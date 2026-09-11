Diada de Catalunya 2026, hoy en directo | Última hora de la ofrenda floral a Rafael Casanova, la manifestación y los actos del 11-S

Orriols achaca a la "traición" de los líderes del 'procés' la "desnacionalización" de Catalunya

La líder de Aliança Catalana (AC) y alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha achacado a la inacción, connivencia y traición de los líderes del 'procés' la "desnacionalización" de Catalunya por parte de España, y se ha presentado como el cambio que Catalunya necesita para evitarla.

En su discurso durante la ofrenda floral de AC en el Fossar de les Moreres de Barcelona en la vigilia de la Diada del 11 de septiembre, Orriols ha cargado contra la "casta política", y ha dicho que es necesario que pierdan sus cargos y privilegios a cambio de silencio y complicidad. "'Endarrera aquesta gent tan ufana i tan superba', dice nuestro himno nacional, vestigio de un tiempo en el que los dirigentes no nos vendían para tener un grupo propio en el Congreso, o para mantener 200 cargos en la administración catalana. Aquellos tiempos deben volver" ha expresado.

La intervención de Orriols y la ofrenda de AC en el Fossar de les Moreres se ha producido, un año más, en medio de la tensión policial con manifestantes antifascistas que se han concentrado en las inmediaciones para protestar contra la presencia del partido. Pese a la manifestación, Orriols, acompañada de unos 300 simpatizantes, ha llegado sobre las 16.55 horas al Fossar, escoltada por miembros de la dirección del partido, y ha podido pronunciar su discurso pasadas las 18 horas entre pitos y cánticos de los antifascistas.

Los Mossos d'Esquadra han desplegado un fuerte dispositivo policial en la zona y en el mismo Fossar de les Moreres para impedir que los 2.000 manifestantes antifascistas aproximadamente y los simpatizantes de Orriols se pudieran enfrentar, tal como sucedió hace un año. Tradicionalmente la vigilia de la Diada del 11 de Setembre partidos, entidades y organizaciones hacen ofrendas florales en el Fossar para rendir homenaje a los defensores de la ciudad que murieron durante el sitio de Barcelona de 1714 y que fueron enterrados en ese mismo lugar.