política y tensionados por el auge de Aliança Catalana. Todo ello en un clima preelectoral, con las municipales y generales en el horizonte, y con la amnistía pendiente de aplicar en su totalidad. La jornada también está marcada por el componente histórico, al cumplirse 50 años de la Diada de 1976 en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), la primera autorizada tras la dictadura franquista.

EL PERIÓDICO abre un hilo para seguir la última hora de los actos de la Diada y las repercusiones políticas.

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