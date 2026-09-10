El presidente de Saba propone recuperar los peajes en España con un sistema que cobraría según el vehículo y los kilómetros

El presidente de Saba Infraestructuras, Salvador Alemany, ha propuesto la creación de un nuevo sistema de peajes que lea automáticamente las matrículas y aplique tarifas unificadas en todo el Estado español que varíen en función del tipo de vehículo, los kilómetros recorridos y el impacto que cada usuario tenga sobre el medio ambiente y sobre la vía. En una conversación este miércoles en la sede del Colegio de Economistas de Cataluña, Alemany ha asegurado que los costes de la construcción de nuevas vías o de "grandes transformaciones" de las existentes deberían excluirse de las tarifas y cubrirse desde los presupuestos públicos, lo que reduciría considerablemente los pagos en comparación con los costes de los antiguos peajes.

En paralelo al nuevo sistema tarifario unificado en España, Alemany ha propuesto la creación de una nueva agencia estatal de movilidad que se encargaría de conservar las vías reguladas con los ingresos finalistas procedentes del nuevo sistema.

Para Alemany, el sistema que propone se basa en los principios de "quien utiliza la vía la paga" y "quien contamina paga", que encajan, según ha destacado, con los principios que promueve la Unión Europea para hacer sostenibles las infraestructuras viarias.

El objetivo del nuevo sistema, añade Alemany, sería que "tienda al equilibrio", de modo que los ingresos de un ejercicio cubran los costes de conservación del conjunto de la red. Además, Alemany ha detallado que el nuevo funcionamiento podría hacer desaparecer la diferenciación entre autovías y autopistas, porque todas las vías podrían incluirse sin necesidad de las barreras físicas de los peajes tradicionales.

Ante la complejidad de poner en marcha un nuevo sistema, Alemany ha reclamado un amplio consenso que permita definir los detalles para cambiar la gestión actual de las vías de alta capacidad que, según ha explicado, implicaría aprobar una ley para no depender de decisiones políticas coyunturales. Como primer paso, el presidente de Saba ha propuesto crear un grupo de trabajo que plantee diferentes alternativas para establecer un nuevo sistema tarifario unificado en el Estado.

Alemany ve insostenible la gratuidad

El presidente de Saba ha explicado que el antiguo sistema de concesiones para construir nuevas vías y la gestión mediante peajes tradicionales han demostrado que no funcionarían actualmente, pero ha rechazado mantener la gratuidad de las autovías porque, a su juicio, obliga a cubrir los costes con dinero de los contribuyentes o a trasladar estos gastos hacia el futuro, lo que hace insostenible el sistema.

El presidente de Saba Infraestructuras, Salvador Alemany, y el decano del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Carlos Puig de Travy, este miércoles en Barcelona. / CEC / Europa Press

Para Alemany, la supresión de los peajes fue el resultado de un sistema que había acumulado «incoherencias y desigualdades territoriales». Sin embargo, ha advertido de que "la gratuidad en sí misma no elimina el coste de la infraestructura, la pagará uno u otro", al tiempo que ha reiterado que "cuando no hay ingresos finalistas, resulta difícil disponer de los recursos necesarios para la conservación".

Más de 2.000 millones anuales en gastos de conservación

Actualmente, según los datos expuestos por Alemany, las vías de alta capacidad del Estado tienen un coste medio de entre 110.000 y 125.000 euros anuales por kilómetro únicamente para su conservación, sin contar los costes de construcción de nuevas vías o las grandes remodelaciones de las existentes. Esto supone entre 2.100 y 2.200 millones de euros en gastos de conservación en el conjunto de las vías de alta capacidad del Estado.

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Los diferentes tipos de vehículos suman un total de 180.000 millones de kilómetros anuales recorridos en vías de alta capacidad en el Estado. Los turismos concentran la mayoría de los kilómetros realizados en estas vías (75%), seguidos por los tráileres (10%), los camiones medianos (8%) y los camiones ligeros (7%).