Así es el nuevo deportivo de John Cena

John Cena es uno de los mejores luchadores de la historia de la WWE. Tras el adiós del estadounidense a la lucha libre profesional, Cena sigue dando de qué hablar. Esta vez por su nuevo coche, un deportivo que en Estados Unidos da 202 caballos de potencia.

El Honda Civic TypeR en el “servicio técnico” de John Cena

El famoso luchador de la WWE dejó su Honda Civic TypeR 24, un deportivo compacto de alto rendimiento, en el “servicio técnico”. El Civic Type R cuenta con un motor 4 cilindros en línea con turbocompresor que da cerca de unos 315 caballos de potencia. El deportivo japonés acelera de 0 a 100 km/h en 5,4 segundos y alcanza los 271 km/h como velocidad máxima.

El Honda Civic TypeR 2024 monta una transmisión manual de 6 velocidades con control de ajuste de revoluciones. El deportivo japonés cuenta con mejoras adicionales, como un radiador más grande y una mejor refrigeración de los frenos. El precio del Honda Civic TypeR 2024 es 44.795 dólares, que son unos 38.577 euros.

El nuevo deportivo de John Cena

El estadounidense estrena nuevo coche, un Honda Prelude. El cupé deportivo de dos plazas monta un motor Atkinson de 4 cilindros en línea que da 200 caballos de potencia. En España, el Honda Prelude monta un motor de gasolina de 2.0 litros Atkinson con dos motores eléctricos que dan 184 CV en total.

El Honda Prelude lleva un sistema híbrido con una transmisión directa y una tecnología Honda S+Shift que simula cambios de marcha en vehículos híbridos para ofrecer una experiencia de conducción más deportiva. Además, el deportivo japonés tiene 4 modos de conducción: Comfort, Individual, GT y Sport.

Honda Prelude / Honda

El Honda Prelude mide 4,525 metros de largo, 2,076 de ancho y 1,349 metros de alto. El color del nuevo deportivo de John Cena es el Azul Racing Perlado y en el frontal cuenta con un morro bajo y afilado. Incluye unos faros Led finos, con una parrilla cromada en negro y un paragolpes inferior en color oscuro. En los laterales, ofrece una estética fluida, con unos flancos esculpidos, incluyendo unas salidas de aire tras las ruedas delanteras. La zaga cuenta con una línea de techo baja con una gran firma lumínica que va de lado a lado del vehículo.

El nuevo deportivo japonés de John Cena, el Honda Prelude en Estados Unidos arranca en 42.000 dólares para la carrocería de un color y desde los 42.500 dólares para la bitono (combina dos tonos o colores). El precio del Honda Prelude en España es desde los 49.500 euros y estará disponible en nuestro país a partir de febrero de 2026.