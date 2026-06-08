El doble de espacios con juegos de agua para refrescarse durante el verano

Barcelona amplía este verano su red de espacios de juego de agua con la apertura de nueve nuevas áreas distribuidas por distintos distritos de la ciudad. La iniciativa, que forma parte del Pla Clima y de la Red de Refugios Climáticos, busca ofrecer alternativas para combatir las altas temperaturas, especialmente entre la población infantil, y reforzar la adaptación urbana ante los efectos del cambio climático.

Las nuevas áreas de juegos de agua están situadas en la plaza de Carme Simó (Ciutat Vella), en la avenida de Mistral (L’Eixample), en la plaza de Joan Pelegrí (Sants-Montjuïc), en los jardines de Justa Freire (Sants-Montjuïc), en el parque de Joan Reventós (Sarrià-Sant Gervasi), en la plaza de Harry Walker, en los jardines del Baix Guinardó (Horta-Guinardó), en el parque de Antoni Santiburcio (Sant Andreu) y en la plaza de Lolita Torrentó (Sant Martí).

Estos nuevos espacios se suman a los ya existentes, que también se ponen en marcha en los próximos días, en Canyelles (Nou Barris), en el parque de las Rieres d’Horta (Horta-Guinardó), en el Bon Pastor (Sant Andreu), en el Canòdrom Meridiana (Sant Andreu), en la plaza del Maresme (Sant Martí), en la antigua Casa de l’Aigua (Sant Andreu), en el parque de las Glòries (L’Eixample/Sant Martí), en los jardines de Sant Joan de Déu en L’Illa Diagonal (Les Corts) y en la plaza de las Caramelles (Ciutat Vella).

Espacio de refresco de la plaza Maresme / Ajuntament de Barcelona

Nuevos espacios

De cara al 2027 se pondrán en marcha cinco espacios de refresco más: dos en Sant Martí, dos en Ciutat Vella y uno en Nou Barris.

La puesta en marcha de nuevos espacios de juegos de agua para refrescarse responde a la estrategia del Pla Calor, en el marco del Pla Clima , de adaptar la ciudad a las altas temperaturas y apostar por un modelo de resiliencia de ciudad con más capacidad de afrontar los retos climáticos actuales, sobreponerse a los efectos negativos y proteger a las personas más vulnerables. En este sentido, estos espacios también forman parte de la Red de Refugios Climáticos de la ciudad.

Los espacios de refresco de las áreas de juegos infantiles son los únicos habilitados para refrescarse. Están especialmente recomendados para niños y niñas a partir de 5 años, que tienen que acceder calzados. Está prohibido acceder a las fuentes ornamentales o bañarse en ellas.