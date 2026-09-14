La FP gana terreno en Catalunya: más mujeres en los ciclos superiores tecnológicos y casi 1.000 nuevas plazas en Barcelona

El curso de FP en Catalunya ha arrancado este lunes con un dato positivo: cada vez más mujeres se abren paso en los grados superiores tecnológicos, todavía muy masculinizados, pero algo menos que hace un año. Los datos del Institut Tecnològic de Barcelona (ITB) lo reflejan con claridad. En Ciberseguridad, las alumnas han pasado de ser solo 6 de un total de 90 estudiantes en el curso 2025-2026 a 13 este curso, más del doble. La tendencia también se repite en el grado superior de Desarrollo de aplicaciones, donde la presencia femenina ha crecido de 9 alumnas el curso pasado a 15 este año. El desequilibrio sigue siendo evidente, pero la brecha empieza, poco a poco, a estrecharse.

Si uno de los retos de la FP era la brecha de género, otro era reducir el abandono escolar. En este sentido, el proceso de preinscripción de este curso ha incorporado una novedad para reducir el riesgo de abandono entre el alumnado que se quedaba sin plaza en la adjudicación ordinaria, tras las crisis de años atrás. Este curso, tras las dos rondas de asignación, el sistema realizó más de 5.300 propuestas alternativas a estudiantes que no habían obtenido ninguna plaza, teniendo en cuenta tanto sus preferencias como su zona de residencia.

Los más demandados

En cuanto a la demanda, según datos hechos públicos este primer día de curso, los ciclos formativos de grado medio más solicitados en Catalunya son Cuidados auxiliares de enfermería, Gestión administrativa y Sistemas microinformáticos y redes. En grado superior, encabezan las preferencias Administración y finanzas, Educación infantil e Integración social.

Como novedad del curso, más de 5.300 estudiantes que se habían quedado sin plaza recibieron una propuesta alternativa, una medida destinada a reducir el riesgo de abandono escolar

En cuanto a la matriculación, cabe destacar que las familias profesionales de Electricidad y electrónica, Energía y agua, Fabricación mecánica e Instalación y mantenimiento registran 700 matrículas más que el curso pasado, lo que ha permitido reducir las vacantes del 19% al 12% y "reforzar la respuesta de la FP a las necesidades de talento de la industria", según señalan desde la conselleria.

Barcelona -epicentro de la transformación de la FP en Catalunya- inicia el curso con 943 nuevas plazas en centros públicos de enseñanzas profesionalizadoras, con 31 grupos más, y consolida su apuesta estratégica por la formación profesional en centros especializados. En concreto, 158 de estas plazas corresponden a nuevas enseñanzas de primer curso, es decir, a nueva oferta, y el resto (785) son fruto del crecimiento de cursos que ya se habían implantado el año pasado, como los del Instituto de Gastronomía y Restauración o el Instituto de FP Sanitaria Sant Pau, que han cubierto todas las plazas de los ciclos ofrecidos.

La presencia de mujeres en los grados superiores tecnológicos sigue siendo minoritaria, pero empieza a crecer: en Ciberseguridad del ITB, las alumnas se han más que duplicado en solo un curso

10.452 alumnos han comenzado este lunes sus estudios profesionalizadores de etapa postobligatoria en los 34 centros públicos de la capital catalana: 5.527 de grado superior y 4.925 de grado medio. Este curso, la red pública barcelonesa de FP crece con la nueva oferta del Instituto Pablo R. Picasso, en el barrio de Torre Baró, en el distrito de Nou Barris, que se especializa en el ámbito ferroviario con dos nuevos ciclos, y con nueva oferta del Instituto de Diseño y Artes Gráficas de Barcelona (IDAG), que traslada parte de sus cursos a la Imprenta Municipal, ubicada en la Zona Franca.

Profesionales para mejorar los trenes

En concreto, el Instituto Pablo R. Picasso incorpora un grupo de grado medio de Mantenimiento de Material Rodante Ferroviario, que ha tenido una muy buena acogida y una gran demanda entre los estudiantes, con 47 solicitudes para 30 plazas, y un grupo de grado medio de Gestión Administrativa orientada al sector del transporte.

El Instituto Vall d’Hebron completa su transformación dejando atrás la ESO y el Bachillerato, convertido en un centro dedicado exclusivamente a la formación profesional en Ocio y Bienestar

Con este cambio, el centro busca convertirse en un referente para toda el área metropolitana de Barcelona que conectará la formación técnica con las necesidades "reales" de un sector clave. El objetivo es impulsar las enseñanzas ferroviarias para garantizar el personal cualificado que requieren empresas clave como Renfe, ADIF, TMB, FGC y la industria auxiliar.

Dobles titulaciones: FP medio y Bachillerato

Por su parte, el Instituto Hospital del Mar FP Sanitaria consolida el proyecto piloto iniciado el curso pasado junto con el Instituto Verdaguer: la doble titulación de Grado Medio de Farmacia y Parafarmacia y Bachillerato científico, que combina materias de bachillerato con módulos formativos del ciclo de grado medio de Farmacia y Parafarmacia. Por tanto, permite obtener, en tres años, la titulación de bachillerato y el grado medio de Técnico en Farmacia y Parafarmacia.

El curso 2026-2027 también presenta novedades en el Instituto Vall d’Hebron, que culmina una nueva fase de su transformación. Este curso deja de tener grupos de ESO y bachillerato y se convierte en un centro dedicado exclusivamente a la formación profesional, con una amplia oferta de enseñanzas del sector del Ocio y el Bienestar que incluye la familia profesional deportiva y la de imagen personal. El centro ofrece todos los niveles formativos, desde ciclos formativos de grado básico y programas de formación e inserción hasta niveles de educación superior.