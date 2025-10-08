Emergencias
Kit de emergencia para mascotas: esto es lo que debe incluir si tienes una
Los animales pueden asustarse o estresarse en este tipo de situaciones, es por ello que deben formar parte del plan de emergencias de la familia antes, durante y después
Este es el kit de emergencias que recomienda Protecció Civil en Catalunya
Lola Gutiérrez
En situaciones de emergencia, disponer de un buen equipo y plan de emergencia puede marcar la diferencia. Tenerlo todo preparado no solo es útil para protegerse, también para poder mantener la calma y garantizar la seguridad de todos hasta que lleguen los servicios de emergencia o se restablezca la normalidad. Igual de importante es la salud de nuestras mascotas, con lo que también hay que tener un kit de emergencia para ellas.
Los animales pueden asustarse o estresarse en este tipo de situaciones, más si cabe si detectan nervios e improvisación. Es por ello que las mascotas deben formar parte del plan de emergencias de la familia antes, durante y después, informan desde el Departament d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat. Así podemos minimizar el impacto de este tipo de situaciones de riesgo que pueden darse como que el animal se haga daño, se pierda o se escape.
¿Qué debe incluir el kit de emergencia?
Estos son los elementos indispensables de un kit de emergencia para mascotas:
- Comprobante de identificación o propiedad (Registro general de animales de compañía) y fotografía de la mascota
- Comida, agua y platos para varios días
- Registro médico, cartilla veterinaria actualizada y la medicación que pueda estar tomando
- Jaula o transportín
- Correa, bozal
- Manta, sábana o juguetes que la puedan hacer sentir más tranquila
- Utensilios higiénicos para recoger los excrementos y lavarla si fuese necesario, como toallitas húmedas
Es importante asegurarse también de que la mascota esté bien identificada con el chip y que los datos estén actualizados. En caso de no estar en casa, es importante prever algún responsable, como vecinos o familiares, que puedan hacerse cargo de su evacuación.
Por otro lado, se recomienda hacer una lista de lugares como hoteles o albergues donde acepten mascotas en caso de tener que pasar alguna noche fuera de casa y que nadie pueda cuidarla; también practicar cómo moverla en transportín o jaula para que esté acostumbrada en caso necesario, evitando que la primera vez sea en una emergencia.
Por último, localiza veterinarios en la zona donde te ubiquen temporalmente (en caso de evacuación) y ten a mano el teléfono de tu veterinario de referencia.
