Estrella adquirió tres casas abandonadas por 34.000 euros en un pueblo deshabitado: "Una vieja pieza puede convertirse en un mueble; unos ladrillos, en una barbacoa; unas piedras, en una jardinera..."

Hay pueblos que se quedan sin vecinos, pero no necesariamente tienen que quedarse sin vida. En algunos rincones de Asturias, las casas que durante décadas estuvieron habitadas terminan cubiertas por la vegetación, los caminos desaparecen y el silencio ocupa el lugar que antes tenían las familias.

Es lo que ocurrió en un pequeño pueblo asturiano al que llegó Estrella, una mujer que decidió apostar por un lugar que muchos consideraban una ruina: compró tres casas abandonadas por 34.000 euros y comenzó a devolverles la vida.

Pueblo vacío

Cuando llegó, el pueblo estaba prácticamente vacío. Solo una familia vivía allí durante todo el año, mientras muchas de las viviendas permanecían cerradas, algunas en buen estado, pero otras completamente abandonadas. Estrella, sin embargo, vio algo diferente. Donde otros veían piedras, maleza y edificios derruidos, ella encontró la posibilidad de construir una nueva vida.

Su historia aparece en un vídeo de 'Hilux_aventura' protagonizado por Tere, vecina de la zona y descendiente de una familia vinculada al pueblo, que muestra cómo es vivir en uno de estos lugares que durante décadas fueron perdiendo población. Tere conserva la casa de sus bisabuelos, cultiva su propia huerta y mantiene algunas de las tradiciones que aprendió de sus antepasados.

Enamorada de Asturias

Tere presenta a Estrella, que llevaba años enamorada de Asturias. Desde Barcelona, ella y su hermana comenzaron a buscar una vivienda en el norte. Su idea era encontrar un lugar en el que poder instalarse cuando llegara la jubilación. Había visitado varias propiedades, pero ninguna terminaba de convencerla.

La oportunidad apareció un tiempo después, cuando visitó tres casas que se vendían juntas por 34.000 euros. Eran construcciones de más de un siglo, sin agua en el interior y prácticamente sin las comodidades de una vivienda moderna. Una de ellas apenas disponía de un pequeño aseo y una ducha.

Momento complicado

Aun así, Estrella decidió apostar por ellas: "Me decían: 'Pero tú estás loca, ¿qué ganas tienes?'". Pero su decisión tampoco estuvo separada de un momento complicado de su vida. Después de comprar las propiedades, Estrella sufrió un cáncer. Durante el tratamiento continuó pendiente de las obras y, en uno de los periodos entre sesiones, pidió unos días para regresar a las montañas asturianas: "Asturias es un paraíso y me ha dado la vida".

Después de comprar las propiedades, Estrella sufrió un cáncer: "Asturias es un paraíso y me ha dado la vida". / Youtube / Hilux Aventura

La transformación no fue inmediata. Cuando Estrella llegó, los caminos habían desaparecido bajo la vegetación, las casas estaban llenas de escombros y algunos espacios eran prácticamente inaccesibles. Aun así, Estrella ha estado limpiando los alrededores, reconstruyendo muros, recuperando caminos y creando pequeños rincones con materiales que encontró en las propias construcciones.

Buscar nueva utilidad

Su filosofía es sencilla: "Yo aprovecho todo lo que puedo. En lugar de tirar los objetos antiguos, los restauro y les busco una nueva utilidad. Una vieja pieza puede convertirse en un mueble; unos ladrillos, en una barbacoa; unas piedras, en una jardinera...".

Pero Estrella no se ha limitado a restaurar. También ha fabricado buena parte del mobiliario. Construyó el cabecero de la cama, una mesita, un armario, el sofá, los percheros y diferentes elementos decorativos. Incluso convirtió unos botes de aceitunas en lámparas.

Viviendas abandonadas

Pero el trabajo contrasta con una realidad difícil de ignorar: la mayoría de las viviendas continúan vacías. "Es una paz estar haciendo todo este esfuerzo, pero hay que reconocer que es muy triste saber que aquí hubo muchísima vida y hoy todo está en silencio, todo está en ruinas", explica durante la visita.

Pero Estrella no se ha limitado a restaurar. También ha fabricado buena parte del mobiliario. / Youtube / Hilux Aventura

Finalmente, cuando le preguntan qué les diría a quienes están pensando en abandonar la ciudad para empezar una nueva vida en un pueblo, responde sin dudar: "Que se animen, que se animen, que con ganas se hace todo. Si quieres, puedes. Que no esperen a tener miedo o una enfermedad que te haga ver que tienes que hacer realmente lo que tú quieres y nada más, sin importarte lo que los demás piensen o dejen de pensar".