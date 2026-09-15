Juls Janeiro se marca un Irene Rosales y responde a Belén Esteban con una campaña publicitaria: "Para escuchar la otra versión de la historia"

La estrategia de fichar rostros de la crónica social para revolucionar el marketing de grandes marcas ha vuelto a dar en el blanco. Tras el inolvidable precedente de Irene Rosales, PcComponentes ha revolucionado las redes sociales con su nueva campaña publicitaria, esta vez teniendo como absoluta protagonista a Juls Janeiro.

La acción publicitaria gira en torno a una vistosa y céntrica lona donde Juls posa rodeada de todo tipo de electrodomésticos y dispositivos electrónicos, luciendo incluso unos auriculares en la cabeza mientras sostiene un cable.

En la parte superior, la pancarta exhibe el imponente y directo lema: "Si se enchufa, está en PcComponentes". Un claro juego de palabras tras la polémica que estalló cuando Belén Esteban tachó a algunas hijas de famosos como "nepobabys" o "enchufadas".

Sin embargo, en la parte inferior de la lona aparece un detalle que no ha pasado desapercibido y que también es un guiño claro a la guerra mediática que se ha reabierto entre los Janeiro y Belén Esteban: "Desde smartphones, televisores, tabletas, smartwatches, frigoríficos, lavadoras y hasta auriculares para escuchar la otra versión de la historia".

Una jugada maestra basada en la autoironía

Con este guiño final, la campaña transforma de manera brillante las críticas y etiquetas de "nepo baby" o "enchufada" que la joven ha recibido históricamente en los platós y medios de comunicación. Lejos de esquivar la polémica, Juls ha decidido capitalizar el concepto del "enchufe" y reírse de sí misma, convirtiendo un ataque recurrente en un poderoso gancho comercial.

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La jugada confirma que el marketing de guerrilla basado en la cultura pop y el salseo sigue siendo una fórmula infalible para acaparar titulares y generar conversación social como hizo ya Irene Rosales con su dardo comercial a Kiko Rivera.