DFactory Barcelona distinguido como una de las mejores zonas de innovación del mundo

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha tenido un papel muy destacado en el 12º Congreso Mundial de Zonas Francas, organizado por la World Free Zones Organization y que se ha celebrado del 12 al 14 de mayo en el Panamá Convention Center. En este encuentro se han reunido los principales líderes internacionales que han debatido sobre el futuro del comercio, la industria y la inversión global. El presidente ejecutivo del CZFB, Pere Navarro, y la directora general, Blanca Sorigué, han participado activamente en este foro donde han puesto en valor el modelo de transformación que han impulsado desde el CZFB, basado en la generación de ecosistemas de innovación, el impulso de la industria 4.0 y la colaboración público-privada como motor de competitividad.

La 12ª edición del Congreso Mundial de Zonas Francas también ha servido para reafirmar el papel de liderazgo mundial del DFactory Barcelona, como ecosistema de industria 4.0 que ya es un referente internacional, donde multinacionales, empresas y centros tecnológicos colaboran activamente en tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, la robótica, la sensórica, la ciberseguridad o la impresión 3D, entre otras tecnologías. En el marco de la celebración del Congreso, la plataforma de comunicación internacional Real Asset Media, ha reconocido el DFactory Barcelona con el Premio a una de las Mejores Zonas de Innovación del Mundo. Pere Navarro y Blanca Sorigué han recibido este prestigioso galardón de manos de Courtney Fingar, CEO de Real Asset Media.

"Es un gran orgullo recibir este reconocimiento porque quiere destacar el cambio de paradigma en el modelo industrial que supone DFactory, pasando de la gestión de suelo a la activación de un ecosistema de innovación, donde la colaboración se convierte en un factor clave de competitividad" ha valorado Pere Navarro. Y ha añadido que "el DFactory Barcelona es el corazón del innovador distrito que estamos impulsando desde el CZFB y que posiciona a Barcelona como uno de los grandes hubs internacionales de industria avanzada, conectando Europa, América y Asia y generando nuevas oportunidades para la inversión y el talento global".

Congreso Mundial de Zonas Francas / CZFB

Desafíos y oportunidades de las Zonas Francas

Bajo el lema “Zonas francas en el nuevo modelo operativo global: Desafíos y oportunidades” la 12ª edición del Congreso Mundial de Zonas Francas ha debatido en torno a cómo impulsar un crecimiento adaptable, digital y sostenible en una economía global en transformación. En este marco, la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, ha participado como ponente en el panel internacional 'El nuevo modelo operativo global: liderazgo en tiempos de transformación', donde ha abordado el papel de las zonas francas en la redefinición del modelo industrial global. En su intervención, Sorigué ha subrayado que las zonas francas deben evolucionar para convertirse en plataformas activas de innovación, capaces de impulsar nuevos modelos productivos y generar impacto económico sostenible. "En la Zona Franca de Barcelona tenemos claro que cuando concentras talento, industria y tecnología en un mismo ecosistema, como es el caso del DFactory Barcelona, puedes acelerar la validación de soluciones y reducir el tiempo entre la idea y su aplicación real. Hoy más que nunca la competitividad se construye desde la colaboración y el DFactory es un buen ejemplo de ello", ha afirmado la directora general del CZFB.

Durante el debate, Blanca Sorigué también ha puesto el foco en la importancia de las alianzas entre sector público y privado como condición imprescindible para construir los nuevos modelos industriales y acelerar la implantación de soluciones innovadoras. Asimismo, ha destacado la necesidad de situar el talento en el centro de la transformación, combinándolo con la tecnología para garantizar un crecimiento sostenible e inclusivo en el nuevo contexto global.

La sostenibilidad como ventaja competitiva

Por su parte, el presidente ejecutivo del CZFB, Pere Navarro, también ha participado como speaker en el panel “Sostenibilidad como ventaja competitiva – La transformación industrial verde”. Durante su intervención, Navarro ha destacado el papel dela sostenibilidad como factor real de competitividad que influye en las decisiones de inversión, y que va mucho más allá de una obligación regulatoria, siendo una ventaja económica que mejora eficiencia y resiliencia. Pere Navarro ha explicado que "estamos en un contexto en el que la competitividad pasa por crear ecosistemas colaborativos de transformación industrial, como demuestra DFactory Barcelona, donde innovación, digitalización y sostenibilidad avanzan de forma integrada". En este sentido, el presidente ejecutivo del CZFB también ha reivindicado el papel de las zonas industriales como laboratorios de innovación sostenible a escala, donde la flexibilidad regulatoria debe servir para acelerar la transición verde sin rebajar estándares, generando entornos capaces de atraer inversión, talento y conocimiento.

Una agenda intensa de encuentros

La participación del CZFB en el Congreso Mundial de Zonas Francas ha reafirmado su papel como actor clave en la transformación del modelo de zonas francas a nivel global, avanzando hacia entornos más abiertos, digitales, sostenibles y conectados con la ciudad. Pere Navarro y Blanca Sorigué han mantenido numerosas reuniones a lo largo de toda la semana, destacando un encuentro con el ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó, y el embajador de España en Panamá, Guzmán Palacios, con el presidente de la World Free Zones Organization (WFZO), Mohammed Alzarooni, la presidenta de la Alianza Global de Zonas Económicas Especiales (GASEZ), Nan Li Collins, representantes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), o de la Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA), entre otras.