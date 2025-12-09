El SIL 2026 reivindica su papel como feria de referencia internacional en el Congreso de FITAC en Colombia

El SIL Barcelona, la feria líder en España de los sectores de la Logística, Transporte, Intralogística y Supply Chain, así como uno de los grandes referentes mundiales, organizada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), está presente esta semana en la vigesimosexta edición del Congreso Internacional de FITAC, la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional, que se celebra del 3 al 5 de diciembre en Cartagena de Indias, Colombia.

El delegado especial del Estado en el CZFB y presidente del SIL, Pere Navarro, y la directora general del CZFB y del SIL, Blanca Sorigué, han visitado el stand del SIL Barcelona, en el que se promociona la vigesimoctava edición de la feria, que tendrá lugar del 3 al 5 de junio de 2026, con el objetivo de reafirmar su papel internacional como puente de negocios en el sector logístico entre el mediterráneo y el atlántico y de atraer la participación de empresas latinoamericanas en la feria.

Durante la visita, Pere Navarro, ha destacado "la importancia de participar de manera activa en foros como el de FITAC, siendo uno de los congresos más importantes de Latinoamérica que sirve como punto de encuentro para los principales actores instituciones y cargos directivos del sector logístico y el comercio exterior, en el que sin duda debemos estar presentes".

Por su parte, Blanca Sorigué, ha hecho referencia a la "estrecha y larga relación existente entre el SIL Barcelona y FITAC, siendo una de nuestras alianzas estratégicas en Latinoamérica y un partner de valor para la feria. Confiamos en seguir trabajando de la mano y poder celebrar muchos logros juntos".

Asimismo, ambos participan también en el programa académico del congreso como ponentes internacionales. En el caso de Pere Navarro, como una de las autoridades invitadas a la ceremonia de apertura y como ponente también en la conferencia sobre 'La visión de Barcelona: construir el nuevo ecosistema digital del comercio internacional'. A su vez, Blanca Sorigué, participa en el panel 'Construyendo ventaja competitiva desde la diversidad y la innovación'.

SIL 2026: Más innovación

Habiendo cerrado su última edición con 15.134 visitantes, 650 empresas participantes, un 30% de ellas internacionales, 250 eventos, 163 novedades en exclusiva mundial, SIL Barcelona se prepara para una vigesimoctava edición más innovadora que nunca, con nuevos formatos, nuevos contenidos y nuevas empresas participantes.

Tras la incorporación de IA a su plataforma digital, mediante la que se registraron 7.363 intercambios de contactos y 12.177 mensajes entre asistentes, y la implementación de nuevas funcionalidades, como la agenda Inteligente y la asistente virtual SILvIA, SIL Barcelona focaliza sus esfuerzos en presentar diferentes innovaciones que generen oportunidades de negocio reales, contactos de nivel y contenido de valor para que los profesionales del sector puedan hacer frente y adaptarse, con la mayor velocidad posible, a los grandes cambios que se están produciendo en el día a día del sector.