Convocados los Premios Coedición de Barcelona Llibres

Barcelona se prepara para una nueva edición de los Premios Coedición Barcelona Llibres 2026 , en los que se galardonan las mejores propuestas inéditas presentadas por editoriales para la coedición de libros que tengan como referencia la ciudad o la ciudadanía de la capital catalana.

La finalidad de los premios es contribuir a ampliar y difundir el conocimiento sobre Barcelona mediante publicaciones divulgativas, así como promover la explotación, difusión y promoción de manera adecuada. Al mismo tiempo, los premios quieren reforzar la colaboración con el sector editorial y apoyar su actividad.

El futuro de las ciudades

En esta edición se valorarán especialmente propuestas sobre la Bienal de Pensamiento de este año, ya que reflexionará sobre el futuro de las ciudades, en un año en el que Barcelona es la Capital Mundial de la Arquitectura . La publicación tendría que versar sobre la edición de este año y puede recoger textos de los participantes y de los comisarios de la Bienal, y de relatores que explican las conferencias o las mesas de este acontecimiento, con criterio y opinión propia, o también plantear un ensayo que vincule el tema de esta edición con el de la siguiente, de acuerdo con la línea editorial del acontecimiento. La dotación de esta segunda edición será de 160.000 euros y los participantes tienen para presentar sus candidaturas hasta el próximo 10 de julio.

La convocatoria se dirige a personas jurídicas que tengan, entre sus finalidades, la edición y la distribución de libros, que cumplan los requisitos establecidos en las bases y que se ajusten al objeto de la convocatoria, y el premio consistirá en la coedición de la obra propuesta mediante la formalización de un convenio entre la persona jurídica premiada y el Ajuntament de Barcelona.

Pueden presentarse:

Editoriales privadas.

Editoriales universitarias.

Entidades que tengan como finalidad estatutaria o reglamentaria la edición y la distribución de libros.

La aportación económica del Ajuntament de Barcelona en el marco del convenio de coedición no puede superar el 50% del presupuesto de cada proyecto premiado.

Cada solicitante puede presentar un máximo de tres proyectos y obtener, como máximo, dos premios.

El jurado estará integrado por los miembros del Consejo de Ediciones y Publicaciones del Ayuntamiento de Barcelona.