SIL Barcelona pone de relieve la confianza de las empresas en la IA como aliada para mejorar su logística

La Inteligencia Artificial genera cada vez mayor confianza entre las empresas industriales consumidoras de logística, que ven en esta herramienta una aliada para mejorar sus operaciones. Así lo determina el XVI Barómetro del Círculo Logístico 2026, publicado por el SIL Barcelona, la feria de referencia en Logística, Transporte, Intralogística y Supply Chain, organizada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), que tendrá lugar del 3 al 5 de junio en Fira Barcelona, Montjuïc.

Según el XVI Barómetro del Círculo Logístico del SIL 2026, el sector apuesta de manera rotunda por la innovación y, más concretamente, por la IA. De hecho, el 72,5% de los directores y responsables de logística que han participado en el estudio consideran de manera rotunda que la IA es una herramienta que permitirá al personal de sus empresas ser más productivos y eficientes y que, para nada, repercutirá de manera negativa en las plantillas. Asimismo, el 22,9% apunta que, en caso de afectar, sería poco, dado que prescindirían únicamente de algunas personas en sus equipos; y únicamente el 4,6% de los encuestados prevé reducir considerablemente su plantilla.

En este sentido, el 76,6% de estas empresas ya cuenta con alguna herramienta de IA en su empresa o está en proceso de implementarla, frente al 22,4% que aún no lo han hecho. Dicha cifra reafirma que las empresas siguen confiando en la IA un año después de ser preguntadas, el 76,3% ya lo hacía en 2025.

Espacios por temáticas

Una de las principales novedades de la vigesimoctava edición de la feria serán precisamente los nuevos espacios dedicados a la innovación, la digitalización y el talento como el SIL Lab, o el IA Corner, áreas dinámicas con demostraciones tecnológicas, experiencias inmersivas, charlas inspiradoras y workshops prácticos, donde se compartirán casos prácticos, herramientas y tendencias sobre el uso de la Inteligencia Artificial y otras tecnologías en la cadena de suministro.

Otra de las grandes novedades viene de la mano de nuevos formatos y contenido en el programa del SIL Knowledge, con la participación de más de 250 speakers en un total de siete espacios de conocimiento repartidos por todo el recinto ferial, donde se llevarán a cabo debates, entrevistas, workshops y presentaciones de casos de éxito.

En este sentido, el programa contempla nuevas jornadas sectoriales internacionales como:el International Logistics Summit que reunirá a líderes del sector procedentes de diferentes países, de la mano de entidades como CSCMP, ESC, GSA, Alice, ELA, TuComex e ICIL; el Spain Air Cargo Day, de la mano de entidades como el Air Cargo Club, BCL y ACE; el Investors Day, la Gala del Cargador Responsable o el Connectivity Day, que se suman a las ya realizadas en ediciones anteriores como el Congreso COACAB o la Jornada Técnica de UNO Logística, entre otras.

Cabe destacar también que, en su apuesta por la internacionalización, el evento cuenta con un 30% de empresas confirmadas procedentes de diferentes países como: Alemania, Andorra, Argentina, Bélgica, Chile, China, Emiratos Árabes, Eslovaquia, Estados Unidos, Francia, Hungría, Italia, México, Países Bajos, Perú, Portugal, Reino Unido, Rumanía, Turquía o Suiza, entre otros.

SIL Barcelona 2025 / Organización del evento

Centro de unión

Con todo, SIL Barcelona será de nuevo el punto de encuentro del sector, con representación toda la cadena de suministro mediante la participación de más de 600 empresas que ofrecen: servicios de transporte, logística y distribución; tecnología e IT; infraestructuras; inmologística; talento; intralogística; industria 4.0; última milla y entrega en el ecommerce y sostenibilidad. Además, contará de nuevo con iniciativas de networking e innovación como el Startup Innovation Hub y el Job Market Place.

Asimismo, la feria prevé la asistencia de más de 15.000 visitantes, de lo cuales más del 90% tiene capacidad de decisión o influye en las decisiones de su empresa y dirigen departamentos de logística de empresas como: Nestlé, Decathlon, CELSA, Nissan, SEAT, EBRO, Hospital Clínic de Barcelona, Dr. Oetker, Natura, Abacus, Mercabarna, Fluidra, Leo Pharma, The MAGNUM Ice Cream Company, Veritas, L’OREAL, Ferrovial Construcción, Lesaffre Ibérica, Idiada Automotive, Quimidroga, Conforama, Mammafiore, Editorial Casals, Grupo Planeta, Refrescos Iberia, Pepsico, Caprabo, LIDL Supermercados, Aldi, HP, Bayer, Frit Ravich, Danone, Mahou San Miguel, Grupo Damm, Aneto, Argal Alimentación, Grupo Cacaolat, MANGO, Simon, Revlon, Singuralu, Sanofi, Grupo Central Lechera Asturiana.

El CZFB ya ha abierto el registro online para poder asistir como visitante al SIL Barcelona 2026, cuya inscripción será gratuita para todos los profesionales del sector que se registren antes del 22 de mayo en www.silbcn.com. Posteriormente a esa fecha el Full Pass del SIL Barcelona tendrá un coste de 60 euros. El registro al evento dará acceso también a la SILPlatform en la que, entre otras herramientas de networking y mensajería, se encuentran la Agenda Inteligente y la asistente virtual SILvIA.