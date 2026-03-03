El horóscopo de mañana miércoles, 4 de marzo: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana miércoles, 4 de marzo del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

En lo profesional y en lo económico el día tardará en entonarse, pero los resultados serán buenos. El panorama familiar será excelente y el amistoso con predominio de lo positivo. Por la noche se intensificará su vida social.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Dinero y trabajo se moverán en un clima de absoluta normalidad. Tendrá que hacer muchas concesiones en su vida sentimental y afectiva si quiere que el panorama mejore. Cuidado si conduce.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Necesitará tacto y prudencia en el terreno laboral. Tendrá mayores ingresos, pero habrá también algún gasto no previsto. Sus amigos le brindarán momentos de alegría. No abuse de sus fuerzas y no prolongue demasiado la velada.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Ándese con pies de plomo en los negocios y en el trabajo. Cuídese también de un posible amigo desleal. Grato clima familiar y vida sentimental en cotas altas. Es previsible una ligera jaqueca.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Hay alguien cerca de usted que le obligará a tomar una transcendental decisión familiar. El dinero llegará con facilidad, aunque acompañado de responsabilidades adicionales. Habrá altibajos muy marcados en sus relaciones afectivas.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Jornada que en el plano laboral tendrá de todo, pero con saldo netamente favorable y traducido en buenos resultados económicos. Marejadilla sentimental a la vista. No cometa excesos con la bebida.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Es probable que reciba alguna importante oferta profesional y, además, será un día propicio para inversiones bien estudiadas. Buen clima familiar y afectivo. No demore la visita al dentista.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Trabajo y dinero irán viento en popa, aunque precisará de todo su cuidado para evitar errores que podrían traer malas consecuencias. Notas románticas salpicarán la velada, merecedora de una cena a la luz de las velas.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Lo que profesional y económicamente empezó bien requerirá, mediada la jornada, absoluta entrega y esfuerzo para que no se malogre. Por la noche puede tener dificultades de comunicación con familiares y amigos. Sujete sus nervios.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Todos sus planes profesionales se vendrán abajo, pero no desespere, porque su inteligencia y habilidad le permitirán recuperar con creces el tiempo perdido. Aconséjese de sus amigos, pero no confíe en todos.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

En el trabajo, cuestiones que hoy parecen sin solución se irán arreglando por si solas. Estabilidad económica. Familia y amigos se mostrarán colaboradores, aunque no todas sus sugerencias serán acertadas.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

No deje que opiniones ajenas se inmiscuyan en su trabajo, que hoy le exigirá un gran cuidado y dedicación. Intensa vida social y nuevas amistades vislumbrándose en el horizonte.