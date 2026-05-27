Internet en el extranjero: cómo conectarte desde el móvil y pagar menos

Tener Internet en el extranjero se ha convertido en una necesidad para la mayoría de viajeros. Consultar mapas, pedir transporte, gestionar reservas, publicar contenido en redes sociales o mantenerse en contacto con familiares y amigos forma ya parte de la experiencia de viajar.

Dentro de la Unión Europea, llamadas, SMS y datos móviles se facturan como si se utilizaran en España. No hay problema. Sin embargo, conectarse desde el móvil en Estambul, Nueva York o Bangkok puede tener un coste elevado y difícil de prever. Aunque existen distintos planes y tarifas de roaming, a veces falta información y los cargos automáticos y las diferencias entre operadores acaban haciendo que muchos viajeros paguen más de lo esperado.

En este escenario, las eSIM de última generación ofrecidas por proveedores como Yesim, empresa suiza pionera en la industria, surgen como una alternativa para planificar el acceso a Internet antes de viajar y controlar mejor el presupuesto. Además, es muy sencillo y no requiere sustituir la tarjeta SIM física.

La trampa del roaming fuera de la UE

Una de las principales razones por las que muchos españoles acaban pagando más por conectarse en el extranjero es la costumbre de viajar por Europa sin preocuparse por el móvil. El problema surge fuera de esa zona de roaming gratuito. Aunque un usuario disponga de un paquete grande o incluso ilimitado de datos en su país, las condiciones cambian en función del destino, la zona definida por el operador, el tipo de tarifa contratada, las opciones contratadas y los límites de consumo establecidos.

En otras palabras, no se trata de que los viajeros usen demasiado el móvil o desconozcan cómo calcular los costes. La realidad es que las condiciones del roaming internacional suelen ser complejas y pueden generar sorpresas para quienes están habituados a viajar dentro de Europa sin restricciones.

Conectarse a Internet fuera de la UE usando roaming puede ser muy costoso / D. R.

Cuánto cuesta el roaming: cifras que incrementan el presupuesto del viaje

El coste del roaming internacional con operadores españoles depende, principalmente, de si se contrata un plan específico para viajar o se utilizan las tarifas por consumo.

En el primer caso, el gasto habitual oscila entre los 5 y los 15 euros diarios. En cambio, optar por el pago por uso puede resultar mucho más caro: en algunos destinos, los cargos alcanzan hasta 12,10 dólares por MB, lo que puede superar los 1.200 dólares por GB.

Movistar, por ejemplo, organiza sus tarifas de roaming por zonas. La Zona 1, correspondiente a la UE, no tiene coste adicional; en la Zona 2, que incluye Reino Unido, Suiza o Andorra, el precio es de 2,42 euros al día; mientras que en la Zona 3, donde se encuentran Estados Unidos y Canadá, asciende a 6,05 euros diarios. Para el resto del mundo, el coste puede llegar hasta los 13,31 euros al día.

Vodafone tampoco aplica recargos en Europa, aunque viajar al Reino Unido supone un coste adicional de 3 euros diarios y a Estados Unidos de 7 euros al día. Para otros destinos internacionales, las tarifas pueden alcanzar los 15 euros diarios.

Orange, por su parte, mantiene el roaming gratuito en Europa y ofrece la modalidad Roaming Destinos Plus —que incluye Estados Unidos, Marruecos, Turquía, Suiza y Reino Unido— con 2 GB por 9 euros al día. En la zona “Resto del mundo” el coste asciende a 12,10 euros diarios.

Motivos por los que el roaming genera costes imprevistos

La activación automática puede suponer cargos inesperados: El roaming comienza a funcionar desde la primera transferencia de datos. Si el móvil permanece encendido, las aplicaciones pueden empezar a sincronizarse automáticamente, generando consumo incluso antes de que el usuario sea consciente. A ello se suma el llamado roaming marítimo, aéreo o fronterizo. La conexión mediante redes satelitales, barcos o aviones no suele estar incluida en las condiciones estándar y puede implicar costes muy superiores.

El roaming comienza a funcionar desde la primera transferencia de datos. Si el móvil permanece encendido, las aplicaciones pueden empezar a sincronizarse automáticamente, generando consumo incluso antes de que el usuario sea consciente. A ello se suma el llamado roaming marítimo, aéreo o fronterizo. La conexión mediante redes satelitales, barcos o aviones no suele estar incluida en las condiciones estándar y puede implicar costes muy superiores. Los paquetes diarios no siempre encajan con el viaje: A primera vista, los bonos diarios parecen una solución razonable. Sin embargo, pueden agotarse o vencer cuando más se necesitan y, al superar los límites incluidos, activar automáticamente el cobro por megabyte consumido, con tarifas que oscilan entre los 5 y los 12 euros por MB.

A primera vista, los bonos diarios parecen una solución razonable. Sin embargo, pueden agotarse o vencer cuando más se necesitan y, al superar los límites incluidos, activar automáticamente el cobro por megabyte consumido, con tarifas que oscilan entre los 5 y los 12 euros por MB. El roaming se adapta mal a los itinerarios complejos: Cada vez es más frecuente que los viajeros españoles organicen rutas con varias escalas. Pasar de Barcelona a Tokio y después a Seúl, o viajar desde Barcelona a Bangkok y Da Nang, obliga a pasar de una “zona” de roaming a otra, con condiciones y límites propios. El problema aquí no solo es el precio, sino la flexibilidad de los paquetes de roaming. Además, cuanto más completa sea la ruta, más difícil será prever cuánto costará realmente la conectividad durante todo el recorrido.

Por suerte, frente a un roaming caro, poco práctico y, muchas veces, impredecible, surge una alternativa más económica y confiable que permite controlar mejor el gasto móvil en el extranjero: las eSIM para viajes.

eSIM para viajes: conectividad planificada antes de despegar

Una eSIM para viajes es una SIM digital integrada en el smartphone o la tablet. La mayoría de los dispositivos actuales ya cuentan con este chip, por lo que no es necesario adquirir componentes adicionales ni sustituir la tarjeta física. Esto permite configurar la conectividad antes de salir de casa mediante la aplicación del proveedor eSIM y evitar trámites como comprar una SIM local al llegar al aeropuerto.

A diferencia del roaming tradicional, la eSIM permite conocer de antemano el volumen de datos contratado, su periodo de validez y el coste total del servicio.

La activación es sencilla. El usuario configura el perfil antes del viaje y lo activa al llegar al destino, mientras mantiene operativo su número principal sin necesidad de retirar la SIM habitual.

La eSIM principal de casa (si ya se utiliza una) tampoco se pierde. Durante el viaje, puede usarse solo para llamadas entrantes o simplemente mantenerse desactivada. Al regresar, puede reactivarse y volver a utilizarse como SIM principal para datos.

Además, optar por una eSIM para viajes evita gestiones frecuentes al comprar tarjetas locales, como hacer colas, presentar documentación, registrarse o afrontar barreras de idioma, algo especialmente engorroso en viajes que incluyen varios países.

La eSIM de Yesim ofrece planes de datos móviles internacionales sin necesidad de cambiar la tarjeta SIM / D. R.

Principales ventajas de Yesim para viajeros españoles

Una de las principales ventajas de Yesim es su cobertura internacional, con paquetes eSIM diseñados para distintos países y soluciones globales para rutas complejas.

Entre ellas destacan Global Package —válido en más de 80 países— y Global Plus Package —con cobertura en más de 140 destinos—, dos modalidades prepago orientadas a viajeros que prefieren mantener un presupuesto fijo.

La compañía cuenta también con la tarifa Pay & Fly, que funciona bajo el modelo de pago por consumo, es decir, permite abonar únicamente los datos utilizados y evitar la compra excesiva de gigas “por si acaso”.

Además, Yesim colabora con más de 800 redes asociadas en todo el mundo y su aplicación selecciona automáticamente la señal disponible más sólida, facilitando una conexión estable en distintos destinos.

Para nuevos usuarios, la plataforma ofrece un paquete de prueba con 500 MB por 0,50 euros y un 15% de descuento mediante el código promocional GETYESIM15.

Diferencias de Yesim con otros proveedores

Yesim es un proveedor suizo especializado en servicios eSIM y conectividad internacional, con siete años de experiencia en el sector.

La configuración de su eSIM de viajes es fácil y rápida: descargas la app de Yesim en tu móvil, seleccionas el destino y el plan de datos, instalas y activas el perfil eSIM desde la misma aplicación y ¡todo listo! Antes, puedes comprobar aquí si tu dispositivo es compatible con la tecnología eSIM.

En términos de precio, la compañía ofrece tarifas competitivas frente a otras alternativas del mercado. Por ejemplo, 7 días de datos ilimitados en Estados Unidos cuestan 17 euros con el descuento en Yesim, frente a 24 euros en Airalo y 26,90 euros en Holafly. Asimismo, un paquete de 5 GB durante 30 días tiene un precio de 9 euros, frente a los 13,95 euros de Romless.

Yesim también permite usar Multiple eSIMs, una función que facilita compartir perfiles eSIM con otros usuarios y administrarlos desde una sola cuenta, incluso aunque no tengan instalada la aplicación.

Por último, la plataforma incorpora un sistema de descuentos, un programa de referidos y opciones de cashback, algo poco común entre sus competidores.

Internet móvil, un compañero inseparable de viaje (sin sorpresas en la factura)

Hoy en día, tener acceso a Internet en el extranjero ya no es un simple detalle técnico. Forma parte del presupuesto real de cualquier viaje, igual que el transporte, el alojamiento o el seguro. El problema es que muchos viajeros españoles pagan de más porque descubren las condiciones y el coste del roaming cuando ya han cruzado la frontera.

Los proveedores de eSIM se presentan como la mejor alternativa para planificar la conectividad con antelación y mantener un mayor control del gasto. Basta con elegir el paquete adecuado antes de viajar, activarlo al llegar al destino y empezar a disfrutar de Internet de forma segura, y sin interrupciones durante todo el viaje, sin depender de las condiciones del roaming tradicional.