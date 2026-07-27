La criminalidad baja un 11,2% en Barcelona con el refuerzo de los dispositivos policiales y de proximidad

Entre enero y junio del 2026 se han registrado 74.350 hechos delictivos, con una bajada destacada de los hurtos (-21,1%) y de los delitos relacionados con la multirreincidencia, con una caída del 15,9%, en el marco de la aplicación del Plan Kanpai.

La mejora de los indicadores de seguridad también coincide con una intensa actividad de la Guardia Urbana de Barcelona. Durante el primer semestre del 2026, el cuerpo ha gestionado más de 51.000 incidencias administrativas, ha tramitado 72 expedientes a través de la nueva Oficina Adscrita a la Fiscalía y ha reforzado la atención a las víctimas de violencia machista con 340 actuaciones especializadas. Paralelamente, ha incrementado las actuaciones vinculadas a la convivencia en el espacio público y ha seguido implementando nuevas herramientas de prevención, como la ampliación de la red municipal de videovigilancia.

Agentes de la Guardia Urbana de Barcelona, junto a una motocicleta del cuerpo de seguridad / Ajuntament de Barcelona

Menos incidentes con armas blancas y robos violentos

Con respecto a la seguridad ciudadana, los incidentes relacionados con armas blancas han disminuido un 20,9% y los robos violentos asociados, un 29,1%. Las denuncias por agresiones sexuales también han registrado una disminución del 9,4%, mientras que los delitos relacionados con la violencia de género han bajado un 5,3%. Paralelamente, los servicios policiales y municipales han seguido reforzando el acompañamiento y la protección a las víctimas.

A pesar de la mejora global de los datos, la Junta Local de Seguridad ha señalado algunos retos pendientes. Los delitos de odio han aumentado un 64,3% con respecto al mismo período del pasado año, y durante los primeros seis meses del año se han registrado nueve homicidios consumados, tres de los cuales están relacionados con el crimen organizado. Cinco de las nueve investigaciones ya se han resuelto con la detención de los presuntos autores.

La Encuesta de victimización de Barcelona 2026 refuerza esta lectura positiva. El porcentaje de personas que afirman haber sufrido algún hecho delictivo durante el 2025 se ha situado en el 23,2%, 5,4 puntos menos que el año anterior. El estudio también constata una mejora de la percepción de seguridad tanto en la ciudad como en los barrios.