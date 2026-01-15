Jeep presenta el Wagoneer S, su buque insignia eléctrico

Jeep ha aprovechado el Salón del Automóvil de Bruselas para presentar varias novedades, como la nueva edición Black Edition del Jeep Avenger o toda la gama del Jeep Compass.

No obstante, si una ha destacado, ha sido el nuevo Jeep Wagoneer S, el que será el primer coche 100% eléctrico de la marca que se comercialice de manera global.

Jeep Wagoneer S

El Jeep Wagoneer S es un SUV del segmento D, mide 4,88 metros de largo, 1,89 de ancho y 1,64 de alto. Tiene un diseño moderno en el que dominan las líneas horizontales, algo que favorece la proporción entre su altura y su anchura. Es un coche capaz con un interior espacioso y de maletero se le estiman unos 900 litros de capacidad.

Jeep Wagoneer S / Jeep

Lo más relevante de este modelo, no obstante, está en la parte mecánica. El Jeep Wagoneer S se convierte en el bique insignia eléctrico de la marca con 600 CV de potencia y una aceleración de 0 a 100 km/h en 3,5 segundos. La batería, de iones litio, es de 400 voltios y 100,5 kWh, con celdas de 131 Ah. Se le estima una batería de hasta 600 kilómetros, dependiendo del mercado y la versión escogida, por lo que queda confirmar cuál será la cifra final para las carreteras europeas. Respecto a la carga, puede pasar del 20% al 80% en tan solo 23 minutos con punto de recarga adecuado.

La propulsión eléctrica es 4x4 estándar, disfruta de un par motor instantáneo y también incluye el sistema de gestión de tracción Selec-Terrain de Jeep, que ofrece cinco modos de conducción: Auto, Sport, Eco, Nieve y Arena.

Jeep Wagoneer S / Jeep

En el interior, el Wagoneer S se quiere convertir líder de su clase con más de 45 pulgadas, sumadas, de pantallas de alta definición. De hecho, además del cuadro de instrumentos y la pantalla central, tiene una extra de 10,25 pulgadas para el copiloto que se conecta al sistema Uconnect 5 de infoentretenimiento.

Además, el Jeep Wagoneer S ofrece una colaboración exclusiva con McIntosh y su sistema de audio de 19 altavoces con ajuste personalizado. Este sistema de sonido de alto rendimiento está equipado con un amplificador de 1.160 vatios y un subwoofer de 12 pulgadas para graves profundos.

Jeep Compass, PHEV y eléctrico

Por otro lado, el Jeep Compass entra en una nueva fase estratégica de su ciclo de vida de cara a 2026, reforzando su posicionamiento mediante electrificación avanzada y mejoras técnicas orientadas tanto a la eficiencia como al rendimiento todoterreno.

Jeep Compass / Jeep

Destaca la introducción del Compass e-Hybrid Plug-in, con 225 CV, más de 90 km de autonomía eléctrica combinada, casi 1.000 km de autonomía total y la integración del sistema Selec-Terrain con modo eléctrico, lo que subraya el equilibrio entre sostenibilidad y capacidades off-road.

En la parte alta de la gama se coloca el Compass 4xe, que incorpora mejoras estructurales junto con un nuevo motor eléctrico trasero de alto par, diseñado específicamente para este modelo, que refuerza su propuesta como SUV electrificado con auténticas capacidades todoterreno.

Jeep Avenger Black Edition

Jeep Avenger Black Edition / Jeep

Por último, el Jeep Avenger ya está disponible en la edición Black Edition, basada en el acabado Altitude. La estética monocromática en negro, con logotipos, llantas de 17", elementos interiores y exteriores específicos, se combina con un elevado nivel de equipamiento tecnológico de serie, que incluye Selec-Terrain con seis modos, Control de Descenso en Pendientes y un cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas.

La propuesta se completa con opciones de corte premium, como el sistema de sonido JBL, el Winter Pack y el portón trasero manos libres.