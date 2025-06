El simple gesto que debes hacer ya para pagar menos impuestos el próximo año

Pagar menos impuestos no es solo cosa de expertos o grandes fortunas. Según el creador del canal de TikTok Tu Blog Fiscal, un experto en finanzas personales muy seguido en redes, existe una estrategia sencilla y perfectamente legal que puedes poner en práctica desde ya mismo para pagar menos impuestos el año que viene: aprovechar la retribución flexible. Este sistema, que muchas empresas ya ofrecen a sus empleados, puede marcar una gran diferencia en tu declaración de la renta sin que tengas que ganar más ni hacer inversiones complicadas.

Retribución flexible

La clave está en revisar tu nómina y detectar si puedes sustituir parte de tu salario en dinero por productos o servicios que estén exentos de tributación. Según explica el experto, hay ciertos conceptos que, si los cobras en especie (es decir, no en dinero), no tributan en el IRPF. Es el caso, por ejemplo, de los tickets restaurante, el transporte público o el seguro médico privado. Al recibir estos beneficios en especie en lugar de en efectivo, ese dinero deja de contar como rendimiento del trabajo a efectos fiscales.

Lo que debe cambiar en tu nómina para que pagues menos impuestos. / PIXABAY

Esto no significa que estés cobrando menos. Simplemente, una parte de tu sueldo se destina directamente a pagar cosas que de todas formas vas a utilizar: tus comidas diarias, el transporte para ir al trabajo o tu seguro médico. El beneficio es claro: esa parte de tu retribución está exenta de impuestos, por lo que el total de ingresos que tributan en el IRPF será menor, y, por tanto, pagarás menos en tu declaración de la renta.

Cómo pedirlo en tu empresa

Esta estrategia está al alcance de la mayoría de los trabajadores por cuenta ajena, especialmente si trabajan en empresas medianas o grandes. Son estas empresas las que habitualmente tienen implantados planes de retribución flexible. Si no estás seguro de si tu empresa lo ofrece, el consejo es claro: pregunta directamente al departamento de recursos humanos o a tu responsable laboral. Puede que tengan estas opciones disponibles y simplemente no se haya comunicado de forma activa a los empleados.

Eso sí, no todos los trabajadores podrán beneficiarse por igual. Si por tu situación personal no utilizas transporte público, comes en casa o ya tienes un seguro médico privado contratado por tu cuenta, quizás no te compense cambiar tu retribución en metálico. Sin embargo, como bien explica el experto, siempre hay algún concepto de retribución flexible que puedes aprovechar, así que conviene revisarlo con calma. Es una decisión que puedes tomar ya, y cuyos efectos positivos notarás el próximo año.

Otra ventaja es que este tipo de planificación fiscal no requiere trámites complejos ni contratar asesores. Es una acción sencilla, directa y sin coste, que solo depende de que tu empresa la tenga habilitada y tú la solicites.

Recuerda que esta es una de las pocas herramientas que tienes como trabajador por cuenta ajena para optimizar tu fiscalidad. La mayoría de decisiones que reducen impuestos están en manos de autónomos o empresarios, pero la retribución flexible es una excepción. Así que si estás pensando en cómo reducir el impacto del IRPF en tu próxima declaración, este es el momento de moverte. No lo dejes para final de año: cuanto antes lo pongas en marcha, mayor será el beneficio fiscal.