Lleida será en marzo el epicentro de la FP catalana: concentrará todas las pruebas de Catskills y la primera Fira d'Oficis

Lleida se convertirá del 15 al 19 de marzo en el gran escaparate de la Formación Profesional en Catalunya. La ciudad acogerá la primera Feria de Oficios, que reunirá por primera vez en un único espacio todas las competiciones de Catskills y unas jornadas centradas en el horizonte 2030 de los oficios y las necesidades futuras del mercado laboral.

El evento, coorganizado por la Generalitat, el Ayuntamiento de Lleida y la Diputación de Lleida, se celebrará en el Palau de Vidre y la Fira de Lleida y pretende convertir durante esos días la ciudad en, en palabras de la consellera d' Educació i FP, Esther Niubó, “el epicentro de la FP en Catalunya”.

Una de las principales novedades será precisamente la concentración, por primera vez, de las 35 pruebas de Catskills en un único recinto y en las mismas fechas. Durante cinco días, 300 participantes demostrarán sus conocimientos y habilidades en las diferentes especialidades de Formación Profesional, las denominadas skills.

La competición servirá, como es habitual, para seleccionar a los representantes catalanes que participarán posteriormente en Spainskills, el campeonato estatal. Está prevista la participación de más de 140 centros educativos y cerca de 250 docentes, entre entrenadores y expertos.

La organización espera además la asistencia de miles de visitantes, entre estudiantes, familias, profesores, empresas y representantes de las administraciones.

Escaparate para estudiantes y empresas

El certamen tendrá también una vertiente de orientación académica y profesional para los alumnos de ESO y bachillerato, que podrán conocer de cerca las distintas especialidades de FP y las oportunidades que ofrecen.

El objetivo es mostrar la capacidad del sistema FPCAT tanto para formar nuevos profesionales como para recualificar trabajadores. El evento estará también abierto a estudiantes universitarios, alumnos de certificados de profesionalidad y personas que estén trabajando o buscando empleo.

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha destacado que la elección de la ciudad como sede del nuevo formato de Catskills supone “una gran oportunidad y también un reconocimiento” y permitirá convertir Lleida “en un gran escaparate de la Formación Profesional”.

Larrosa ha vinculado la celebración del certamen con el crecimiento industrial y económico de la ciudad. “Lleida está creciendo, está transformándose y está impulsando nuevas áreas industriales y de actividad económica”, ha señalado, por lo que considera necesario disponer de “talento y personas cualificadas”.

En ese contexto, ha reivindicado que “la FP es una pieza clave” y ha defendido reforzar la conexión entre los centros formativos y las empresas para adaptar la formación a las necesidades de los sectores en crecimiento y favorecer la creación de empleo de calidad.

Inteligencia artificial aplicada a la industria

Otra de las novedades de esta edición será la incorporación, de forma pionera en España, de una skill de inteligencia artificial aplicada a los sectores industriales. La especialidad se presentará inicialmente en fase demostrativa y no competitiva.

Niubó ha defendido Catskills como una muestra del talento que genera la Formación Profesional catalana. “Los Catskills son puro talento llevado a la competición de los oficios, pero son también un incentivo y un estímulo para todos aquellos que cursan un grado de FP”, ha afirmado.

La consellera ha reivindicado además los resultados obtenidos por estudiantes catalanes en competiciones posteriores como Spainskills, Euroskills o Worldskills.

Primeras Jornadas de los Oficios

La Feria acogerá también las primeras Jornadas de los Oficios, con ponencias dedicadas al horizonte 2030 y a la evolución de las profesiones en Catalunya. Durante estas jornadas, el Govern presentará una declaración con diez objetivos destinados a orientar la respuesta educativa a las necesidades de los distintos sectores productivos y territorios.

El documento incorporará aportaciones de diferentes departamentos de la Generalitat con el objetivo de ofrecer una visión transversal sobre el futuro de los oficios.

Según Niubó, estas jornadas permitirán realizar “una prospectiva necesaria e imprescindible para orientar el sistema profesionalizador hacia los trabajos del futuro, un futuro muy próximo”.

Larrosa ha insistido, por su parte, en la necesidad de reforzar el prestigio de estos estudios. “Tenemos que hacer visible que la FP no es una segunda opción. La FP es futuro, es talento y es empleo”, ha defendido.

El alcalde ha señalado que el objetivo es avanzar hacia “una Lleida que forme talento, que genere oportunidades y que sea capaz de retener ese talento aquí”.