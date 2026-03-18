Más de un siglo formando profesionales del sector sanitario y social

Con más de 100 años de experiencia en la formación de profesionales del ámbito de la salud, EUIT se ha consolidado como institución educativa sanitaria de referencia en Barcelona. Su Centro Universitario, adscrito a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), se distingue por su campus situado en pleno centro de Terrassa, en un edificio histórico, además de un segundo edficio totalmente equipado que cuenta con más de 800 m2 de espacios de simulación y laboratorios: quirófano, box de UCI, aulas especializadas de creatividad, espacios multifuncionales y aulas debriefing. El centro impulsa un modelo vinculado al entorno hospitalario y sociosanitario, lo que ayuda a preparar al alumnado de cara a su incorporación laboral.

La oferta universitaria de la EUIT se concreta en dos grados, el de Enfermería y el de Terapia Ocupacional, diseñados para formar profesionales capaces de mejorar la calidad de vida de las personas, contribuir a la optimización de los recursos sociosanitarios y actuar en contextos diversos con capacidad crítica y solvencia técnica y humana. Además, la titulación en Enfermería es una de las más demandadas debido a la alta empleabilidad del sector y la necesidad creciente de profesionales.

Por otro lado, el grado en Terapia Ocupacional representa uno de los grandes valores diferenciales del centro, ya que la escuela es pionera en la docencia de este grado con profesorado formado, íntegramente, por terapeutas ocupacionales.

Interior del edificio de EUIT Centro Universitario / EUIT

Prácticas y simulación real

La metodología que se aplica responde al principio de 'learning by doing', un aprendizaje activo, práctico y orientado a la experiencia. El trabajo en grupo y la resolución de casos reales forman parte del día a día del alumnado, que se prepara para su futuro con simulaciones, además de prácticas en organizaciones sanitarias referentes en el sector.

Las salidas profesionales son amplias y diversas. En Enfermería, los titulados pueden ejercer en hospitales, atención primaria, sociosanitarios, salud mental, centros penitenciarios, emergencias, atención domiciliaria, investigación, docencia y gestión en el ámbito de la salud. En Terapia Ocupacional, la profesión se desarrolla en centros de rehabilitación, hospitales de salud mental, atención temprana, centros de adaptaciones y productos de apoyo, atención a la diversidad funcional y trabajo con grupos en riesgo de exclusión social.

Todo ello es posible gracias a los cerca de 300 acuerdos con centros sanitarios y asistenciales. El resultado es muy positivo, con un 100% de inserción laboral del alumnado en menos de un año tras la graduación.

Simulación de un quirófano en EUIT Centro Universitario / EUIT

Formación Profesional

EUIT Formació completa su oferta educativa con ciclos formativos superiores del ámbito sanitario y social, como Documentación y Administración Sanitarias e Integración Social, titulaciones con alta demanda que responden a la digitalización y reorganización del sistema sanitario catalán y a las necesidades del ámbito social.

Asimismo, mediante grupos reducidos, orientación personalizada, prácticas y el uso de simulación profesional para adquirir todas las competencias, la Formación Profesional se convierte en una vía directa hacia el empleo o la continuidad de estudios.

El acompañamiento es otro de los rasgos distintivos del centro. La comunidad educativa, formada por perfiles académicos y profesionales de la sanidad, apuesta por el seguimiento individual y la proximidad. Es por eso que la atención personalizada, entendida como el eje del proceso, es la base del centro, con un objetivo claro: formar a futuros profesionales competentes, éticamente comprometidos y preparados para responder a las necesidades reales de la sociedad, especialmente en situaciones complicadas.

El centro impulsa un modelo que está vinculado al ámbito sanitario y social

En el marco del Saló de l’Ensenyament, que se celebrará en el recinto de Fira de Montjuïc de Barcelona, del 18 al 22 de marzo, los visitantes que pasen por los dos stands EUIT: EUIT Centre Universitari y EUIT Formación podrán obtener información personalizada de primera mano y hablar tanto con docentes como con alumnos del centro para conocer su experiencia durante la realización de sus estudios y posterior incorporación laboral.

Pionero y referente en Catalunya, EUIT se configura en un ecosistema donde formación universitaria y profesional conviven con el entorno asistencial, ofreciendo una experiencia completa y altamente orientada a la integración en mundo laboral en los ámbitos de la salud y social.