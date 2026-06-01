Empieza la temporada alta de baño en las playas de Barcelona
Del 30 de mayo al 13 de septiembre se despliegan íntegramente todos los servicios previstos para la temporada alta de baño en las playas de Barcelona: salvamento y socorrismo, apoyo en el baño, chiringuitos, lavabos públicos, servicio de limpieza, puntos de información y servicio de educación ambiental
Con la llegada de las altas temperaturas, Barcelona inicia la época de mayor afluencia en las playas con todos los servicios municipales disponibles. Este año, antes del inicio de la temporada, se han tenido que hacer movimientos de arena para reequilibrar el perfil de la costa después del impacto de la tormenta Harry de enero, que provocó una pérdida severa de sedimentos, con un retroceso de la línea de costa de entre 3 y 10 metros en todas las playas. Concretamente, se han trasladado 4.000 m³ de la playa de Sant Miquel y 2.000 m³ de la playa del Somorrostro a la playa de la Barceloneta. En línea con los objetivos del Pla Clima, se sigue trabajando en la aportación y distribución de arena para preservar el espacio litoral ante temporales marítimos y el aumento del nivel del mar.
Con el inicio de la temporada alta de baño en las playas se despliegan toda una serie de servicios en su totalidad hasta el 13 de septiembre.
Salvamento y socorrismo
Se activa el Servicio de Salvamento y Socorrismo, que se encarga de la vigilancia, la prevención y la asistencia a los bañistas. El dispositivo es de 22 torres y 54 efectivos durante la temporada alta, con horario de 10.30 a 19.30 horas.
Apoyo al baño
El Servicio de Apoyo en el Baño ofrece asistencia personal y técnica a personas con movilidad reducida para facilitarles el acceso al agua en los cuatro puntos de atención habituales: zona de baños del Fòrum, Bogatell, Nova Icària y Barceloneta.
Lavabos públicos
Están abiertos todos los lavabos públicos del espigón del Gas, el Somorrostro, el Bogatell, la Mar Bella, Llevant y Fòrum, de 10.00 a 19.30 horas. Asimismo, los lavabos de los chiringuitos son de uso público y están abiertos toda la temporada.
Chiringuitos, tumbonas y parasoles
Las playas ofrecerán los servicios habituales de chiringuitos, tumbonas y parasoles bajo un nuevo contrato (2026-2029) que prioriza la calidad, la sostenibilidad y la responsabilidad social. Esta nueva etapa apuesta por una oferta gastronómica mejorada y la renovación de los espacios de lavabos. Además, se consolida la estrategia de residuo cero con el uso del vaso reutilizable en todos los chiringuitos, una medida clave para reducir residuos con la complicidad de la ciudadanía.
Refuerzo del servicio de limpieza
Se refuerza el dispositivo de limpieza de la arena para dar respuesta al incremento de bañistas y a la activación de los servicios del litoral. Aunque el servicio opera durante todo el año, ahora se intensifica con equipos distribuidos en tres turnos (mañana, tarde y noche), que llevan a cabo tareas de barrido manual, cribado de la arena y vaciado de papeleras.
Información a la ciudadanía
El servicio de información a la ciudadanía este año pondrá el foco en la ordenación de los usos deportivos, el uso de los canales de entrada y salida de las embarcaciones, la divulgación sobre las playas sin humo y la sensibilización tanto con respecto a la prevención de las violencias machistas como a las buenas prácticas para la reducción de residuos.
El Centro de la Playa, el equipamiento de educación ambiental referente sobre el ámbito marino y litoral, funciona del 7 abril al 31 de octubre. Está situado en la playa del Somorrostro, a pie de arena, y ofrece un programa de actividades gratuitas, de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 horas.
Refuerzo de la seguridad
La Guardia Urbana refuerza la presencia en la zona de playas para garantizar la seguridad y la prevención en la zona del litoral y preservar el espacio público como lugar de convivencia.
Playas sin humo
Desde el verano del 2022 las playas de la ciudad son playas sin humo, una regulación que establece la prohibición del consumo de tabaco en todas las playas, incluyendo la zona de baños del Fòrum.
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