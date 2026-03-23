Entregamos las llaves de 35 viviendas asequibles más de la promoción Illa Glòries

El Instituto Municipal de la Vivienda y la Rehabilitación de Barcelona (IMHAB) ha entregado 35 nuevas viviendas de la nueva promoción de vivienda asequible de Glòries. La inversión total ha sido de 44 millones de euros y una subvención de más de 2,6 millones de euros del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Sumando esta promoción, durante el mandato actual se han entregado 1.719 llaves de viviendas protegidas públicas en la ciudad.

Viviendas con derecho de superficie y alquiler asequible

Las viviendas de alquiler asequible tendrán un precio aproximado de entre 418 y 724 euros mensuales, según la superficie, mientras que los pisos con derecho de superficie tienen precios de entre 125.352 y 212.232 euros y mayoritariamente disponen de plaza de aparcamiento vinculada.

El derecho de superficie es una fórmula que permite adquirir el uso de una vivienda durante 75 años, mediante una escritura pública similar a una compra. Con este sistema, el suelo sigue siendo de titularidad pública, lo que permite garantizar que estas viviendas se mantengan dentro del parque de vivienda protegida de la ciudad. Tras el periodo de cesión, la vivienda vuelve a ser de titularidad municipal.

Con esta entrega, ya se han adjudicado 146 de las 238 viviendas de la promoción Illa Glòries: 60 del Bloque B, 51 del Bloque A y 35 del Bloque D.

El alcalde Jaume Collboni en el acto de entrega de las 35 viviendas / Ajuntament de Barcelona

Una promoción clave en la vivienda pública de Barcelona

La promoción Illa Glòries, la más grande de vivienda pública de la ciudad, está formada por cuatro edificios que suman 238 viviendas protegidas en diferentes modalidades: alquiler asequible, alquiler social y derecho de superficie.

Como es habitual en las promociones públicas, una parte de las viviendas de alquiler asequible se han reservado para diferentes colectivos:

21 viviendas para menores de 35 años

17 para vecinos y vecinas del barrio y del entorno

7 para familias monoparentales

3 adaptadas para personas con movilidad reducida

el resto para el contingente general

Un nuevo polo de vivienda pública en Glòries

La promoción está situada entre la Gran Vía, las calles de los Encants Vells y Los Castillejos y la plaza de las Glòries, en un espacio que conecta la trama de L’Eixample con el parque de la Canòpia Urbana.

Los edificios incorporan diferentes criterios de sostenibilidad, como:

cubiertas verdes para reducir el efecto de isla de calor

para reducir el efecto de isla de calor placas fotovoltaicas para generar energía renovable

para generar energía renovable sistemas de reutilización de aguas grises

El ámbito de Glòries se está consolidando como uno de los principales polos de vivienda pública de Barcelona, con casi un millar de viviendas protegidas entre promociones acabadas y en ejecución.