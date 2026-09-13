Récord de alumnos de FP en Catalunya: el curso arranca este lunes con 176.335 estudiantes, 15.475 más que el curso pasado

La Formación Profesional (FP) sigue ganando peso y prestigio en Catalunya, con un reconocimiento cada vez mayor de los ciclos de grado superior, sobre todo de los vinculados al ámbito tecnológico; aunque mantiene pendiente el reto de dejar definitivamente atrás el estigma que todavía arrastra buena parte de los ciclos de grado medio, considerados aún por algunos como una opción "de segunda" para los alumnos con peores resultados académicos.

En este contexto, este lunes arrancará el curso para 176.335 estudiantes, 15.475 más que el año pasado, con una matrícula prácticamente repartida a partes iguales entre los ciclos de grado medio (86.891 alumnos) y los de grado superior (85.359). A ellos se suman 3.200 estudiantes de FP Básica, dirigida a jóvenes que no han obtenido el título de ESO, y otros 885 matriculados en cursos de especialización.

Un curso que empieza con seis nuevas enseñanzas públicas, entre las que destaca el nuevo grado medio de Servicios Funerarios, que se estrena en dos institutos públicos: el Montserrat Roig de Terrassa y el Gaudí de Reus. También debuta el ciclo formativo de grado medio de Seguridad, con perfil profesional en el ámbito ferroviario, que se ofrece en el Institut de Mollet del Vallès y está orientado a formar profesionales para trabajar, entre otros puestos, como agentes de estación o en tareas de atención al usuario y control de títulos de transporte.

Mientras que en bachillerato el 84,6% de los alumnos estudia en su propio municipio, el porcentaje baja al 75,5% en los ciclos formativos de grado medio y se desploma hasta el 45,7% en los de grado superior

Entre las nuevas enseñanzas de grado superior figura Artes del Vidrio, que se imparte en la Escola d’Art i Superior de Disseny Llotja de Barcelona, en horario de tarde, con el objetivo de "profesionalizar el sector" y "garantizar el relevo y la transmisión de un oficio con una larga tradición en Catalunya", según señalan desde el Consorci d’Educació de Barcelona.

Y la otra novedad de grado superior, que se ofrece por primera vez en un centro público, es Piragüismo en Aguas Tranquilas, una enseñanza deportiva que se estrena este curso en el Institut de Nàutica de Barcelona, con 30 plazas y parte de la formación práctica en Banyoles.

Por último, se estrenan dos nuevos cursos de especialización. El primero, en Recursos y Servicios en la Nube, en el Institut TIC de Barcelona, con 700 horas de formación especializada en infraestructuras y servicios cloud; y el segundo, en Coordinación del Personal en Reuniones Profesionales, Congresos, Ferias, Exposiciones y Eventos, que se imparte en el INS Escola d’Hoteleria i Turisme de Barcelona.

La primera Fira dels Oficis

Según los datos ofrecidos por el Departament d'Educació i FP durante la presentación del curso, la conselleria ha destinado 67 millones de euros a estos estudios para inversiones en "infraestructuras, programas, dotaciones y tecnología", y el nuevo curso arranca con 40 nuevos orientadores de FP, una figura clave en la lucha contra el abandono escolar temprano, además de con la creación de la primera Fira dels Oficis, en el marco de los CatSkills, otra de las novedades.

Catalunya amplía la oferta de Programas de Formación e Inserción (PFI) con 27 grupos más, hasta alcanzar los 792, paso adelante que los expertos consideran aún insuficiente

También se amplía la oferta de Programas de Formación e Inserción (PFI) con 27 grupos más, hasta alcanzar los 792, y una inversión de 4,1 millones de euros. Los PFI están dirigidos a jóvenes de entre 16 y 21 años que han dejado la ESO sin obtener el título y buscan ofrecerles una formación profesional inicial que facilite tanto la continuidad de sus estudios como su incorporación al mercado laboral. Junto con la nueva dotación de orientadores, constituyen otra de las herramientas para combatir el abandono escolar prematuro.

Son pasos importantes, aunque aún insuficientes según los expertos. El Anuario de la Educación en Catalunya 2026, presentado este verano por la Fundació Equitat.org, destacaba la escasez de oferta en estos niveles iniciales como uno de los retos de la FP. El informe señala que cerca del 24% del abandono escolar prematuro se produce entre estudiantes que no consiguen graduarse en la ESO, mientras que la oferta pública en las etapas más iniciales -como los Programas de Formación e Inserción (PFI), los grados básicos y los Itinerarios Formativos Específicos (IFE)- sigue siendo reducida.

El segundo gran reto apuntado en el anuario es la desigualdad territorial y las barreras a la movilidad. Mientras que en bachillerato el 84,6% de los alumnos estudia en su propio municipio, el porcentaje baja al 75,5% en los ciclos formativos de grado medio y se desploma hasta el 45,7% en los de grado superior. "Esta necesidad de desplazarse afecta especialmente a los estudiantes de municipios pequeños y medianos y perjudica de forma desproporcionada al alumnado de familias trabajadoras con menos recursos para asumir el transporte", apuntan desde, quienes Equitat.org plantean reorganizar la oferta con criterios de "justicia territorial" y crear un sistema público de ayudas a la movilidad.