Mas pet friendly, más person friendly: la tendencia de sofás resistentes a niños, mascotas y vida real

Durante años, el sofá fue uno de los muebles que más se protegía en casa. Comer en él estaba casi prohibido, las mascotas tenían su propio rincón y cualquier mancha suponía una preocupación. Hoy esa forma de entender el salón está cambiando.

El sofá ha recuperado su papel como corazón de la vida cotidiana. Es el lugar donde se teletrabaja, se ven series, juegan los niños, descansan las mascotas y se comparten comidas improvisadas o largas conversaciones. Una realidad que ha impulsado una nueva generación de tapicerías capaces de responder al ritmo de los hogares actuales.

En Galerías del Tresillo esta filosofía tiene nombre propio: más pet friendly, más person friendly. Una forma de diseñar sofás pensados para las personas y para la vida real, donde el diseño y la comodidad conviven con tejidos preparados para soportar un uso intensivo sin perder su atractivo.

Los sillones son elementos fundamentales en espacios de convivencia como los salones / Cedida

Tapicerías antimiedo

Resistentes, suaves y fáciles de cuidar. Así son las nuevas tapicerías tecnológicas de Galerías del Tresillo, pensadas para convivir con niños, mascotas y el uso intensivo del día a día.

Los tejidos hidrofóbicos ralentizan la absorción de líquidos y facilitan la limpieza de manchas habituales con agua y un paño. Algunas colecciones incorporan además tecnología flock, una superficie compacta y aterciopelada con menos huecos donde puedan engancharse las uñas o quedar atrapados los pelos.

La protección continúa en el interior gracias a Safe Front, que ayuda a frenar la proliferación de bacterias y determinados virus, reducir los olores y limitar la presencia de ácaros y alérgenos. Su resistencia se comprueba mediante ensayos como el test Martindale, que mide el comportamiento del tejido frente al roce y al desgaste continuado.

Estas prestaciones, antes asociadas a las gamas más altas, están disponibles en una amplia variedad de modelos y precios. “El cliente ya no busca únicamente diseño: también quiere tranquilidad, durabilidad y una compra fácil”, explica Valentina Pizzolon, directora de Marketing y Estrategia Digital de Galerías del Tresillo.

El resultado son sofás preparados para la vida real: bonitos, cómodos y mucho más fáciles de disfrutar sin estar pendientes de cada pelo, mancha o pequeño accidente.

Los sofás usan un tejido hidrofóbico / Cedida

22 tiendas y uno de los catálogos más amplios.

Cada hogar utiliza el sofá de una manera distinta. Hay familias con niños pequeños, personas que conviven con varias mascotas, viviendas donde el sofá se convierte en cama para invitados o salones que funcionan como espacio de trabajo durante parte del día.

Por ello, Galerías del Tresillo ofrece asesoramiento personalizado en cada una de sus 22 tiendas en Cataluña, donde los clientes pueden comparar tejidos, comprobar su tacto y escoger la combinación que mejor se adapta a sus necesidades.

La firma dispone además de uno de los catálogos más amplios del sector, con sofás, chaise longues, sofás cama, sillones relax y composiciones modulares personalizables en medidas, tejidos, colores, acabados y configuraciones. Una propuesta pensada para que cada cliente encuentre un sofá adaptado tanto a su espacio como a su forma de vivir.

Sin largas esperas

La experiencia de compra también se adapta a los nuevos hábitos de consumo. Además del asesoramiento en tienda, Galerías del Tresillo ofrece su tienda online www.galeriasdeltresillo.com donde es posible adquirir una selección de modelos con entrega entre 3 y 5 días en toda España.

La compra online incluye además devolución gratuita, ofreciendo una mayor tranquilidad al cliente y facilitando la renovación del salón sin largas esperas.

Una acción pet friendly en Diagonal

Como reflejo de esta filosofía, el próximo 25 de julio la tienda de Galerías del Tresillo en la avenida Diagonal de Barcelona celebrará una jornada especial dedicada a quienes comparten su hogar con animales de compañía.

Durante la acción habrá un pet bar con snacks para mascotas y se obsequiará a los asistentes con una cama portátil para mascotas, reforzando una idea que cada vez tiene más peso en los hogares: los animales forman parte de la familia y también influyen en la elección del mobiliario.

Con más de 50 años de experiencia, Galerías del Tresillo continúa evolucionando para responder a una nueva forma de entender el hogar. Una propuesta que combina diseño, innovación textil, asesoramiento especializado, personalización y rapidez de entrega para que el sofá vuelva a ser, simplemente, el lugar donde pasa la vida.