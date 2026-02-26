El peldaño que cambia carreras: por qué necesitamos aceleradoras como BWAW

En el mundo profesional, cada carrera se construye peldaño a peldaño. Pero hay un momento clave que determina quién podrá seguir subiendo y quién se quedará atrás. Ese primer ascenso hacia un rol de gestión —el paso de contribuir individualmente a liderar un equipo— es donde aparece el conocido 'brokenrung', el 'peldaño roto' que frena el avance de miles de mujeres en todo el mundo.

Los datos del informe 'Women in the Workplace 2025', elaborado por McKinsey y Lean In, lo dejan claro: por cada 100 hombres que acceden por primera vez a un puesto de manager, solo 93 mujeres lo consiguen. Y cuando hablamos de mujeres racializadas, la cifra cae a 74. No es una cuestión de ambición —mujeres y hombres muestran niveles similares de compromiso con su desarrollo profesional—, sino de apoyo real. Ese apoyo que se traduce en acciones concretas: acompañamiento, visibilidad, oportunidades y la defensa activa de quienes tienen capacidad de influir en una carrera.

La realidad es incómoda: las mujeres reciben menos impulso en ese primer gran salto. Menos sponsors, menos acceso a proyectos estratégicos y de alta visibilidad, menos voces que apuesten por su potencial. Solo un 31% de las mujeres en los primeros niveles profesionales cuenta con un sponsor, frente al 45% de los hombres. Y cuando existe un sponsor, las probabilidades de promoción casi se duplican… aunque ese impulso sigue beneficiando más a ellos que a ellas.

Sexta edición de BWAW

Frente a este escenario, siguen siendo necesarias iniciativas que aceleren la igualdad, como es el caso de la Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW), organizada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, un espacio concebido para impulsar el liderazgo femenino desde la acción, el diálogo y la corresponsabilidad.

La sexta edición de BWAW 2026 reunirá del 4 al 6 de marzo de 2026 en el DFactory Barcelona a voces referentes de múltiples sectores —hombres y mujeres que ya están transformando sus organizaciones— para debatir, compartir soluciones y activar cambios reales. Los contenidos de esta edición abordarán temas clave: los derechos laborales de la mujer; el liderazgo femenino en ciencia y salud; el derecho digital con perspectiva de género; el papel de la mujer en la defensa y la seguridad de la ciudadanía; el talento femenino en sectores como el de los videojuegos, la arquitectura o el aeroespacial; la responsabilidad de los medios de comunicación, las grandes corporaciones y las instituciones públicas en pro de la igualdad; y la mirada femenina en ámbitos como el inmobiliario, la vivienda o las finanzas.

Participantes y actividades

Respecto al cartel de speakers que han confirmado su participación en el evento, destacan perfiles como: Cristina Capdevila, gerente del Hospital Universitari de Bellvitge; Neus Tomàs, directora adjunta de eldiario.es; Marga Guitart, secretaria de la junta directiva y directora de Legal en ONU Mujeres España; Ferran Marsà, CEO de La Llave de Oro; Ana Palencia, directora de comunicación de Unilever España; Joan Francesc Bañó, director ejecutivo de GameBCN; Judit Camargo, CEO de Roka Furadada; Joan Seoane, director de programa de Investigación en Vall d’Hebron Institute of Oncology; Clàudia Mateo, directora de Negocio e Innovación Espacial en i2CAT; Carlos Tusquets, presidente de Banco Mediolanum, y Marta Fresnedoso, sargento primero de la Guardia Civil, entre otros.

Así, el programa de contenidos de BWAW 2026, que se desarrollará durante los tres días, contará con más de 70 speakers de primer nivel, que participarán en 15 sesiones: BUnion, BScience, BDigital, BSecurity, BGaming, BMedia, BMultilateral, BCorporate, BRealEstate, BTalent, BArchitecture, BHealth, BSpace, BFintech. El evento contará con el apoyo de 15 entidades partners y el patrocinio principal de MERLIN.

BWAW 2026 podrá seguirse presencialmente desde el DFactory Barcelona y también por streaming a través de www.barcelonawaw.com y de la plataforma de RTVE Play, acercando la conversación a cualquier persona que quiera formar parte del cambio. Porque reparar el peldaño roto no es solo una cuestión de justicia: es una inversión en talento, innovación y futuro. Y BWAW 2026 quiere ser el lugar donde ese futuro empiece a construirse.