Dinamarca acusa a Rusia de haber disparado bengalas contra un helicóptero

Dinamarca acusó este martes a Rusia de haber disparado dos bengalas contra uno de sus helicópteros sobre el mar Báltico. "Las acciones rusas tienen como objetivo intimidar y sembrar la discordia", afirmó la primera ministra danesa Mette Frederiksen, que lo calificó de acto "irresponsable". "No tendrán éxito. No cederemos", añadió en un comunicado.

Según el ministro de defensa danés, Jeppe Bruus, el incidente ocurrió el lunes por la noche, frente a la costa de Gedser, la ciudad más al sur de Dinamarca. Dinamarca asegura que uno de sus helicópteros realizaba una operación fotográfica de rutina cerca de una fragata rusa localizada en aguas internacionales cuando "fue blanco" de bengalas disparadas por el buque de guerra. Una de las bengalas "pasó muy cerca del aparato", afirma el ejército danés en el comunicado. Dinamarca no precisó si el helicóptero ha sufrido daños.

En un comunicado, el embajador ruso en Dinamarca, Vladimir Barbin, denunció las "maniobras provocadoras" del helicóptero danés y negó que estuviera realizando un ejercicio de rutina. "Este último incidente muestra que los problemas de comunicación no provienen de los barcos de la marina rusa, sino de la parte danesa", recalcó. El embajador fue convocado por el ministro de Relaciones Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, quien calificó el incidente de "totalmente inaceptable".

La UE reaccionó en X por boca de la presidenta de la Comisión Europea. Ursula von der Leyen denunció el "comportamiento irresponsable y peligroso de Rusia" que considera "parte de una tendencia más amplia de agresión y provocación" hacia Europa.

Estonia denunció por su parte "un nuevo ejemplo alarmante de las acciones amenazantes e irresponsables de Rusia hacia los aliados de la OTAN".

Dinamarca, país aliado de Ucrania, acusa regularmente a Rusia de llevar a cabo operaciones híbridas en su territorio. En septiembre, los servicios de inteligencia daneses aseguraron que Moscú prepara "activamente acciones de sabotaje" contra la industria de defensa nacional.

Poner a prueba a Europa y la OTAN

Von der Leyen considera que Rusia está "poniendo a prueba" a la Unión Europea (UE) con los últimos incidentes con bengalas contra un helicóptero danés y con un dron en Lituania. "No se trata de incidentes aislados. Forman parte de un patrón más amplio de agresión y provocación por parte de Rusia contra Europa, con el que pone a prueba nuestra preparación y nuestra determinación", indicó Von der Leyen en redes sociales.

La política alemana afirmó que, "una vez más, Europa se despertó con el comportamiento imprudente y peligroso de Rusia". "Rusia comprobará que nuestra determinación no hace más que fortalecerse", enfatizó Von der Leyen, y agregó que la UE está reforzando su disuasión y defensa colectivas junto con la OTAN, además de estar "intensificando la presión sobre Rusia".

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Cazas de la OTAN derribaron este martes un dron que entró en el espacio aéreo lituano, probablemente desde Bielorrusia, según el presidente de ese país báltico, Gitanas Nauseda. En los últimos meses se han producido varios incidentes de drones en los tres países bálticos, el más grave en mayo, cuando dos vehículos aéreos no tripulados impactaron contra una instalación de almacenamiento de petróleo vacía en la localidad de Rezekne, en el este de Letonia.