Barcelona amplía la oferta de extraescolares de Tardes educativas hasta más de 2.000

El Ayuntamiento de Barcelona ha ampliado hasta 2.035 actividades extraescolares culturales, artísticas, científicas y tecnológicas del programa Tardes educativas este curso 2026-2027, 212 más que el curso pasado.

Además, ha habilitado más entidades para realizar estas actividades extraescolares para niños y adolescentes: son 222, frente a las 192 del curso 2025-2026.

También, con la voluntad de universalizar las Tardes educativas, ha incrementado la previsión de recursos económicos para ayudar las familias que piden una ayuda económica para acceder a estas extraescolares, hasta 750.000 euros, 150.000 euros más que el curso pasado.

Este martes se ha abierto el plazo para que las familias que ya tienen asignado el nivel de ayuda soliciten ahora la beca concreta para realizar las actividades de Tardes educativas a las que inscriben a sus hijos. El periodo de solicitud de las ayudas estará abierto hasta el 8 de octubre.

Procedimiento para solicitar las ayudas

Para obtener la ayuda económica para las actividades extraescolares, las familias deben realizar una segunda solicitud específica para la actividad que quieran realizar sus hijos e hijas. Aunque ya tengan asignado un nivel de ayuda económica tras el primer trámite realizado entre enero y febrero, es imprescindible completar esta segunda solicitud para poder recibir la ayuda.

La solicitud se puede presentar telemáticamente, a través de la Oficina Virtual de Trámites, o por teléfono, llamando al 010. Para realizar el trámite, es necesario disponer del número de documento de identidad utilizado en la primera solicitud, del código del niño, niña o adolescente, recibido por correo electrónico y disponible también en el Espacio Personal de la Oficina Virtual de Trámites, y del código de la actividad, que debe facilitar la entidad organizadora a la familia.

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El programa Tardes Educativas ofrece actividades extraescolares diversas para niños, niñas y adolescentes de Barcelona de entre 6 y 17 años, y hasta los 19 años en el caso de jóvenes con una discapacidad reconocida igual o superior al 33 %. Su objetivo es garantizar el acceso universal a estas actividades y, para ello, cuenta también con un programa de ayudas económicas para actividades culturales, artísticas, científicas y tecnológicas durante el curso 2026-2027. Toda la información sobre el catálogo de actividades y el procedimiento para solicitar estas ayudas está disponible en la web del Ayuntamiento.