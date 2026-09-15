Hamza Abdelkarim, el 'Haaland del Nilo' firma hasta 2030: "Mi primer recuerdo del Barça, siendo un niño, fue la goleada al PSG"

Hamza Abdelkarim, de 18 años, entró al museo del Barça mirando las paredes. Apenas reparó en la gran cantidad de medios que le esperaban; tenía la mirada fija en los trofeos y recuerdos del club con el que ha firmado su contrato hasta 2030. En última instancia, antes de posar con la camiseta que lleva su apellido a la espalda, se centró en los trofeos de la Champions, presentes en los laterales del lugar habilitado donde se iba a presentar su renovación.

El 1 de febrero de 2026, llegó a las filas azulgranas mediante una cesión hasta final de temporada. Por temas administrativos, no pudo jugar hasta el 8 de marzo. Su debut fue con el Juvenil A, en el campo del Huesca, donde marcó un gol. En el verano de 2026, tras estrenarse en el Mundial con Egipto, el Barça hizo efectiva la cláusula de compra y comenzó la pretemporada bajo las órdenes de Hansi Flick. Ahora ya es jugador de pleno derecho azulgrana y, pese a que desde que ha empezado la temporada tan solo ha jugado cuatro minutos, confía en poder mejorar y crecer con el paso de los meses.

Le costó al Barça 1,5 millones de euros cuando lo incorporó. Saltándose la etapa del filial, Abdelkarim fue una de las sensaciones de la pretemporada azulgrana, donde llegó a marcar hasta cuatro goles. "Es un sueño estar en este club y representarlo. Los minutos de juego son decisión del técnico y yo lo respeto. Trabajo cada día para progresar. Necesito tiempo para mejorar y ayudar al equipo. Sé que llegarán los minutos y debo estar preparado para entonces", explicó después de renovar su contrato, que cambia sustancialmente su cláusula de rescisión, de 15 millones a 150 millones de euros.

Pasado culé

Culé desde pequeño, ha vivido muchas emociones hasta su llegada a Barcelona. "La goleada al PSG [el 6-1 de marzo de 2017, con el gol final de Sergi Roberto] la vi con mi hermano en casa. Ese es el primer recuerdo que tengo del Barça de niño. Cuando me enteré de que me querían fue emocionante para mí", confesó el delantero, que reiteró hasta en cuatro ocasiones que su máximo objetivo es ayudar al equipo. "Tengo aspectos a mejorar, sí, y cosas en las que aún puedo progresar. El estilo de juego del Barça es distinto a cualquier otro y estoy en el proceso de adaptación", añadió.

Abdelkarim sabe que debe jugar minutos para avanzar y, por eso, no descarta jugar en el filial si eso le permite acumular partidos. "No creo que jugar con el filial esté fuera de las posibilidades. No creo que no deba hacerlo ni debo avergonzarme si lo hago. Es muy importante tener minutos, marcar goles, entrenar con el primer equipo y demostrar sobre el campo, donde sea, con el primer equipo, con el filial, con la selección... Trabajo cada día para eso", explicó durante el acto, acompañado por su hermano y su agente.

La Champions es el gran objetivo. De Abdelkarim y de todo el equipo. Tanto conseguirla este año como la de 2029, que el mismo día de su presentación se anunció que se disputará en el Camp Nou. Y él quiere estar. "Sería maravilloso, increíble poder jugarla en 2029, más viendo estos trofeos que hay en esta sala. Pero me centro en preparar la Champions de este año".

"Siento el apoyo desde el primer día de todo el staff. Es como una familia este vestuario. Buscan mejoras en mi juego para procurar mi desarrollo. Tengo ganas de venir a entrenar cada mañana", recalcó el delantero, que se deshizo en elogios hacia Lamine Yamal y su nominación al Balón de Oro. "Todos estaremos de acuerdo en que si lo gana Lamine sería muy merecido. Estoy muy contento de jugar cada día con él".

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Tuvo también tiempo Hamza de bromear con un apodo que está haciendo fortuna en redes, ya sea por su imponente presencia (1,85 m.), ya sea por su juego de área, con especial predilección por el primer toque. "Haaland es un gran delantero, marca goles y está siempre en la posición adecuada. Se puede aprender de los grandes viendo cómo lo hacen. Me gusta que me llamen el Haaland del Nilo".