Dardo publicitario
Juls Janeiro se marca un Irene Rosales y responde a Belén Esteban con una campaña publicitaria: "Para escuchar la otra versión de la historia"
La hija de Jesulín de Ubrique protagoniza la nueva y comentada lona publicitaria de una marca de tecnología para reírse de sí misma como "enchufada"
La estrategia de fichar rostros de la crónica social para revolucionar el marketing de grandes marcas ha vuelto a dar en el blanco. Tras el inolvidable precedente de Irene Rosales, PcComponentes ha revolucionado las redes sociales con su nueva campaña publicitaria, esta vez teniendo como absoluta protagonista a Juls Janeiro.
La acción publicitaria gira en torno a una vistosa y céntrica lona donde Juls posa rodeada de todo tipo de electrodomésticos y dispositivos electrónicos, luciendo incluso unos auriculares en la cabeza mientras sostiene un cable.
En la parte superior, la pancarta exhibe el imponente y directo lema: "Si se enchufa, está en PcComponentes". Un claro juego de palabras tras la polémica que estalló cuando Belén Esteban tachó a algunas hijas de famosos como "nepobabys" o "enchufadas".
Sin embargo, en la parte inferior de la lona aparece un detalle que no ha pasado desapercibido y que también es un guiño claro a la guerra mediática que se ha reabierto entre los Janeiro y Belén Esteban: "Desde smartphones, televisores, tabletas, smartwatches, frigoríficos, lavadoras y hasta auriculares para escuchar la otra versión de la historia".
Una jugada maestra basada en la autoironía
Con este guiño final, la campaña transforma de manera brillante las críticas y etiquetas de "nepo baby" o "enchufada" que la joven ha recibido históricamente en los platós y medios de comunicación. Lejos de esquivar la polémica, Juls ha decidido capitalizar el concepto del "enchufe" y reírse de sí misma, convirtiendo un ataque recurrente en un poderoso gancho comercial.
La jugada confirma que el marketing de guerrilla basado en la cultura pop y el salseo sigue siendo una fórmula infalible para acaparar titulares y generar conversación social como hizo ya Irene Rosales con su dardo comercial a Kiko Rivera.
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