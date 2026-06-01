Empieza la temporada alta de baño en las playas de Barcelona

Con la llegada de las altas temperaturas, Barcelona inicia la época de mayor afluencia en las playas con todos los servicios municipales disponibles. Este año, antes del inicio de la temporada, se han tenido que hacer movimientos de arena para reequilibrar el perfil de la costa después del impacto de la tormenta Harry de enero, que provocó una pérdida severa de sedimentos, con un retroceso de la línea de costa de entre 3 y 10 metros en todas las playas. Concretamente, se han trasladado 4.000 m³ de la playa de Sant Miquel y 2.000 m³ de la playa del Somorrostro a la playa de la Barceloneta. En línea con los objetivos del Pla Clima , se sigue trabajando en la aportación y distribución de arena para preservar el espacio litoral ante temporales marítimos y el aumento del nivel del mar.

Con el inicio de la temporada alta de baño en las playas se despliegan toda una serie de servicios en su totalidad hasta el 13 de septiembre.

Movimiento de arenas en la playa del Somorrostro / Ajuntament de Barcelona

Salvamento y socorrismo

Se activa el Servicio de Salvamento y Socorrismo, que se encarga de la vigilancia, la prevención y la asistencia a los bañistas. El dispositivo es de 22 torres y 54 efectivos durante la temporada alta, con horario de 10.30 a 19.30 horas.

Apoyo al baño

El Servicio de Apoyo en el Baño ofrece asistencia personal y técnica a personas con movilidad reducida para facilitarles el acceso al agua en los cuatro puntos de atención habituales: zona de baños del Fòrum, Bogatell, Nova Icària y Barceloneta.

Bañistas en la arena y nadando en la playa del Bogatell vistos desde el espigón del Bogatell / Ajuntament de Barcelona

Lavabos públicos

Están abiertos todos los lavabos públicos del espigón del Gas, el Somorrostro, el Bogatell, la Mar Bella, Llevant y Fòrum, de 10.00 a 19.30 horas. Asimismo, los lavabos de los chiringuitos son de uso público y están abiertos toda la temporada.

Chiringuitos, tumbonas y parasoles

Las playas ofrecerán los servicios habituales de chiringuitos, tumbonas y parasoles bajo un nuevo contrato (2026-2029) que prioriza la calidad, la sostenibilidad y la responsabilidad social. Esta nueva etapa apuesta por una oferta gastronómica mejorada y la renovación de los espacios de lavabos. Además, se consolida la estrategia de residuo cero con el uso del vaso reutilizable en todos los chiringuitos, una medida clave para reducir residuos con la complicidad de la ciudadanía.

Refuerzo del servicio de limpieza

Se refuerza el dispositivo de limpieza de la arena para dar respuesta al incremento de bañistas y a la activación de los servicios del litoral. Aunque el servicio opera durante todo el año, ahora se intensifica con equipos distribuidos en tres turnos (mañana, tarde y noche), que llevan a cabo tareas de barrido manual, cribado de la arena y vaciado de papeleras.

Dos agentes de la Guardia Urbana patrullan por el litoral barcelonés / Ajuntament de Barcelona

Información a la ciudadanía

El servicio de información a la ciudadanía este año pondrá el foco en la ordenación de los usos deportivos, el uso de los canales de entrada y salida de las embarcaciones, la divulgación sobre las playas sin humo y la sensibilización tanto con respecto a la prevención de las violencias machistas como a las buenas prácticas para la reducción de residuos.

El Centro de la Playa, el equipamiento de educación ambiental referente sobre el ámbito marino y litoral, funciona del 7 abril al 31 de octubre. Está situado en la playa del Somorrostro, a pie de arena, y ofrece un programa de actividades gratuitas , de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 horas.

Refuerzo de la seguridad

La Guardia Urbana refuerza la presencia en la zona de playas para garantizar la seguridad y la prevención en la zona del litoral y preservar el espacio público como lugar de convivencia.

Playas sin humo

Desde el verano del 2022 las playas de la ciudad son playas sin humo, una regulación que establece la prohibición del consumo de tabaco en todas las playas, incluyendo la zona de baños del Fòrum.