Polestar 5: un GT de cuatro puertas y cinco metros, con casi 900 CV

El estilizado diseño de todas las propuestas de Polestar, junto a su calidad y rendimiento van introduciéndose, poco a poco, en nuestro mercado y ganando adeptos.

Tras la exitosa berlina Polestar 2, llegaron los atractivos SUV Polestar 3 y Polestar 4 y ahora ve la luz el Polestar 5, un auténtico GT de algo más de cinco metros de longitud, por casi dos de ancho y menos de uno y medio de altura, que viene a competir con el Porsche Taycan, el Audi e-Tron GT y el Tesla Model S.

El nuevo Polestar 5 tiene en el concept Precept -que la marca presentó en 2020- su inspiración y, aunque su imagen y sus cifras son tremendas (igual que su precio), hay que reconocer que es un coche excepcional: agresivo, grande pero muy estilizado, sumamente cómodo gracias a su espacioso interior y con la calidad y los niveles de equipamiento a los que la marca nos tiene acostumbrados.

Dos motores de más de 700 CV

Disponible en dos configuraciones, ambas bimotor y con tracción total, la versión Dual Motor cuenta con 748 CV, mientras que la Performance llega a 884 CV (ojo, con 1015 Nm de par motor) con generosas autonomías de 670 y 556 kilómetros, respectivamente.

Nuevo Polestar 5 / Polestar

Sus prestaciones hablan por sí solas: acelera de 0 a 100 km/h en 3,2 y 3,9 segundos y ambos limitan su velocidad máxima a unos más que suficientes 250 km/h. Es el primer Polestar con arquitectura 800 V, lo que permite que los 106 kWh útiles (112 brutos) de su batería puedan cargar a 350 kW, del 10 al 80%, en 22 minutos.

Construido sobre la nueva plataforma PPA, totalmente fabricada en aluminio, su coeficiente aerodinámico es de sólo 0,24 y, aunque su superficie acristalada es muy generosa (el techo de vidrio mide dos metros de largo por uno veinticinco de ancho), no tiene luneta trasera, lo que da una idea de su inclinación, y remite a una cámara las labores de retrovisor interior.

Nuevo Polestar 5.jpg / Polestar

Aunque tiene 5 plazas, con excelentes asientos diseñados por Recaro, la quinta es meramente testimonial, mientras que el maletero es relativamente pequeño, con 365 litros de capacidad a los que se añaden 62 litros del hueco que tiene bajo el capó.

Precio del Polestar 5

A falta de ponernos a su volante, diremos que su salpicadero cuenta con dos pantallas, 9" para la instrumentación y otra, de 14,5" para el infoentretenimiento, y dentro de su batería de ayudas electrónicas a la conducción se cuentan suspensión magnética en el Performance, además de llantas 20, 21 o 22 pulgadas, entre otros detalles. Sus materiales y acabados son del elevado nivel a la que la marca nos tiene acostumbrados.

Polestar5.jpg / Polestar

Ya está disponible en nuestro mercado con un precio no para cualquier bolsillo: a partir de 121.900 euros y 145.300 euros según la versión.