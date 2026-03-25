Barcelona defiende en la OCDE un modelo de zona franca innovador y responsable

El presidente ejecutivo del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, y la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, han asistido a la segunda edición del Foro sobre la Lucha contra el Comercio Ilícito, organizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que ha tenido lugar en su sede de París del 17 al 19 de marzo. En este importante foro, el Consorci de la Zona Franca de Barcelona ha defendido la evolución de las zonas francas como ecosistemas de innovación, crecimiento económico y comercio internacional seguro y transparente.

Una agenda de alto nivel con representantes del comercio global

Durante la celebración de este Foro, Pere Navarro y Blanca Sorigué, han desarrollado una intensa agenda de reuniones con empresas, organismos y entidades de primer nivel en el ámbito del comercio internacional. Durante estos encuentros, han mantenido conversaciones de alto valor estratégico con representantes de las áreas de Comercio y Agricultura de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y su Red de Expertos en Zonas Francas, así como con el Observatorio de la Oficina de la Unión Europea de la Propiedad Intelectual (EUIPO). La agenda ha incluido también reuniones con representantes de la Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA), el TIC Council, referente internacional del sector de ensayos, inspección y certificación, y con diversas zonas francas de referencia mundial como la de Coyol, en Costa Rica, o la de Santander, en Colombia, entre otras.

Presidente ejecutivo del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, y la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, en la segunda edición del Foro sobre la Lucha contra el Comercio Ilícito / CZFB

Barcelona, primera Zona Franca del Mundo que obtuvo la Certificación de la OCDE

Asimismo, Pere Navarro y Blanca Sorigué se han reunido con la Business Alliance for Secure Commerce, reforzando el compromiso del CZFB con un comercio internacional seguro, transparente y competitivo, como demuestra el hecho que Barcelona se convirtió el año pasado en la primera zona franca del mundo en recibir el certificado de seguridad y transparencia de la OCDE.

Por otra parte, Blanca Sorigué ha intervenido este mediodía en el panel 'Zonas francas: ¿motores de crecimiento o facilitadoras del comercio ilícito?', un espacio de debate de alto nivel que ha analizado el papel dual de las zonas francas en la economía global y la importancia de reforzar los estándares de gobernanza, cumplimiento normativo y cooperación público-privada.Durante su intervención, la directora general del CZFB ha subrayado que "las zonas francas deben evolucionar y dejar de ser únicamente plataformas logísticas para convertirse en auténticos ecosistemas capaces de impulsar la innovación, la sostenibilidad y la transformación industrial". En este sentido, ha puesto como ejemplo el proyecto DFactory Barcelona, "el mayor ecosistema de industria 4.0 del sur de Europa", que integra multinacionales, medianas y pequeñas empresas, centros tecnológicos y laboratorios especializados en ámbitos como la robótica, inteligencia artificial, impresión 3D, fabricación avanzada, sensórica, realidad aumentada y virtual, etc.

Asimismo, Blanca Sorigué ha destacado que la Zona Franca de Barcelona fue la primera del mundo en obtener el Certificado de Seguridad y Transparencia de la OCDE, un reconocimiento que, según ha señalado, "no solo supone un aval institucional, sino también una responsabilidad para liderar con el ejemplo y demostrar que es posible combinar competitividad económica con los más altos estándares de integridad y gobernanza".

En el marco del debate, la directora general del CZFB ha compartido la experiencia de Barcelona en el proceso de certificación de la OCDE, valorándolo como una herramienta clave para reforzar la credibilidad internacional de las zonas francas y fortalecer la cooperación entre operadores y autoridades competentes. "La certificación aporta estándares claros, verificables y compartidos que ayudan a consolidar la confianza en el papel de las zonas francas dentro del comercio global", ha afirmado.

Finalmente, Sorigué ha remarcado la importancia de la colaboración entre las zonas francas y las autoridades públicas, destacando que en el caso de Barcelona esta cooperación "está plenamente integrada en el marco regulatorio europeo y se basa en la transparencia, la trazabilidad de las operaciones y el trabajo conjunto con aduanas y fuerzas de seguridad". El Consorci de la Zona Franca de Barcelona, con su participación en este foro de la OCDE,ha reforzado su posicionamiento como referente internacional en el impulso de un modelo de zona franca innovador, responsable y alineado con los retos de la economía global del siglo XXI.