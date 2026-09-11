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Diada de Catalunya 2026, hoy en directo | Última hora de la ofrenda floral a Rafael Casanova, la manifestación y los actos del 11-S
Sigue al minuto las últimas noticias sobre los actos de la fiesta nacional catalana y las repercusiones políticas
Catalunya celebra este viernes la Diada del Onze de Setembre en un contexto político marcado por el ecuador de mandato del Govern de Salvador Illa y con los partidos independentistas que continúan divididos respecto a su estrategia política y tensionados por el auge de Aliança Catalana. Todo ello en un clima preelectoral, con las municipales y generales en el horizonte, y con la amnistía pendiente de aplicar en su totalidad. La jornada también está marcada por el componente histórico, al cumplirse 50 años de la Diada de 1976 en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), la primera autorizada tras la dictadura franquista.
EL PERIÓDICO abre un hilo para seguir la última hora de los actos de la Diada y las repercusiones políticas.
500 manifestantes en la tradicional marcha de antorchas por la independencia en Barcelona
Unas 500 personas se han manifestado este jueves en la vigilia de la Diada del 11 de septiembre en el centro de Barcelona en la tradicional marcha de antorchas para reclamar la independencia de Catalunya.
Organizada por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y el Consell de la República (CdRep), entre otras entidades, cuatro columnas han salido desde varios puntos de la ciudad y han confluido hacia las 21 horas en la plaza Comercial del barrio del Born.
Ataviados con antorchas, han portado también banderas independentistas catalanas, en una marcha solemne al ritmo de la percusión, con cánticos en favor de la independencia y el canto de 'Els Segadors'.
Gisela Boada
Los Mossos frenan con cargas el choque entre Aliança Catalana y los manifestantes antifascistas en el Fossar de les Moreres
El Fossar de les Moreres ha vuelto a convertirse este jueves en el principal foco de tensión de la víspera de la Diada. La presencia de la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha hecho coincidir en apenas unos metros a centenares de simpatizantes de su formación con miles de manifestantes de la izquierda independentista y colectivos antifascistas y antirracistas. Entre ambos, un amplio dispositivo de los Mossos d'Esquadra, con más de una veintena de furgones antidisturbios desplegados en los alrededores, ha tratado durante horas de impedir el choque directo. La tarde ha dejado varias cargas policiales, tres detenidos y cinco investigados entre los manifestantes antifascistas, como ha podido comprobar este diario | La víspera de la Diada deja tres detenidos y cinco investigados.
Sara González
Illa pide combatir el "odio" en el discurso de la Diada: "No podemos permitir que nada ni nadie ponga en peligro la convivencia"
El fantasma del auge de la extrema derecha atraviesa el debate político catalán. Si por algo está marcada esta Diada de Catalunya, es por ser la antesala de unas elecciones municipales que medirán el alcance de dos partidos, Aliança Catalana y Vox, que cabalgan a lomos de proclamas excluyentes contra las personas migrantes. Ante esa realidad, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido en su discurso institucional que haya unidad de los partidos catalanistas para plantar cara al "odio" que tratan de sembrar. "No podemos permitir que nada ni nadie ponga en peligro la convivencia", ha asegurado en un llamamiento a los partidos a implicarse en la preservación de la 'Catalunya, un sol poble'.
Carlota Camps
El Parlament abre los actos de su milenario con la izada de la 'senyera' por la Diada
El Parlament ha vuelto a dar el pistoletazo de salida de los actos institucionales de la Diada con la izada de la 'senyera'. Se trata de una ceremonia que el presidente de la institución, Josep Rull, recuperó en la pasada edición después de años desaparecida. Pero en esta ocasión no solo se ha querido repetir la liturgia, sino que se ha concebido como la apertura de la conmemoración del milenario del parlamentarismo catalán. Esta efeméride, que se prolongará hasta finales de 2027, pretende rendir homenaje a las asambleas de Paz y Tregua de Dios y tiene como objetivo reivindicar que Catalunya cuenta con una de las tradiciones parlamentarias más antiguas de Europa.
Tres detenidos y siete investigados por desórdenes públicos en los disturbios del independentismo en el Fossar de les Moreres
Los Mossos d'Esquadra han detenido a tres hombres y han dejado en calidad de investigadas por desórdenes públicos a otras siete personas, dos mujeres y cinco jóvenes, durante el dispositivo policial de este jueves por la tarde en el Fossar de les Moreres de Barcelona.
A raíz del acto de Aliança Catalana con motivo de la víspera de la Diada Nacional y de la contramanifestación del independentismo de izquierdas, los antidisturbios han separado a los dos grupos, pero han realizado algunas cargas contra los antifascistas para evitar que accedieran a la plaza.
La líder de AC, Sílvia Orriols, ha tenido que acceder escoltada por agentes de los Mossos y personal de seguridad privada.
Los Mossos levantan el cordón policial en el Fossar de les Moreres
Los Mossos levantan el cordón policial y permiten a los manifestantes de la izquierda independentista acceder al Fossar de les Moreres. Los simpatizantes de Aliança Catalana han abandonado el lugar, que permanece bajo vigilancia de los antidisturbios de los Mossos, desplegados en todos los accesos.
Jordi Aragonès (Aliança), sobre los manifestantes de la CUP: "Una corte de eunucos que menosprecia todo lo que somos"
Sílvia Orriols ha tomado la palabra en el acto para lanzar reproches velados al resto de fuerzas independentistas: "Ni los gobernantes que se han agachado a la voluntad de nuestros enemigos ni el islamo-izquierdismo que amenaza con arrebatarnos los valores y libertades occidentales podrán desviarnos del atajo que hemos tomado". "Nosotros no vamos a Ítaca, ni a Suiza, ni a Waterloo, vamos derechos hacia el Estado catalán, libre, próspero, seguro y occidental", ha apostillado.
También ha intervenido Jordi Aragonès, candidato de Aliança a la alcaldía de Barcelona, quien ha afirmado que los manifestantes contrarios a Orriols representan "la Catalunya pobre, traicionada, engañada y arrastrada en todas las derrotas del mundo", una "corte de eunucos que menosprecia todo lo que somos, hemos sido y podemos ser".
Huevos con pintura contra Orriols
Los manifestantes contrarios a Aliança, que han intentado en algunos momentos romper el cordón policial para acceder al Fossar, han coreado lemas como "Sílvia Orriols, rata fascista", "Fuera fascistas de nuestros barrios" o "Vox y Aliança, la misma farsa".
En el Fossar, a unas decenas de metros de los manifestantes de la izquierda independentista, los partidarios de Aliança coreaban cánticos en sentido contrario, como "Catalunya catalana", "Puta España", "Puta CUP" o "Sílvia Orriols es la solución". Escoltada por agentes de los Mossos, Orriols ha llegado antes de las cinco de la tarde al Fossar de les Moreres, entre muestras de apoyo de sus seguidores.
Se han vivido diversos momentos de tensión, cuando los contrarios a Aliança han intentado romper el cordón de los Mossos para acceder al Fossar, lo que ha llevado a los agentes a realizar cargas para defender la línea policial. Dos activistas antifascistas han conseguido infiltrarse entre los seguidores de Orriols y, cuando intervenía la líder de Aliança, han arrojado huevos con pintura.
Izado de la 'senyera' en el Parlament
Las instituciones celebran en estos momentos el acto solemne de izado de la gran 'senyera' en el Parlament de Catalunya.
Orriols achaca a la "traición" de los líderes del 'procés' la "desnacionalización" de Catalunya
La líder de Aliança Catalana (AC) y alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha achacado a la inacción, connivencia y traición de los líderes del 'procés' la "desnacionalización" de Catalunya por parte de España, y se ha presentado como el cambio que Catalunya necesita para evitarla.
En su discurso durante la ofrenda floral de AC en el Fossar de les Moreres de Barcelona en la vigilia de la Diada del 11 de septiembre, Orriols ha cargado contra la "casta política", y ha dicho que es necesario que pierdan sus cargos y privilegios a cambio de silencio y complicidad. "'Endarrera aquesta gent tan ufana i tan superba', dice nuestro himno nacional, vestigio de un tiempo en el que los dirigentes no nos vendían para tener un grupo propio en el Congreso, o para mantener 200 cargos en la administración catalana. Aquellos tiempos deben volver" ha expresado.
La intervención de Orriols y la ofrenda de AC en el Fossar de les Moreres se ha producido, un año más, en medio de la tensión policial con manifestantes antifascistas que se han concentrado en las inmediaciones para protestar contra la presencia del partido. Pese a la manifestación, Orriols, acompañada de unos 300 simpatizantes, ha llegado sobre las 16.55 horas al Fossar, escoltada por miembros de la dirección del partido, y ha podido pronunciar su discurso pasadas las 18 horas entre pitos y cánticos de los antifascistas.
Los Mossos d'Esquadra han desplegado un fuerte dispositivo policial en la zona y en el mismo Fossar de les Moreres para impedir que los 2.000 manifestantes antifascistas aproximadamente y los simpatizantes de Orriols se pudieran enfrentar, tal como sucedió hace un año. Tradicionalmente la vigilia de la Diada del 11 de Setembre partidos, entidades y organizaciones hacen ofrendas florales en el Fossar para rendir homenaje a los defensores de la ciudad que murieron durante el sitio de Barcelona de 1714 y que fueron enterrados en ese mismo lugar.
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