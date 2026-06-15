Más servicios y más efectivos para un verano limpio y seguro en Barcelona

Durante el verano del 2026 se esperan en la ciudad unas doscientas actividades populares, culturales o deportivas y la llegada de un gran número de visitantes. Entre ellas, un hito de alcance internacional, como el paso de varias etapas del Tour de Francia, un acontecimiento que comportará un incremento destacado de la actividad y de la movilidad en la ciudad.

Por este motivo, el Ajuntament de Barcelona pone en marcha un despliegue especial, en el marco del Pla Endreça , que actuará en el espacio público para mantenerlo en las mejores condiciones.

Presentación del Pla Endreça para el verano de 2026 / Ajuntament de Barcelona

Refuerzo de la Guardia Urbana

La Guardia Urbana intensifica el dispositivo de verano con más agentes, tecnología y nuevos recursos operativos. En los próximos meses, la Sección de Playas de la Guardia Urbana estará operativa para prevenir y actuar en la franja litoral de la ciudad. Cerca de ochenta agentes patrullarán por las diez playas barcelonesas con el objetivo de reforzar la presencia policial, por tierra y mar.

Uno de los principales objetivos del dispositivo es evitar y controlar comportamientos que generen molestias a terceras personas y que comporten una alteración de la convivencia o la degradación del espacio público, mediante la corrección y denuncia de infracciones relacionadas con conductas incívicas como el consumo de alcohol o de sustancias estupefacientes en la vía pública, así como la contaminación acústica.

Puntos lila

El servicio de Punto Lila para prevenir agresiones machistas está operativo en horario diurno en un espacio fijo situado en el edificio del espigón del Bogatell, de lunes al domingo, de 10.00 a 18.30 horas, desde el 30 de mayo hasta el 11 de septiembre. Atendido por un equipo de 11 profesionales, el dispositivo tiene parejas itinerantes que operan a lo largo de las diferentes playas de la ciudad.

En horario nocturno, los puntos lila se ubicarán en el paseo de la playa del Somorrostro y en el paseo de la playa del Bogatell durante las noches del viernes y sábado y vísperas de festivo, de 23.00 a 6.00 horas, del 19 de junio al 24 de septiembre, con un equipo de 14 profesionales.

Campaña forestal y salvamento marítimo

El Servicio de Protección Civil, Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (SPCPEIS) está presente en la costa, en su punto logístico avanzado en el Puerto Olímpico. Este espacio está especialmente orientado a una intervención rápida en la zona de baño por parte del grupo de salvamento acuático de Bombers de Barcelona , que está formado para una treintena de profesionales y dispone de tres embarcaciones.

Los bomberos ya han puesto en marcha la campaña forestal con un refuerzo significativo de recursos humanos, materiales y medidas preventivas para hacer frente al riesgo de incendios, especialmente en torno a Collserola. El dispositivo incluye la activación del parque de Vallvidrera entre el 16 de mayo y el 12 de septiembre, cosa que permite reducir los tiempos de respuesta y mejorar la capacidad operativa.

Más equipos de limpieza

Hasta octubre se refuerzan los servicios de limpieza y recogida de residuos en toda la ciudad, y con más intensidad en los espacios que se utilizan más durante el verano. En total se añaden 295 profesionales, distribuidos en 138 equipos, que se sumarán a los equipos habituales. Con respecto al 2025 representa un 40% más de equipos y un 26% más de personal.

En agosto del 2026 se incrementarán, con respecto al año 2025, los equipos de limpieza de pintadas en calles, fachadas y otros elementos de la vía pública del periodo estival, pasando de 18 a 22.

Presentación del Pla Endreça para el verano 2026 / Ajuntament de Barcelona

Playas a pleno rendimiento

Los servicios de las playas están en marcha con los horarios y efectivos correspondientes a la temporada alta, hasta el 13 de septiembre. El Servicio de Salvamento y Socorrismo ya funciona entre las 10.30 y las 19.30 horas con un total de 54 socorristas y 22 torres de vigilancia.

Con respecto al apoyo al baño, estarán operativos los cuatro puntos de atención habituales —Zona de Baños del Fòrum, Bogatell, Nova Icària y Barceloneta— de 10.30 a 19.30 horas. La Zona de Baños del Fòrum se abrirá una vez terminadas las obras de mejora del espacio, actualmente en ejecución, y el punto de Bogatell estará operativo a partir del 21 de junio.

Las playas disponen de un servicio de información para la ciudadanía, que se centra en la ordenación de los usos deportivos de las playas, la información sobre las playas sin humo y la sensibilización sobre las violencias machistas, además de dar información general de los servicios.