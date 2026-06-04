Barcelona dibuja el futuro de su comercio de proximidad

Cada día, más de 60.000 establecimientos levantan la persiana en Barcelona, una ciudad de comercio. Los mercados, tiendas de barrio, locales emblemáticos y ejes comerciales son parte crucial de su identidad, tanto como sus plazas o sus calles, y constituyen al mismo tiempo un motor económico de primer orden, generador de empleo y de oportunidades.

En un momento marcado por la transformación digital, los cambios en los hábitos de consumo y los nuevos retos urbanos, la ciudad se pregunta cómo puede evolucionar el sector para seguir siendo competitivo sin perder el carácter que lo hace singular.

El comercio local es personalidad e identidad. Hay que reivindicarlo como vertebrador de la ciudad Nadia Quevedo — Comisionada de Promoció Econòmica, Comerç i Restauració

'Construïm el comerç del futur'

El Ajuntament de Barcelona ha organizado la jornada 'Construïm el comerç del futur', un encuentro en el que debatir sobre competitividad, innovación, digitalización y relevo generacional.

Ha reunido a más de 120 representantes, desde comerciantes históricos como Pol Obach, cuarta generación de la Sombrereria Obach, o Meritxell Falgueras, referente del centenario Celler de Gelida; hasta nuevos perfiles emprendedores como Víctor Regàs, impulsor de Espai Puntal.

Junto a ellos, especialistas como Àngel Tarriño, coordinador del Observatorio de la FP de la Fundación BCN Formación Profesional; Núria Beltran, presidenta de la comisión de Retail del Col·legi d’Economistes de Catalunya; Maria Segarra, CEO de Intueri Consulting; Lluís Frago Clos, doctor en Geografía Humana de la UB; Irina Moreno, del centro de innovación y tecnología de la UPC, experta en agroalimentación y comercio; Daniel Blanco, experto en tecnología, estrategia y organización de industria del Eurecat; o Jordi Mas Velasco, experto en Retail, transformación e innovación comercial del IESE Business School y presidente del mercado de la Boqueria.

Jornada 'Construïm el comerç del futur'. / Ajuntament de Barcelona

La jornada forma parte del plan Barcelona Impulsa, hoja de ruta para la promoción económica de la ciudad hasta 2035. Apuesta por diversificar la actividad, generar empleo de calidad y reforzar sectores estratégicos como la tecnología, la salud, la investigación, la cultura o la economía verde y azul. El objetivo es construir una economía más resiliente y preparada para las próximas generaciones, integrando el comercio ―‍especialmente el local―‍ como uno de los sectores clave en Barcelona.

10 claves para entender el comercio del presente y del futuro

1. Es un pilar económico estratégico

Más de 60.000 establecimientos y 152.000 trabajadores hacen del comercio uno de los principales motores económicos de Barcelona. Representa el 13,2% del PIB local. Su capacidad para generar empleo y actividad lo sitúa entre los sectores estratégicos de la ciudad.

2. Forma parte de la identidad de Barcelona

El comercio local es patrimonio vivo. Los negocios de proximidad transmiten oficio, memoria colectiva y arraigo territorial, contribuyendo a construir una identidad propia que es parte de la esencial de Barcelona y la diferencian de cualquier otra ciudad.

3. Se construye en relación con la ciudad

El comercio no puede entenderse de forma aislada. Está estrechamente ligado al urbanismo, la movilidad, la ubicación de equipamientos y la configuración del espacio público. Una ciudad diversa y accesible favorece la actividad comercial. Y, a su vez, los negocios dinamizan la vida en los barrios.

4. El relevo generacional es uno de los grandes desafíos

Entre el 35% y el 40% de la población activa del sector se jubilará en los próximos quince años. Garantizar la continuidad de los negocios exige atraer y profesionalizar a las nuevas generaciones. La Formación Profesional Dual ―‍que combina el aprendizaje teórico en el centro educativo con formación práctica empresas―‍ emerge como herramienta formativa clave por su combinación de estudio y experiencia.

5. La vocación sigue siendo el principal motor

La vocación continúa siendo el principal impulso de los comerciantes, pero no puede ser el único. Es necesario dotar a estos oficios de mayor prestigio y mejorar sus condiciones. La falta de conciliación, el difícil y caro acceso a los locales comerciales o los costes del emprendimiento son factores que influyen directamente en la continuidad de muchos negocios.

6. La digitalización ya forma parte del negocio

La pandemia aceleró la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas. El comercio electrónico, la promoción digital, la inteligencia artificial o la gestión de datos se consolidan como recursos valiosos para ganar visibilidad, mejorar la eficiencia y fortalecer la relación con los clientes.

7. Hay que innovar, pero sin perder la esencia

La innovación no implica renunciar a aquello que hace único a un negocio. La atención personalizada y el conocimiento experto del producto siguen siendo los activos más valorados por los clientes del comercio local. El reto está en encontrar el equilibrio entre modernización y personalidad.

8. La sostenibilidad redefine el consumo

La proximidad, los productos locales y las cadenas de suministro más cortas ganan protagonismo en un contexto en el que los consumidores valoran cada vez más los criterios ambientales y sociales. La sostenibilidad no solo se presenta como una responsabilidad, sino también como una oportunidad de innovación y competitividad.

9. Barcelona debe decidir qué comercio quiere

Más allá de querer preservar los negocios históricos y abogar por la apertura de nuevos comercios de proximidad, Barcelona analiza los hábitos de consumo de la ciudad y diseña políticas sociales y económicas que den respuesta a las necesidades de sus vecinos y vecinas.

10. Programación para la Capitalidad

La Capitalidad Europea del Comercio Local, otorgada a Barcelona este 2026, sirve como marco para desarrollar iniciativas futuras destinadas a reforzar el comercio de proximidad y proyectar el modelo comercial barcelonés. Entre ellas, el Plan Estratégico de Comercio, que fijará las prioridades del sector para los próximos años; el Plan de Mercados, orientado a reforzar el papel de los mercados municipales; las líneas de apoyo a los establecimientos emblemáticos, para preservar el patrimonio comercial de la ciudad; la creación del sello de comercio barcelonés, que reconocerá los valores diferenciales del comercio de proximidad; el futuro Observatorio del Comercio, que ayudará a tomar decisiones basadas en datos; y el Bonus Consum, concebido para incentivar las compras en los negocios locales.

Pescadería en el mercado de Horta. / Ajuntament de Barcelona

Barcelona, Capital Europea del Comercio Local

Barcelona ostenta este 2026 la distinción de Capital Europea del Comercio Local, un reconocimiento que pone en valor décadas de políticas de apoyo al comercio de proximidad y un modelo urbano donde la actividad comercial forma parte de la vida cotidiana de los barrios.

La ciudad fue seleccionada como primera ganadora de la categoría Visionary, reservada a municipios de más de 250.000 habitantes. El jurado destacó especialmente la capacidad de Barcelona para integrar comercio, espacio público, cohesión social e innovación dentro de una misma estrategia de ciudad.

La candidatura fue impulsada conjuntamente por el Ajuntament de Barcelona, asociaciones de comerciantes, mercados municipales, gremios y entidades representativas del sector. Y, más que un reconocimiento a una situación concreta, la capitalidad pretende servir como plataforma para compartir experiencias, generar conocimiento y proyectar internacionalmente el modelo comercial barcelonés.

Este modelo premiado es la definición de quién somos, la guía para continuar trabajando: proximidad, diversidad y arraigo comercial en los barrios. Raquel Gil — Quinta teniente de alcaldía de Drets Socials, Promoció Econòmica i Treball, Feminismes i Memòria Democràtica

A lo largo del año se desarrollarán cerca de 200 actividades vinculadas a esta distinción, entre jornadas profesionales, encuentros sectoriales, acciones de divulgación y proyectos de innovación.

La voluntad es que esta capitalidad deje un legado duradero, porque en Barcelona el comercio local no se entiende únicamente como una actividad económica, también es un elemento de identidad urbana, cohesión social y calidad de vida que forma parte del modelo que la ciudad quiere seguir construyendo.