Los malos resultados del informe PISA también tienen impacto económico: “Amenaza la productividad y el crecimiento a largo plazo”

El informe PISA suele utilizarse para medir el nivel educativo de los estudiantes, pero sus resultados también pueden tener consecuencias que van mucho más allá de las aulas. El deterioro de determinadas competencias básicas puede terminar afectando a la productividad, el empleo y la capacidad de innovación de una economía.

Es la lectura que hace Enguerrand Artaz, estratega de La Financière de l'Échiquier (LFDE), gestora francesa de activos y fondos de inversión, tras analizar los últimos resultados de PISA. “El deterioro de las competencias amenaza la productividad y el crecimiento a largo plazo”, sostiene.

Los datos de la OCDE muestran que España no ha escapado al retroceso. En PISA 2025, los estudiantes españoles obtuvieron resultados inferiores a los de 2022 en matemáticas y lectura, mientras que las ciencias se mantuvieron estables. Además, España quedó por debajo de la media de la OCDE en las tres materias.

El deterioro no se limita a España. En el conjunto de la OCDE, la puntuación media cayó 22 puntos en matemáticas y 28 en lectura entre 2015 y 2025, un retroceso que la propia organización considera especialmente preocupante en comprensión lectora.

El vínculo con la productividad

Artaz señala que las competencias cognitivas de la población tienen una relación a largo plazo con el crecimiento económico. La investigación de economistas como Eric Hanushek y Ludger Woessmann ha estudiado precisamente la relación entre capacidades cognitivas y crecimiento, mientras que trabajos posteriores han profundizado en el papel de las competencias básicas y del alumnado de alto rendimiento.

La lógica económica es relativamente sencilla. Una población con mejores competencias puede tener mayor capacidad para incorporar nuevas tecnologías, adaptarse a los cambios del mercado laboral y desempeñar tareas de mayor productividad.

Pero el riesgo adquiere una dimensión adicional con la llegada de la inteligencia artificial y el creciente uso de pantallas en clase.

La OCDE advierte de que las competencias básicas siguen siendo fundamentales en la economía digital y que habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad, la resolución de problemas y la capacidad para interpretar información ganan importancia a medida que se extiende la IA.

De hecho, los propios resultados de PISA 2025 muestran un retroceso especialmente relevante en algunas capacidades vinculadas a la era de la inteligencia artificial, como evaluar información, relacionar contenidos de distintas fuentes y pensar críticamente sobre lo que se lee.

En España, además, el 54% de los estudiantes declaró utilizar herramientas de IA generativa para ayudarle a aprender al menos una vez por semana.

Menor empleabilidad

Para Artaz, el problema tiene por tanto una doble vertiente: puede reducirse la empleabilidad y productividad media de los trabajadores y, al mismo tiempo, deteriorarse la parte del sistema educativo de la que salen futuros investigadores, emprendedores e innovadores.

El propio análisis admite, no obstante, que PISA no mide todo el capital humano y que las competencias pueden seguir desarrollándose después de los 15 años, mediante la educación, la formación profesional y el aprendizaje a lo largo de la vida. Por eso, los resultados no permiten calcular por sí solos cuánto crecerá o dejará de crecer una economía.

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Sí ofrecen, en cambio, una señal relevante: en una economía donde la IA exige cada vez más capacidad para analizar, interpretar y cuestionar información, perder competencias básicas puede tener un coste que termine mucho más allá de las aulas.