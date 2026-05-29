El SIL Barcelona 2026 mostrará la capacidad de anticipación de la logística global

La feria se convertirá en el mayor escaparate de innovación del sector con más de 160 novedades, nuevos espacios como el SIL Lab y el IA Corner, la Digital SEl presidente ejecutivo del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) y presidente del SIL, Pere Navarro, y la directora general del CZFB y del SIL, Blanca Sorigué, han ofrecido una rueda de prensa para presentar la vigesimoctava edición del SIL Barcelona, la feria de referencia en Logística, Transporte, Intralogística y Supply Chain, que tendrá lugar del 3 al 5 de junio en Fira Barcelona (Montjuic) y que trae novedades en cuanto al contenido y el formato.

Bajo el lema "Soluciones inteligentes que mueven el mundo", el certamen se convertirá, un año más, en el punto de encuentro y el foro de debate sobre las tendencias, los retos y las oportunidades que afronta el sector, en un momento en el que la inteligencia artificial, la automatización y la creciente exigencia de sostenibilidad están obligando a redefinir sus modelos operativos. Y al mismo tiempo, debe adaptarse a un entorno global incierto, con disrupciones constantes y consumidores que demandan más rapidez, transparencia y resiliencia en la cadena de suministro.

Una de las grandes novedades del SIL 2026 serán los espacios SIL Lab e IA Corner, donde expertos en tecnología abordarán las múltiples aplicaciones que la IA tiene en la logística a través de diferentes sesiones de contenido, presentaciones de casos de éxito, workshops prácticos y demostraciones en vivo. En la nueva área del SIL Lab estará ubicada también la Digital Supply Chain Exhibition, que vuelve a la feria con una nueva propuesta de cadena de suministro digital en toda su magnitud —desde la planificación y el aprovisionamiento hasta la producción, entrega y logística inversa—, de la mano de 17 marcas que cuentan con tecnología puntera.

El presidente ejecutivo del CZFB y presidente del SIL Barcelona, Pere Navarro, ha destacado que "el SIL es una cita que reivindica la utilidad de la logística y su capacidad permanente para innovar. La logística conecta personas, conecta empresas, conecta talento y conecta oportunidades. Y este año el SIL llega con la ambición de convertirse, una vez más, en un gran escaparate internacional de innovación, negocio y conocimiento al servicio de un sector estratégico para la economía y para la vida cotidiana de las personas".

Blanca Sorigué, directora general del CZFB, y Pere Navarro, presidente del SIL / CZFB

Escaparate de innovación

En esta misma línea, la feria contará con la participación de cerca de 80 startups y más de 600 empresas, que presentarán más de 160 novedades en forma de soluciones innovadoras de razonamiento mediante IA para la toma de decisiones logísticas, IA aplicada al capital humano en el transporte por carretera, visión artificial en grúas, comunidades energéticas en parques logísticos, robots para intralogística, medición automatizadas de mercancías voluminosas, muelles de carga totalmente eléctricos o palets sostenibles, entre otros ejemplos. Todas ellas, serán candidatas al Premio a la Mejor Innovación SIL 2026, elegido por un jurado formado por 14 periodistas especializados y que se entregarán dentro de la feria el próximo 4 de junio.

En palabras de la directora general del CZFB y del SIL Barcelona, Blanca Sorigué, "según las cifras de registro, el 93% de los visitantes en esta nueva edición del SIL Barcelona intervienen en la toma de decisiones de sus empresas y el 77% lo hace de forma directa. En cuanto a su interés por visitar la feria, el 42% viene motivado por conocer las últimas novedades del sector y el 39% lo hace para visitar empresas expositoras".

Entre las empresas expositoras, destaca la participación de compañías de toda la cadena de suministro, destacando los servicios de transporte, logística y distribución (31%), intralogística (28%), tecnología e IT (20%), infraestructuras (13%) e inmologística (7%). Además, el 30% son internacionales y provienen de diferentes países como: Alemania, Andorra, Argentina, Bélgica, Chile, China, Emiratos Árabes, Eslovaquia, Estados Unidos, Francia, Hungría, Italia, México, Países Bajos, Perú, Portugal, Reino Unido, Rumanía, Turquía o Suiza, entre otros.

Contexto internacional en el foco

El contexto global y el comercio internacional centrarán parte del debate del programa de contenidos del SIL Knowledge, que contará con más de 250 speakers de primer nivel y reunirá a expertos internacionales que analizarán los cambios que la geopolítica y el nuevo orden mundial están provocando en la cadena de suministro. Con nuevas jornadas como el International Trade Summit o el Spain Air Cargo Day, que se suman a otras sesiones sectoriales, las jornadas técnicas de UNO y el COACAB, la Medalogistics Barcelona, el Connectivity Day, el Investor Day, Smart Logistics, Rail Forward y sesiones dedicadas a la sostenibilidad, el liderazgo y el talento en el sector.

De este modo, el conocimiento impregnará la feria con más de siete espacios de contenido y con conferencias, debates, pitches, entrevistas y paneles de todo tipo, en los que se presentarán casos destacados de empresas como: Revlon, HP, Penguin Random House Grupo Editorial, Danone, Camper, Mercedes Benz, Affinity o Ercros, entre otras.

Punto de encuentro y de networking

Por otra parte, la feria será el punto de reunión y networking de calidad para directivos, cargadores, responsables de logística y otros altos cargos del sector logístico, con una agenda de más de 150 eventos organizados por las mismas empresas expositoras, así como otras iniciativas de networking como el Dakar Logistics Experience. Además, los visitantes contarán con el espacio premium habilitado para reuniones B2B,SIL Networking Zone, y la SIL Platform, la herramienta digital que permite al usuario organizar su visita al recinto ferial incluso semanas antes de que se abran las puertas, mediante la Agenda Inteligente y el asistente virtual SILvIA.

Asimismo, SIL Barcelona contribuirá de nuevo a la atracción de talento al sector logístico con el Job Market Place, la iniciativa de reclutamiento organizada por Barcelona Activa, mediante la que se llevarán a cabo in situ las entrevistas finales de procesos de selección para cubrir ofertas en departamentos de logística de distintas empresas. En esta misma línea, el certamen reconocerá la innovación y el talento con el Premio a la Mejor Startup SIL 2026, resultado de los pitches que llevarán a cabo las empresas emergentes presentes en el Startup Meeting Area, donde también se ubicarán las startups que forman parte de la Logistics 4.0 Incubator, del CZFB.

Con todo, SIL Barcelona cuenta con la colaboración de más de 90 partners y con el apoyo de los patrocinadores: MERLIN y DP World (Nit de la Logística); Ajuntament de Barcelona, Cimalsa y la Generalitat de Catalunya (SIL Knowledge); Orange Empresas (Theater), SAP (SIL Lab), y Exotec by Dexter, Cuatrecasas, Engie Vianeo y Prologis (SIL Knowledge sesión).