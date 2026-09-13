Estudiar sin pisar el colegio: más de 4.000 menores hacen ‘homeschooling’ en España

Dependiendo del calendario escolar elegido por cada comunidad autónoma, estos días 4,8 millones de menores de entre 6 y 16 años están iniciando el nuevo curso académico en España. La inmensa mayoría lo está haciendo en centros homologados, como indica la ley de Educación, pero unos pocos, algo más de 4.000, se disponen a seguir su formación desde casa y sin pisar ningún colegio o instituto. Las cifras se mantiene relativamente estables desde 2008, aunque la ausencia de un registro oficial impide conocer con precisión su evolución. Lo que sí ha crecido en estos años es la visibilidad del fenómeno y el interés de algunas familias por esta alternativa educativa.

La fórmula del 'homeschooling' –así se denomina a la enseñanza en el hogar- no está reglada en España, a diferencia de lo que ocurre en otros países de nuestro entorno, pero los padres y las madres que han optado por este modelo educativo quieren acabar con la situación de “alegalidad” en la que se encuentran sus hijos.

“La escuela está en crisis y es la desconfianza hacia ese sistema lo que lleva a más familias a optar por el 'homeschooling'" Gregorio Luri, filósofo y pedagogo

Coordinados por la Asociación por la Libre Educación (ALE), de carácter estatal, diversos colectivos autonómicos de padres y madres que educan a sus hijos en el hogar están organizando una plataforma para unir fuerzas y dirigirse al Ministerio de Educación y pedirle que reconozca y regule esta solución pedagógica. “No debe ser tan peligrosa cuando es completamente legal en países próximos al nuestro con los que compartimos muchos valores. ¿Por qué en España no?”, plantea Nelly Vicario, portavoz de ALE, a cuento del panorama internacional que presenta el 'homeschooling'.

"No debe ser tan peligrosa cuando es completamente legal en países próximos al nuestro. ¿Por qué en España no?" Nelly Vicario, portavoz de la Asociación por la Libre Educación

Con distintas fórmulas de control por parte de la Administración –los hay más laxos y más estrictos a la hora de fiscalizar la labor educativa que se desarrolla en los hogares-, el 'homeschooling' está regulado en Portugal, Francia, Italia, Reino Unido, Bélgica y Dinamarca. En cambio, está terminantemente prohibido en Alemania y Suecia, donde puede dar lugar a multas y a la retirada de la custodia de los menores. En Estados Unidos se calcula que el 3% del alumnado lleva a cabo su formación académica en casa.

El ''homeschooling es legal en Portugal, Francia, Italia, Reino Unido, Bélgica y Dinamarca, pero está prohibido en Alemania y Suecia

El 'homeschooling' pone sobre la mesa varios dilemas de carácter reglamentario y pedagógico. De entrada, obliga a resolver el choque legal que hay entre la LOMLOE, que obliga a escolarizar en centros académicos, y la Constitución, que preserva el derecho a la educación sin reparar en dónde esta debe desarrollarse.

“En el debate de si el derecho de educar corresponde a los padres o al Estado, el derecho de los menores a ser bien educados está por encima. El Estado debe vigilar que ese derecho se respeta y organizar un sistema educativo que permita atenderlo”, argumenta el filósofo y pedagogo José Antonio Marina, que añade: “Si se autoriza la educación en casa, han de establecerse controles para asegurar que el menor está recibiendo una educación adecuada”.

"Si se autoriza la educación en casa, han de establecerse controles para asegurar que el menor está recibiendo una educación adecuada" José Antonio Marina, filósofo y pedagogo —

Precisamente, este factor, la “educación adecuada”, o más bien su carencia en el sistema educativo tradicional, es lo que alegan los padres que se plantean modelos de enseñanza alternativos. “La escuela está en crisis, solo hay que observar los índices educativos y los niveles de fracaso escolar para comprobarlo. Es la desconfianza hacia ese sistema deficitario lo que lleva cada vez a más familias a optar por el homeschooling”, analiza el filósofo y pedagogo Gregorio Luri, que ve con buenos ojos esta fórmula, aunque con condiciones: “La enseñanza en los hogares debe seguir un método y un plan progresivo, y ha de ser supervisada por la Administración educativa”.

La socialización

El repaso a las ventajas e inconvenientes de cada modelo conlleva un debate pedagógico de calado. “La escuela permite que todos los menores se formen en condiciones de igualdad. Educarles en casa nos conduce a una sociedad menos solidaria y más individualista”, apunta Jordi Puig, pedagogo del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya, que subraya el “potencial socializador” que tiene el sistema tradicional.

La falta de trato con otros alumnos de la que adolecen los menores educados en casa es una de las críticas más frecuentes que recibe el homeschooling, pero Gregorio Luri matiza este reproche. “Convivir con decenas de chicos y chicas en un mismo centro no es garantía de aprender destrezas sociales. Que se lo digan a las víctimas de bullying”.

En último extremo, la enseñanza en casa plantea un cuestionamiento de la figura del educador que los profesionales de este sector rechazan. “Los profesores han estado formándose durante años para educar a los chicos, y esa preparación que no tienen los padres se acaba notando”, advierte Puig. En su opinión, los roles no deben confundirse: “La relación de un alumno con un docente nunca puede ser igual que la de un hijo con su progenitor. Un padre es un padre, no un maestro”, concluye el pedagogo.