Alex Tensso, camionero, muestra el truco para abrir un coche con las llaves dentro: "Llegarás tú como héroe sin capa y dirás: 'yo me encargo, deja que te lo abra'"

Despistarse y olvidarse las llaves dentro del coche es algo que no solo puede suceder, sino que se trata de una situación más habitual de lo que parece. Son muchos los coches en los que, a los pocos minutos de retirar la llave, si las puertas están cerradas, se bloquean por seguridad. Para hacer frente a este fastidio con el que nadie desea encontrarse, existe una técnica que puede resultar de gran ayuda.

"¿Te has preguntado alguna vez si serías capaz de abrir un coche sin usar la llave?", pregunta el camionero Alex Tensso en un vídeo publicado en TikTok en el que responde a esa misma cuestión asegurando que "sí serías capaz, lo único que te hace falta es una herramienta".

Antes de explicar como abrir el coche sin las llaves, Tensso advierte de que el vídeo no tiene fines delictivos: "Es para ti o para el coche de algún familiar o alguna amistad. Así llegarás tú como héroe sin capa y dirás: 'yo me encargo, deja que te lo abra'".

Solo con dos herramientas

Antes de dar por hecho que el coche está totalmente bloqueado, el primer paso es asegurarse de que todas las puertas están cerradas, incluso la del maletero. De ser así, el camionero propone un método en que se necesitan solo dos herramientas que vienen incluidas dentro de un kit.

El primer instrumento se obtiene a partir de un alambre y una brida, a partir de los cuales se consigue especie de gancho, utilizando el alambre estirado como soporte o mango –del mismo modo que lo haría una cuerda–. La brida, por su parte, debe engancharse en el extremo del alambre en forma de círculo o lazo, y se utilizará para abrir la maneta interior de la puerta del coche. Tensso recuerda también que alrededor del alambre hay que colocar cinta aislante "para no ir arañando la carrocería".

Las otras herramientas necesarias son las cuñas inflables o bombas de aire, que se utilizan para la instalación y reparación de puertas, ventanas y vehículos, y que permiten una apertura de unos centímetros entre la puerta y el marco a través de la cual introducir el instrumento anterior "con mucho cuidado para no dañar nada". Tal como explica el camionero, estas almohadillas deben colocarse en la ranura, situando una en el lado superior de la ventana y otras dos en los laterales.

"Con habilidad y destreza"

Una vez todos los instrumentos están preparados ya se podrá intentar abrir la puerta: Primero, con la bomba de inflado se irán hinchando las cuñas, por lo que la puerta se va separando un poco, permitiendo introducir el alambre con la brida en el interior del coche.

El último paso para abrir la puerta es enganchar la brida en el tirador de la puerta para poder estirar y abrirla desde dentro. "Aquí ya entra un poco la destreza y la habilidad de cada uno para poder llevar la brida hasta la maneta de la puerta", confiesa el camionero.

"Con esto, ya has aprendido a abrir un coche, pero no para robarlo ni para ser un delincuente, sino para ayudarte a ti o a alguien de tu entorno", insiste Tensso. Cabe destacar que un kit con las herramientas mencionadas puede tener un coste muy inferior a otras alternativas, tal como reconoce el autor del vídeo: "Llamar a alguien para que te abra el coche sí que te puede costar 150 o 200 euros".