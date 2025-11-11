Algunos de los coches eléctricos más caros que te puedes comprar (sin ayudas, por supuesto)

Los coches eléctricos tienden a ser más caros que los de combustión, pero, como en todo, hay precios y precios.

Y es que también hay coches eléctricos prémium y generalistas. También los hay de extra lujo, con precios por encima del millón de euros, pero de esos hablaremos en otra ocasión.

En este listado, recogemos algunos de los coches eléctricos prémium que se encuentran entre los más caros del mercado (europeo) en este 2025.

Porsche Taycan

Porsche Taycan Turbo S / Porsche

Se comercializa en varias versiones, entre los 408 y los 952 CV y los 520 y los 680 kilómetros de autonomía. Los precios van de los más de 111.000 y los más de 228.000 euros.

Audi RS e‑tron GT

Audi RS e‑tron GT / Audi

En modo Launch Control alcanza una potencia máxima de 857 CV y tiene una autonomía máxima de 599 kilómetros. El precio recomendado en la web empieza a partir de los 155.135 euros, sin extras.

Mercedes‑Benz EQS AMG 53 4MATIC+

Mercedes-Benz EQS AMG 53 / Mercedes-Benz

TIene 658 CV de potencia y con el paquete AMG Dynamic Plus, este Mercedes-Benz alcanza los 761 CV. Disfruta de una autonomía de 675 kilómetros y su precio empieza a partir de los 171.050 euros.

BMW i7 M70

El BMW i7 M70 / BMW

Entrega 659 CV de potencia y sus datos de autonomía varían entre los 559 y 490 kilómetros. El precio empieza en los 187.400 euros.

Tesla Model S Plaid

Tesla Model S Plaid / Tesla

Aunque la versión S ya es bastante potente, el Plaid sube a los 1020 CV con 611 kilómetros de autonomía. El precio empieza a partir de 120.970 euros.

Polestar 5

Polestar 5.jpg / Polestar

Recién presentado, le roba el sitio al 3 como el Polestar eléctrico más caro. Hay dos versiones: Dual Motor (748 CV) y Performance (884 CV), con autonomías de 670 y 556 kilómetros. Los precios empiezan en los 121.900 euros y los 145.300 euros según la versión.

Lucid Gravity Grand Touring

Lucid Gravity Grand Touring / Lucid

Todavía no está a la venta, aunque se le espera para finales del 2026. Se trata del Lucid Gravity Grand Touring con 748 kilómetros de autonomía, 828 CV de potencia y un precio de 116.900 euros.