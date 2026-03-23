Entregamos las llaves de 35 viviendas asequibles más de la promoción Illa Glòries
Se han entregado las llaves de 35 viviendas del Bloque D de la promoción de vivienda pública Illa Glòries, la más grande de la ciudad. Se trata de 21 viviendas con derecho de superficie y 14 en régimen de alquiler asequible, que permitirán que las familias empiecen una nueva etapa en este entorno en plena transformación urbana
El Instituto Municipal de la Vivienda y la Rehabilitación de Barcelona (IMHAB) ha entregado 35 nuevas viviendas de la nueva promoción de vivienda asequible de Glòries. La inversión total ha sido de 44 millones de euros y una subvención de más de 2,6 millones de euros del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Sumando esta promoción, durante el mandato actual se han entregado 1.719 llaves de viviendas protegidas públicas en la ciudad.
Viviendas con derecho de superficie y alquiler asequible
Las viviendas de alquiler asequible tendrán un precio aproximado de entre 418 y 724 euros mensuales, según la superficie, mientras que los pisos con derecho de superficie tienen precios de entre 125.352 y 212.232 euros y mayoritariamente disponen de plaza de aparcamiento vinculada.
El derecho de superficie es una fórmula que permite adquirir el uso de una vivienda durante 75 años, mediante una escritura pública similar a una compra. Con este sistema, el suelo sigue siendo de titularidad pública, lo que permite garantizar que estas viviendas se mantengan dentro del parque de vivienda protegida de la ciudad. Tras el periodo de cesión, la vivienda vuelve a ser de titularidad municipal.
Con esta entrega, ya se han adjudicado 146 de las 238 viviendas de la promoción Illa Glòries: 60 del Bloque B, 51 del Bloque A y 35 del Bloque D.
Una promoción clave en la vivienda pública de Barcelona
La promoción Illa Glòries, la más grande de vivienda pública de la ciudad, está formada por cuatro edificios que suman 238 viviendas protegidas en diferentes modalidades: alquiler asequible, alquiler social y derecho de superficie.
Como es habitual en las promociones públicas, una parte de las viviendas de alquiler asequible se han reservado para diferentes colectivos:
- 21 viviendas para menores de 35 años
- 17 para vecinos y vecinas del barrio y del entorno
- 7 para familias monoparentales
- 3 adaptadas para personas con movilidad reducida
- el resto para el contingente general
Un nuevo polo de vivienda pública en Glòries
La promoción está situada entre la Gran Vía, las calles de los Encants Vells y Los Castillejos y la plaza de las Glòries, en un espacio que conecta la trama de L’Eixample con el parque de la Canòpia Urbana.
Los edificios incorporan diferentes criterios de sostenibilidad, como:
- cubiertas verdes para reducir el efecto de isla de calor
- placas fotovoltaicas para generar energía renovable
- sistemas de reutilización de aguas grises
El ámbito de Glòries se está consolidando como uno de los principales polos de vivienda pública de Barcelona, con casi un millar de viviendas protegidas entre promociones acabadas y en ejecución.
- Cinco municipios metropolitanos se suman a Barcelona en el veto a los pisos turísticos en 2028
- Hallado en el mar el cadáver de Jimmy Gracey, el estadounidense desaparecido en Barcelona
- Maria Garganté: “La Sagrada Família es el monumento en construcción más icónico del mundo”
- El ayuntamiento preserva un plátano que sobrevivió al infierno de la vieja plaza de las Glòries
- Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
- Un machete y una pistola: la enésima pelea multitudinaria frente a Draco, la discoteca que martiriza a vecinos de Gràcia
- El presidente de los administradores de fincas de Barcelona: 'El propietario prefiere un inquilino cumplidor antes que subir el alquiler
- TK Maxx, la cadena de marcas premium a precios reducidos, abre en Barcelona su primera tienda en España: colas, llenazo y tarjetas regalo en su primer día