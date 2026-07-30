Cinco razones para perderse en las Azores

Las Azores son uno de esos destinos donde la naturaleza marca el ritmo del viaje. En pleno Atlántico, este archipiélago portugués de nueve islas ofrece paisajes volcánicos, aguas termales y una biodiversidad única que invita a descubrir las islas de una forma diferente. Estas son cinco experiencias imprescindibles para quienes buscan una escapada fuera de lo común.

Aquí es posible bañarse en piscinas naturales esculpidas por la lava mientras las olas rompen a pocos metros, contemplar ballenas y delfines en libertad en una de las zonas con mayor biodiversidad marina de Europa o despertarse frente a un océano que parece no tener fin.

En las Azores, la naturaleza también se saborea. En Furnas, uno de los rincones más emblemáticos de la isla de São Miguel, el tradicional 'cozido' se cocina lentamente bajo tierra gracias al calor geotérmico, convirtiendo una receta centenaria en una experiencia única. Y para quienes buscan una perspectiva diferente del archipiélago, la ascensión al volcán Pico, la montaña más alta de Portugal, recompensa el esfuerzo con unas vistas difíciles de olvidar.

Este verano, llegar a las Azores es más fácil que nunca. Azores Airlines cuenta con conexión directa entre Barcelona y Ponta Delgada (São Miguel) y con vuelos diarios desde Lisboa y Oporto, ofreciendo múltiples opciones para descubrir el archipiélago portugués. Una puerta de entrada a un destino donde la naturaleza sigue marcando el ritmo y cada isla invita a viajar sin prisas.