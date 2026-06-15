Barcelona Social, una nueva app para agilizar la comunicación con los servicios sociales

Los servicios sociales del Ajuntament de Barcelona se acercan más a la ciudadanía mediante una nueva herramienta digital que reduce trámites y agiliza la comunicación con las cerca de 93.700 personas atendidas. Este paso adelante en la modernización de los servicios de atención social asegura una atención más eficiente, accesible y adaptada a las necesidades actuales.

La aplicación Barcelona Social, desarrollada como parte del plan Barcelona Fácil, se puede utilizar tanto en formato app como en formato web. Con esta, cualquier persona atendida podrá tener, por ejemplo, recordatorios automáticos de citas y justificantes de las visitas y conocer el estado de sus solicitudes y gestiones. Todo eso con la reducción del tiempo dedicado a los trámites presenciales que evita papeles, citas y desplazamientos.

También para los más de 1.400 profesionales que la tendrán a su disposición, contribuirá a optimizar la gestión del tiempo, mejorar la organización de citas y dedicar más tiempo a la atención directa a las personas.

Barcelona Social ofrece:

Rapidez y seguridad: Permite enviar y recibir mensajes, intercambiar documentos y consultar expedientes desde cualquier lugar, de forma rápida y segura.

Permite enviar y recibir mensajes, intercambiar documentos y consultar expedientes desde cualquier lugar, de forma rápida y segura. Máxima integración: Las personas pueden gestionar directamente su agenda. También pueden consultar los recursos activos principales y subir documentos.

Las personas pueden gestionar directamente su agenda. También pueden consultar los recursos activos principales y subir documentos. Sencillez: La interfaz, disponible en catalán, castellano e inglés, facilita el acceso rápido e intuitivo a la información actualizada.

La interfaz, disponible en catalán, castellano e inglés, facilita el acceso rápido e intuitivo a la información actualizada. Mejora de las comunicaciones: Permite enviar comunicaciones de forma masiva a grupos de personas atendidas para compartir información.

Para facilitar el uso de la nueva herramienta, se desplegará todo un dispositivo en 42 puntos de apoyo con agentes que acompañarán a las personas usuarias en la instalación de la aplicación y en el uso de este nuevo canal de comunicación.