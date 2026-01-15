Los más valientes ya pueden comprar el nuevo Hyundai Nexo de hidrógeno, desde 71.000 euros

El Hyundai Nexo se lanza en 2026 con una renovación profunda que afecta tanto a su aspecto como a su rendimiento. El SUV de pila de hidrógeno de la marca coreana refuerza su posición como modelo de referencia en esta tecnología con más autonomía, un diseño más marcado y una dotación tecnológica que lo acerca al nivel premium.

Nuevo Hyundai Nexo / Hyundai

Lo que más se aprecia a simple vista es su un lenguaje de diseño llamado “Art of Steel”, que apuesta por superficies robustas y líneas más angulosas. Las puertas con trazo horizontal refuerzan esa sensación de solidez y modernidad, y el frontal se actualiza con faros LED “HTWO” de cuatro puntos y una parrilla completamente cerrada. La parte trasera también evoluciona, con nuevos pilotos tridimensionales y un paragolpes de mejor aerodinámica. Las llantas, disponibles ahora en 18 y 19 pulgadas, aportan un extra tanto en imagen como en eficiencia. El Nexo crece hasta los 4.750 mm de largo, aunque mantiene la anchura, altura y distancia entre ejes para no comprometer el espacio interior.

Interior del nuevo Hyundai Nexo / Hyundai

En el interior, el salto adelante es evidente. Hyundai ha trabajado tanto en el aspecto como en la funcionalidad, siendo lo más llamativo la doble pantalla curva de 12,3 pulgadas + 12,3 pulgadas, que combina la instrumentación con el sistema multimedia. Acompañan nuevos materiales más sostenibles, iluminación ambiental configurable, una consola central rediseñada con mandos físicos para las funciones básicas y el selector de marchas electrónico. También hay nuevas combinaciones de tapicería y colores.

Más autonomía, menos espera

La parte mecánica también mejora, lo que no deja lugar a dudas de que Hyundai sigue apostando fuerte por el hidrógeno. El nuevo Nexo combina una pila de combustible de 110 kW con una batería auxiliar que pasa a ofrecer 80 kW y una capacidad de 2,64 kWh. El resultado es una potencia total de 204 CV y una autonomía de 826 km según el ciclo WLTP.

Nuevo Hyundai Nexo / Hyundai

Y todo con un tiempo de repostaje inferior a cinco minutos, gracias a los 6,69 kg de capacidad del depósito de hidrógeno. Frente a los eléctricos de batería, esta rapidez es uno de sus mayores argumentos.

En el apartado de equipamiento, el nuevo Nexo sube de nivel con novedades como la carga bidireccional V2L, tanto interior como exterior, que permite alimentar dispositivos o incluso otros vehículos. También se incorpora un sistema de sonido Bang & Olufsen, actualizaciones inalámbricas OTA, proyección de smartphone sin cables, llave digital y faros matriciales.

Gama y precios del nuevo Hyundai Nexo

Tecno : con llantas de 18”, faros matriciales, instrumentación digital, cámara 360º, climatizador bizona, control de crucero inteligente, asistente de conducción HDA 2, aparcamiento remoto y carga V2L, entre otros.

: con llantas de 18”, faros matriciales, instrumentación digital, cámara 360º, climatizador bizona, control de crucero inteligente, asistente de conducción HDA 2, aparcamiento remoto y carga V2L, entre otros. Style: añade llantas de 19”, techo panorámico, retrovisores digitales, tapicería de cuero, asientos ventilados con memoria y modo relax, Head-Up Display, cancelación activa de ruido y sistema de sonido Bang & Olufsen.

Los precios del nuevo Hyundai Nexo en España parten de 71.000 euros para el acabado Tecno y alcanzan los 81.850 euros en el acabado Style, más completo.