Así es el garaje multimillonario y 'abandonado' de Cristiano Ronaldo: Rolls Royce, Lamborghinis... y 38 coches más

Cristiano Ronaldo se convirtió hace poco en multimillonario. El portugués, que fue noticia en la última semana porque anunció que próximamente se casará con Georgina Rodríguez, es sabido que su fortuna supera los 1000 millones de euros. Desde su llegada al Manchester United a los 18 años, el portugués pasó de un joven prometedor con humildes comienzos en Funchal (Portugal) a uno de los atletas más ricos y admirados del plane

Su fichaje por el Al-Nassr, ha hecho que su patrimonio aumente, además de los múltiples negocios y marcas que posee, como hoteles y restaurantes. Pero el portugués, pese a tener una gran fortuna, es un gran apasionado del sector automovilístico.

Su primera adquisición

Su primer gran capricho automovilístico fue un Porsche Cayenne de 76.674,60 euros, pero pronto su garaje se llenó de superdeportivos exclusivos. Ronaldo admite que posee más de 40 coches y que su marca favorita es Bugatti, coches que considera “de otra categoría” y que reflejan su amor por la velocidad y la exclusividad.

Durante su etapa en Old Trafford, Cristiano ya mostraba destellos de su afición por los coches de lujo. Incluso sufrió un accidente con un Ferrari 599 GTB Fiorano antes de un partido contra el Chelsea en 2009, lo que casi le causa una lesión grave. Su llegada al Real Madrid multiplicó su colección gracias a acuerdos con Audi. Cada año recibía modelos como RS5, R8 y S8, consolidando una rutina de lujo que continuaría a lo largo de su carrera. En 2018, durante su etapa en la Juventus, adquirió el exclusivo Bugatti Centodieci de 9.655.575 de euros, uno de los 10 únicos del mundo, con 1600 caballos de fuerza.

Entre los favoritos de Ronaldo se encuentran el Bugatti Chiron de 2,5 millones y el Bugatti Verón negro de 1,7 millones. A estos se suman un Lamborghini Aventador, McLaren Senna, Ferrari F12 TDF y Bentley Flying Spur, combinando exclusividad, potencia y diseño, consolidando su estatus de coleccionista global.

El Mercedes G-Wagon Brabus de Cristiano Ronaldo, valorado en 600.000 libras esterlinas, fue un regalo de su novia Georgina Rodríguez en 2020 / SPORT.es

Una infinita colección en Arabia

Actualmente en el Al-Nassr, Ronaldo vive en un complejo exclusivo con seguridad de alto nivel. Su suite en el hotel Four Seasons y su “guarida masculina” decorada con recuerdos deportivos muestran cómo combina la comodidad y el lujo con su carrera profesional, haciendo de su vida un espectáculo de éxito y exclusividad. Sin embargo, muchos de sus coches los tiene sin usar, prácticamente abandonados.

Georgina Rodríguez también ha contribuido a su colección, regalándole varios Rolls-Royce y complementando la flota de su prometido. Juntos, forman una de las parejas más observadas del deporte, donde éxito profesional, estilo de vida y pasión por los bienes exclusivos se entrelazan en perfecta armonía.

Con 40 años, cinco Balones de Oro y una carrera legendaria, Ronaldo no solo es un referente en el mundo del deporte, sino que ha construido un imperio personal que incluye autos, propiedades y una fortuna multimillonaria.