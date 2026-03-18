Enseñanza y orientación laboral para los futuros tripulantes de cabina

En un sector en constante expansión, donde la vocación y la preparación son de vital importancia, Central Escuela Aeronáutica se ha consolidado como referente en la formación de tripulantes de cabina de pasajeros en España. Nacida en 2018, la escuela no solo prepara al alumnado para obtener una titulación oficial, sino que lo acompaña hasta su incorporación al mercado laboral.

Con diez sedes repartidas por todo el país, incluidas Barcelona, Sant Boi o Tarragona, la escuela forma cada año a más de 1.500 futuros profesionales. Uno de los aspectos diferenciales es que los gerentes de cada centro son tripulantes de cabina en activo. Es el caso de Laura Comas, directora de Central Barcelona, que compagina la docencia con su labor en una aerolínea desde hace 20 años.

Cursos disponibles

Actualmente, la escuela ofrece tres programas formativos: el Curso de Tripulante de Cabina de Pasajeros, el Curso de Técnico de Operaciones Aeroportuarias y el Curso de Aviación Ejecutiva. El primero de ellos es el más destacado, puesto que, además de ser una titulación oficial expedida por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), permite trabajar como Tripulante de Cabina en cualquier país de la Unión Europea. La formación puede realizarse en 12 semanas, mañana o tarde, o en modalidad intensiva de cinco semanas, lo que facilita la incorporación al mercado laboral.

Todos los planes formativos combinan teoría y práctica e incluyen procedimientos normales y de emergencia, lucha contra incendios, supervivencia, primeros auxilios, normativa aeronáutica, mercancías peligrosas y factores humanos. Las clases se desarrollan tanto en aula como en simulador de cabina y piscina, donde entrenan evacuaciones, supervivencia en mar o actuación ante emergencias. La formación en la escuela se completa con más de 150 horas de inglés, orientación laboral y protocolo e imagen.

La escuela ofrece tres programas formativos con clases teóricas y prácticas

Asesoramiento a los alumnos

Asimismo, lo que diferencia a este centro es el acompañamiento que ofrece a su alumnado, poniendo el foco en la embleabilidad. Dispone de bolsa de trabajo activa y orientación, con el objetivo de ayudar a los alumnos a afrontar con éxito los procesos de selección. De hecho, sus resultados avalan este modelo, ya que alrededor del 90% se ha incorporado al sector aeronáutico en los meses posteriores a finalizar sus estudios. Cabe añadir que el contexto actual es especialmente favorable, con un sector en plena expansión que prevé contratar a más de un millón de profesionales en los próximos diez años.

El perfil del alumnado de Central Escuela Aeronáutica es diverso, ya que la mayoría son jóvenes de entre 18 y 25 años. Sin embargo, cada vez hay más trabajadores de una cierta edad que deciden dejar sus profesiones para reinventarse y apostar por dedicarse a algo que realmente les apasiona, practicar idiomas y formar parte de un entorno dinámico que rompe con sus rutinas. No se requiere experiencia previa, pero sí es necesario ser mayor de 18 años, tener estudios mínimos de ESO, Bachillerato o Ciclo Formativo, nivel medio de inglés, saber nadar y superar una revisión médica aeronáutica. Por otro lado, es clave contar con disponibilidad horaria y movilidad geográfica, ya que es una profesión intensa que requiere mucho compromiso, donde ningún día es igual que el anterior.

Clases de supervivencia en el agua ofrecidas por la escuela / Central Escuela Aeronáutica

Futuro de la profesión

La metodología de los cursos actuales evoluciona al ritmo del sector. Aunque la formación sigue siendo de asistencia obligatoria y 100% presencial, el aprendizaje se complementa con un Campus Online, donde los alumnos tienen acceso a recursos de estudio, banco de preguntas y materiales de apoyo que refuerzan su preparación.

En cuanto a digitalización, el día a día de un tripulante ya implica el uso de herramientas digitales, aplicaciones de programación, documentación electrónica o servicios como el wifi a bordo, por lo que se prepara a los alumnos para desenvolverse con naturalidad en entornos tecnológicos.

Donde sí se ha notado un cambio es en los requisitos que establecen las aerolíneas a la hora de buscar nuevos perfiles profesionales, ya que ahora se valoran mucho más las competencias personales y la capacidad de adaptación que un perfil físico en concreto.

En el marco del Saló de l’Ensenyament, que se celebrará en Montjuïc del 18 al 22 de marzo, los visitantes que pasen por el stand de Central Escuela Aeronáutica podrán conocer de primera mano a instructores, tripulantes, pilotos y alumnos. Testimonios reales que reflejan la profesión y sus posibilidades, tanto a nivel académico como laboral. Porque ser tripulante de cabina de pasajeros no es solo un empleo, es una forma de vida para aquellos que buscan independencia económica, proyección internacional y un futuro profesional con alas.