Nuevas cubiertas reflectantes para mitigar el calor

En el marco del Pla Calor, Barcelona pone en marcha una prueba piloto para evaluar distintas soluciones de revestimiento de cubiertas destinadas a reducir el calentamiento de los edificios y, con ello, mejorar la capacidad de adaptación y la resiliencia de la ciudad frente a los efectos del cambio climático.

Los revestimientos evaluados reflejan la luz del sol, de forma que no llegue a transformarse en calor, y liberan el calor absorbido. Cuando estas características son altas, se reduce la entrada de calor a los edificios y la necesidad de refrigeración, y también se contribuye a disminuir la acumulación de calor en el espacio urbano, cosa que ayuda a combatir el efecto isla de calor urbano.

Eficiencia energética con estética tradicional

La primera prueba se lleva a cabo durante todo el periodo estival en una cubierta de unos 150 metros cuadrados de superficie del Instituto Escuela Tres Fonts, en el distrito de Les Corts. Se evalúan tres propuestas de revestimiento: pintura blanca, pintura de color terracota (la cobertura tradicional), y pintura de color terracota con pigmentos reflectantes.

La pintura blanca acostumbra a tener una reflectancia solar alta, pero la tercera opción permitiría mantener la apariencia de la cobertura tradicional y, gracias a los pigmentos reflectantes, conseguir más capacidad de reflejar la radiación solar. De esta forma, se podría mejorar el comportamiento térmico de los edificios sin alterar la imagen de conjunto, combinando eficiencia climática e integración urbana.

Un pintor aplica las diversas coberturas en el techo del Institut Escola Tres Fonts / SANDRA ROMAN

Evaluación del consumo energético en entornos controlados

Paralelamente, la empresa de pinturas Vibrantz Technologies lleva a cabo un estudio para medir, con más precisión, el impacto de dos recubrimientos sobre la demanda energética de los edificios. Se hace con dos casetas de azotea idénticas, una con pintura de color terracota convencional y la otra con pintura de terracota con pigmentos reflectantes. Las dos disponen de sistemas de aire acondicionado configurados para mantener una temperatura interior máxima de 27ºC: así, se puede comparar el consumo energético de cada espacio y determinar hasta qué punto los pigmentos reflectantes contribuyen a reducir la energía necesaria para refrigerar el edificio sin modificar el aspecto.

También se estudia el enfriamiento radiativo de una pequeña superficie de la cubierta. Se trata de un proceso pasivo por el cual una superficie disipa el calor acumulado, principalmente emitiéndola en forma de infrarrojo. A diferencia de una cobertura tradicional, que principalmente reduce el calentamiento porque rebota la luz del sol, el enfriamiento radiativo puede llegar a enfriar una superficie hasta valores próximos o incluso inferiores a la temperatura ambiente. Eso la convierte en una opción prometedora para reducir la demanda de refrigeración de los edificios y reforzar las estrategias urbanas de adaptación al cambio climático.

Las pruebas tienen un sistema de monitorización continua para registrar, de manera constante, la evolución de diferentes variables: temperatura ambiental, temperatura de superficie, humedad relativa ambiental, irradiancia solar y, en el caso de las casetas, también el consumo eléctrico.