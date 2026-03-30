El CZFB y EconomistesBAN fomentarán e impulsarán proyectos innovadores y de alto valor añadido

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) y EconomistesBAN, la red de inversores privados del Colegio de Economistas de Catalunya, han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de fomentar e impulsar proyectos innovadores, diferenciales y de alto valor añadido, así como facilitar el acceso a financiación y a conocimiento especializado para iniciativas empresariales con potencial de crecimiento.

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona impulsa activamente el emprendimiento a través de programas de incubación en los sectores de la logística 4.0 y la impresión 3D, así como mediante alianzas estratégicas con agentes clave del ecosistema. Su actividad se centra en ámbitos como la industria 4.0, la nueva economía, la logística y la innovación sostenible, con el objetivo de promover la transformación del tejido productivo y la generación de oportunidades económicas de alto impacto en el territorio.

El Colegio de Economistas de Catalunya, a través de la red de inversores privados de EconomistesBAN, tiene como finalidad impulsar la financiación y el crecimiento de proyectos empresariales conectando inversores privados con iniciativas emprendedoras de alto potencial. Con una trayectoria consolidada, la red promueve un entorno de inversión profesionalizado, basado en el rigor en el análisis, la orientación estratégica y el acompañamiento especializado a los proyectos participados.

La directora general del CZFB, Blanca Sorigué, ha asegurado que "este acuerdo refuerza el compromiso del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona con el impulso del emprendimiento y la generación de oportunidades en sectores estratégicos, como la industria 4.0 y la nueva economía. La colaboración con EconomistesBAN es un paso decisivo para apoyar iniciativas con un potencial real de crecimiento. Estamos convencidos de que esta alianza tendrá un impacto positivo en el desarrollo económico del territorio".

Por su parte, el presidente de EconomistesBAN, Pol Font, ha destacado que "este convenio refuerza nuestro compromiso de aportar criterio, rigor y acompañamiento a los proyectos emprendedores con potencial. A través de EconomistesBAN, queremos conectar talento e innovación con inversores privados; este acuerdo permitirá acelerar iniciativas con valor añadido y un impacto real sobre la economía productiva".

La firma de este convenio supone un paso concreto en la construcción de un ecosistema emprendedor más sólido en Cataluña. El Consorci de la Zona Franca de Barcelona y el Colegio de Economistas de Cataluña suman capacidades para acompañar a los emprendedores en el momento más crítico: las fases iniciales, cuando el riesgo es más elevado, la financiación más escasa y la orientación profesional resulta más determinante. Es precisamente en este ámbito donde EconomistesBAN concentra su actividad, conectando proyectos en fase temprana con inversores y profesionales capaces de evaluar su potencial y contribuir a su crecimiento. El objetivo compartido es que más proyectos con una base sólida superen las primeras etapas y se conviertan en empresas generadoras de talento, empleo y valor para el territorio.