Maria Luís Albuquerque, comisaria europea, sobre la inestabilidad de la economía mundial: "Esto no tiene buena pinta"

“Esto no tiene buena pinta.” Maria Luís Albuquerque, comisaria de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados Capitales de la Comisión Europea, alertó sobre la inestabilidad en la que se mueve la economía mundial: “Las señales que recibimos no aseguran que puedan mejorar: aumento de la inflación, guerra comercial, el precio de los bonos soberanos que están siendo ya altos… todo esto está contribuyendo a un ambiente de mayores riesgos que no teníamos previamente”, advirtió.

Albuquerque, que fue ministra de Estado y de Finanzas de Portugal, realizó estas declaraciones en una conversación con periodistas españoles en Estrasburgo con motivo de las reuniones previas al debate sobre el estado de la Unión Europea que se celebra en la ciudad francesa. La comisaria manifestó que, a pesar de las alertas financieras, "en la UE hemos aprendido mucho de la crisis anterior —refiriéndose a la iniciada a finales de 2008— y el sistema bancario europeo es mucho más robusto y está mejor preparado para hacer frente a lo que pueda ocurrir".

Las palabras de Albuquerque coinciden con el inicio de una corrección en los mercados de renta variable debido al intenso debate generado por el futuro en el desarrollo de la IA por los peligros que pueden representar para la humanidad. Junto a ello, el precio de la deuda pública sigue cayendo debido a los temores a que la inflación se encamine hacia niveles superiores al 5% y que obligue a los bancos centrales a mantener las subidas de tipos de interés en los próximos meses. Ayer se confirmó que el IPC en España ya está en el 4,3%. En el conjunto de la zona euro estaba en julio en el 2,9%.

La comisaria Albuquerque aprovechó la conversación para insistir en la necesidad de “profundizar” en la búsqueda de un mercado único en la UE. “Tenemos que focalizarnos en las cosas que podemos controlar, sabiendo que hay elementos que están fuera de nuestro control.” Desde su posición, espera poder seguir avanzando en 2027 en el proceso de ir afianzando la Unión de Mercados de Capitales -desde crear un sistema europeo de garantía de depósitos hasta el desarrollo de un euro digital- y que la banca europea pueda seguir consolidándose libremente para poder competir con la banca de otros países como Estados Unidos.

También aprovechó su intervención para alertar sobre la llamada banca en la sombra, que engloba los movimientos financieros que se producen más allá de la banca tradicional como los fondos privados tanto de capital como de deuda. “Tenemos que trabajar conjuntamente con el BIS (Banco de Pagos Internacionales) y el Banco Central Europeo, para supervisar e identificar posibles riesgos, donde el desarrollo tecnológico es muy rápido. También hay que trabajar con otros países.”